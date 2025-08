Channel 4 News: Převrácené kamiony zabily desítky lidí

7. 8. 2025

čas čtení 8 minut



Moderátor, Channel 4 News, středa 8. srpna 2025, 19 hodin: Izraelská bezpečnostní rada se ve čtvrtek sejde, aby schválila nový válečný plán Benjamina Netanjahua, který spočívá v eskalaci konfliktu a obsazení celého pásma Gazy. Tento krok, proti kterému se staví většina izraelské veřejnosti i vojenských špiček, by mohl mít katastrofální následky a dále ohrozit životy zbývajících rukojmích, varuje OSN.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo jen za posledních 24 hodin při izraelských útocích zabito 135 Palestinců. Dalších 5 zemřelo hlady nebo podvýživou. Francis Reid přináší reportáž.





Pomoc přichází z nebes. Do místa, které připomíná peklo na zemi. Na zemi se odehrává nebezpečný boj o přežití. Tam, kde dopadnou na budovy, mají největší šanci ti, kteří jsou dost silní, aby se jako první postavili na nohy. Není však žádná záruka, že to zabrání smrti hladovějících a zoufalých lidí.

To bylo v Gaze. Dále na jihu toto video podle agentury civilní obrany v Gaze zachycuje převrácené a vypleněné nákladní vozy s potravinami, které si vyžádaly 20 mrtvých a 30 zraněných. Zdravotníci v Gaze uvedli, že při pokusech o získání pomoci bylo za posledních 24 hodin zabito více než 80 lidí a stovky jich byly zraněny, mezi nimi i děti. Zdravotníci na místě říkají, že případy vidí na vlastní oči.









Caroline Wilemen, MSF: „Je to nejkrutější věc, jakou jsem v životě viděl, zbavit lidi jídla takovým způsobem, jak to bylo provedeno zde, střílet na ně, zabíjet je, zranit je, když se snaží získat jídlo, a vyvolat chaos, který umožňuje nebo nutí lidi, aby se navzájem bojovali a ocitli se v jakési realitě, kde přežije jen ten nejsilnější.“









Světová zdravotnická organizace uvádí, že letos zatím zemřelo téměř 100 lidí na následky hladu a UNICEF uvádí, že jen za první dva týdny července bylo do nemocnic přijato 5000 dětí kvůli podvýživě. Kromě hladu je tu také žízeň. Humanitární organizace uvádějí, že vodní krize je nyní stejně závažná, podzemní voda je znečištěna odpadními vodami a chemikáliemi prosakujícími troskami, potrubí je poškozeno útoky a všude hrozí riziko nákazy.





Izraelský prezident tvrdí, že Izrael přehodnotil svůj přístup k humanitární situaci. Jeho premiér však nyní údajně upřednostňuje úplné převzetí Gazy. Setkal se s vysokými bezpečnostními představiteli, aby dokončil novou strategii války, a to navzdory široké kritice ze strany většiny zbytku světa. To by mohlo mít katastrofální důsledky pro miliony Palestinců a dále ohrozit životy zbývajících rukojmích v Gaze.





I v Izraeli se v ulicích Tel Avivu vaří emoce. Protestující se shodují, že postup do bašt Hamásu by mohl mít katastrofální důsledky pro rukojmí, kteří jsou stále drženi. Včera v noci zablokovali jednu z hlavních dálnic a vyzvali vládu, aby usnadnila dohodu o propuštění rukojmí.









V malé části pustiny, kterou se Gaza stala, prohrabávají trosky po nočních izraelských náletech. Vypadá to marně, ale přesto začínají, protože je to jejich domov a jejich jediná realita.









Moderátor: Před chvílí jsem hovořil s bývalým izraelským premiérem Ehudem Olmertem, který je velmi kritický vůči Benjaminu Netanjahuovi a postupu Izraele v gázské válce. Zeptal jsem se ho, zda si myslí, že hlad byl použit jako válečná zbraň.





Ehud Olmert: Nemyslím si, že šlo o politiku vyhladovění. To rozhodně ne. Musím bohužel, a lituji toho a stydím se za něj, říci, že v izraelské vládě a kabinetu existují frakce, které mají obrovský vliv a které výslovně hovořily o hladovění, o odepření Palestincům, dobře, nepoužily termín hladovění. Říkají jen, že bychom neměli dovolit, aby se do Gazy dostalo ani zrnko jídla, a že tomu musíme zabránit. A pokud to neuděláme, rozbijí vládu. Dobře, můžete je tedy obviňovat, že chtějí vyhladovět obyvatelstvo, ale to zatím nebyla politika vlády. A v posledních několika dnech jsem poněkud uklidněn tím, že izraelská vláda najednou pochopila rozsah této katastrofy a její strašlivé dopady, které se projeví především ne na našich politických zájmech Izraele, ale na životech stovek tisíc lidí tam.





Moderátor: Myslíte si, že skutečným nebezpečím je, že se Izrael ještě více izoluje na mezinárodní scéně a nakonec bude mít ještě méně bezpečnosti, než si myslí, že má nyní?





Ehud Olmert: Nebojujeme proti nezúčastněným lidem a neměli bychom bojovat proti nezúčastněným lidem v Gaze a nechceme je zabíjet. Nechceme jim ublížit. Chceme jít po Hamásu. Děláme to však již 22 měsíců a v tuto chvíli musíme ukončit válku, přivést rukojmí a zapojit se do snah o vyslání bezpečnostních sil, které nahradí Izrael v Gaze a převezmou kontrolu, aby se zajistilo, že Hamás již nebude mít v této oblasti dominantní postavení.





Moderátor: Myslíte si, že Hamás může být skutečně poražen, pokud bude tato válka pokračovat donekonečna, jak se zdá, že si přeje premiér?





Ehud Olmert: No, já si to nemyslím. Víte, jaká je definice totálního vítězství, totální porážky, pokud někdo věří, že můžeme zničit Hamás do té míry, že v Gaze nebude jediný Palestinec s zbraní v ruce? To je fantazie. To se nikdy nestane.





Moderátor: I kdyby se tito lidé nejmenovali Hamás, mohla by se objevit jiná skupina, která by Izrael nenáviděla stejně, ne-li více, a mohla by se stát bezpečnostní hrozbou.





Ehud Olmert: Když bude Izrael oddělen od Palestinců, když budeme na své straně hranice, budeme nesmírně silní a budeme moci zničit vše v blízkém okolí, rozhodně v Gaze nebo v jakékoli jiné části, která ohrožuje bezpečnost státu Izrael. Nemusíme být uvnitř Gazy, jako jsme byli dříve, kdy jsme hodně ztratili a nic nezískali.





Moderátor: Stručně, vítáte krok britského premiéra uznat stát Palestina, možná během zasedání OSN na konci září?





Ehud Olmert: Kdyby se mě premiér Starmer zeptal předem, možná bychom mu dali lepší radu. Nemyslím si, že uznání palestinského státu by mělo být prezentováno jako trest pro Izrael. Proč by to měl být trest? Jsem pro palestinský stát. Bojoval jsem za vytvoření palestinského státu. V roce 2008 jsem jednal s Palestinci o dosažení komplexní dohody na základě palestinského státu vedle státu Izrael na základě hranic z roku 1967, takže palestinský stát podporuji, řekl jsem to dlouho před Starmerem. Ale pokud Starmer chce palestinský stát podpořit, je to dobrý nápad. Ale proč to prezentovat jako trest pro Izrael? Pokud se nebudete chovat slušně, uznám ho. A pokud se budete chovat slušně, není to přece i tak dobrý nápad?





Moderátor: Kdyby vás teď poslouchal prezident Trump, což určitě poslouchá. Možná jediný člověk, který má moc zastavit Netanjahua. Co byste řekl Trumpovi?





Ehud Olmert: No, řekl bych mu to, co jsem mu řekl, myslím, v našem posledním rozhovoru a ve všech rozhovorech, které dávám po celém světě, pane prezidente, máte moc tvořit historii. Jste jediný člověk na Zemi, který může jedinou věcí okamžitě změnit životy desítek milionů lidí. Zavolejte Bibiho do Oválné pracovny, posaďte ho na to křeslo, které má nejraději, která je čelem k kamerám v Oválné pracovně, a řekněte: Bibi, už toho bylo dost. Že s tím skončil, ať dnes ukončí válku. Jen Trump to může udělat, pokud to chce udělat, a zaslouží si za to nejvyšší vyznamenání.

