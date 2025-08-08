Izraelský ministr pózoval pro fotografii vedle nápisu „Smrt Arabům“ v nelegální osadě na Západním břehu
8. 8. 2025
Krajně pravicový ministr řekl osadníkům, kteří ho doprovázeli na návštěvě, že Izrael rozšíří své osady na okupovaném Západním břehu
Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich pózoval ve čtvrtek poblíž graffiti s nápisem „Smrt Arabům“ při návštěvě nelegální osady na Západním břehu, kterou nedávno uznala izraelská vláda.
Smotrichova návštěva Sa-Nur, které leží jižně od palestinského města Džénin, následovala poté, co izraelská vláda tiše uznala osadu jako jednu ze čtyř, které budou podřízeny regionální radě Šomron.
Sa-Nur, Kadim, Ganim a Homesh byly jednostranně evakuovány Izraelem v roce 2005 bez koordinace s palestinskou samosprávou během izraelského „odstoupení“ z Gazy a částí okupovaného Západního břehu.
Snímky ze čtvrteční návštěvy ukazují Smotricha stojícího u zdi s nápisy: „Lide Izraele, vraťte se do Sa-Nur!“ a „Smrt Arabům“.
Izraelský deník Yedioth Ahronoth uvedl, že Smotrich řekl osadníkům, kteří ho na návštěvě doprovázeli, že Izraelci se „vrátí na místa, která jsme evakuovali na Západním břehu a v pásmu Gazy“.
Verze fotografie, kterou později sdílela regionální rada Shomron, měla rasistický nápis oříznutý.
V reakci na původní fotografii Gilad Kariv, poslanec Demokratické strany, označil snímek nejen za „katastrofu hasbara [veřejné diplomacie], ale za morální katastrofu“.
„Tato fotografie byla sice pořízena na vrcholu kopce v Sa-Nur, ale odráží propast, do které nás vláda Netanjahua, Smotricha a Ben Gvira táhne – propast anexí, strašného násilí a mezinárodní izolace,“ řekl Kariv.
Smotrich vyhrožoval, že obnoví evakuované osady jako Sa-Nur v rámci svého širšího úsilí o rozšíření osadnické činnosti na okupovaném Západním břehu, a to navzdory mezinárodnímu odporu a obavám z eskalace napětí.
V květnu izraelská vláda schválila výstavbu 22 nových osad na Západním břehu, včetně legalizace devíti neoprávněných osad.
Osada Sa-Nur má symbolický a geografický význam díky své poloze v blízkosti starobylé palestinské vesnice Sanur, kde se nachází starobylá pevnost Al-Jarrar a rozsáhlá zemědělská louka známá jako Maraj Sanur.
Jamal Juma', koordinátor palestinské lidové kampaně proti apartheidové zdi, řekl, že izraelská vláda je odhodlána znovu obsadit oblasti, ze kterých se stáhla v roce 2005.
„Už znovu obsadili Homesh, proto tam byl tento zločinný ministr [v Sa-Nur], aby vyhlásil návrat osadníků,“ řekl Juma.
Krajní pravice v Izraeli je po válce v Gaze na vzestupu a má několik ministrů v kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua.
Minulý měsíc Smotrich vyhrožoval, že „Gaza bude zcela zničena“ a její palestinské obyvatelstvo „ve velkém počtu odejde do třetích zemí“.
Rovněž prohlásil, že Izrael „uplatní svrchovanost“ na okupovaném Západním břehu před příštími izraelskými parlamentními volbami v říjnu 2026.
Podle nedávného průzkumu Pensylvánské státní univerzity většina Izraelců podporuje vyhnání všech Palestinců z území kontrolovaného Izraelem.
Průzkum, který byl proveden v březnu a zveřejněn deníkem Haaretz, zjistil, že 56 procent Izraelců podporuje nucené vyhnání palestinských občanů Izraele.
Minulý měsíc izraelský parlament schválil nezávazný návrh, který vyzývá k anexi okupovaného Západního břehu.
