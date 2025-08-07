Na Karvinsku začal Klimakemp spravedlivé transformace
7. 8. 2025
Několik stovek osob se podle odhadů organizátorů zúčastní letošního klimakempu. Protestní akce upozorňuje na neekologické plány na výstavbu průmyslové zóny v chráněném území i na pokračující vystěhovávání obyvatel bývalé hornické kolonie Bedřiška.
Klimakempy, tábory za klimatickou spravedlnost, organizuje Hnutí Limity jsme my od roku 2017. Akce původně vznikla jako odpověď občanské společnosti na vládní snahu o prolomení limitů těžby v severních Čechách. Hlavním požadavkem byl od začátku rychlý a spravedlivý konec těžby uhlí. Také letošní ročník, už druhý pořádaný v Moravskoslezském kraji, zdůrazňuje sociální spravedlnost a důstojnou budoucnost pro regiony zasažené těžbou.
V průběhu tohoto týdne se na klimakemp sjíždí lidé z celé republiky. Chtějí tak vyjádřit podporu místním lidem a spolkům, kteří se staví proti plánované výstavbě gigafactory. “Je smutné, že zde vyhrávají zájmy tajemného zahraničního investora nad tím co pro svůj region chtějí samotní obyvatelé Dolní Lutyně," říká Anna Stehnová, účastnice akce.
“Projekt Gigafactory ničí přírodu a místním lidem nic nepřinese. Potřebujeme transformaci, která bude krajinu obnovovat, ne ničit,” říká Martin Tkáč, mluvčí hnutí Limitu jsme my.
Plánovaná výstavba má zasáhnout mimojiné i chráněnou ptačí oblast Poolší. Místní lidé svůj nesouhlas se záměrem vyjádřili i v referendu s jednoznačným výsledkem proti.
“Jedná se navíc o nehorázné porušení závazků. Stát i kraj slíbily už v roce 2006, že v Dolní Lutyni podobná průmyslová zóna nevyroste. Teď své vlastní sliby porušují a ještě to vydávají za zelenou transformaci,” vysvětluje Marie Kaiserová, mluvčí Limity jsme my.
Během týdne zde budou probíhat různé přednášky a workshopy, celý program je otevřen veřejnosti.
Transformace uhelných regionů by neměla přinášet další likvidaci životního prostředí. Skutečně spravedlivá transformace by měla podpořit místní malé projekty a komunity. Proto bude letošní klimakemp vrcholit páteční (8. 8.) demonstrací na podporu obyvatel bývalé hornické kolonie Bedřiška. Zde navzdory podpoře občanské společnosti probíhá postupné vysídlování obyvatel. Město Ostrava, respektive městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, opakovaně zvažuje demolici tohoto unikátního sousedství. Z dříve vyloučené lokality se místním podařilo vybudovat funkční a prosperující komunitu složenou z romských i neromských rodin. Bedřiška je jedinečný prostor, jehož setrvání opakovaně podpořil svou návštěvou i prezident Petr Pavel. Přesto nájemnictvo obdrželo dopisy s oznámením, že jejich nájemní smlouvy již nebudou prodlouženy.
“Bedřiška je unikátní, živá komunita lidí, jakou by mělo město podporovat a chránit,“ říká Hana Vorlová, která se plánuje demonstrace zúčastnit. “Bohužel ale jde zase jenom o zisk, na to, chtějí místní obyvatelé se nikdo neptá. Zveme proto všechny, aby se k nám v pátek přidali.”
“Bedřiška ukazuje, že i v původně okrajové části města může vzniknout soudržné sousedství. Bedřiška si zaslouží ochranu, ne demolici. Bedřišku nedáme!” říká Martin Tkáč.
