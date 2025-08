Bolsonarovo uvěznění

Moraes, již nyní terč Trumpovy ostré kritiky a sankcí USA (podle zákona Magnitského), bude pod obrovským tlakem. Magnitského zákon je americký právní předpis, který umožňuje vládě USA uvalit sankce na jednotlivce nebo organizace z jiných zemí, pokud jsou obviněni z vážného porušování lidských práv nebo rozsáhlé korupce. Sankce obvykle zahrnují zmrazení majetku v USA a zákaz vstupu do země. Zákon vznikl původně v reakci na smrt ruského právníka Sergeje Magnitského v roce 2009 a postupně se rozšířil na celý svět jako nástroj na ochranu demokracie a lidských práv.





Brazilská ekonomika je relativně nezávislá na Spojených státech. V roce 2024 dosáhl vývoz do USA přibližně 40 miliard dolarů, což představuje pouze 12 % celkového vývozu Brazílie, zatímco Čína se na něm podílela téměř 28 %. Obchod s USA představuje pouze 1,7 % brazilského HDP a vzhledem k tomu, že zahraniční obchod tvoří asi třetinu ekonomiky, většina růstu pochází z domácí činnosti a diverzifikovaných trhů, jako jsou Čína a EU. Díky tomu je Brazílie méně zranitelná vůči obchodním tlakům ze strany USA.





Schopnost Brazílie zachovat nezávislost justice uprostřed geopolitického a ekonomického nátlaku bude důkazem síly – nebo slabosti – její demokracie.





Luxusní dům v Solar de Brasília se tak stal nečekaným symbolem mnohem většího dramatu, jehož rozuzlení se bude psát nejen v soudních síních, ale i na mezinárodních vyjednávacích stolech a pravděpodobně ovlivní každodenní životy milionů Brazílců čelících hrozbě Trumpových cel.

Bolsonaro jej však podle Moraese hrubě porušil minulou neděli během masových protestů svých stoupenců. Přes zákaz se virtuálně připojil přes videohovor na mítink v Rio de Janeiru (přes telefon poslance Nikolase Ferreiry) a jeho syn Flávio zveřejnil další video s otcem, které pak v panice smazal – podle soudu právě aby „skryl porušení zákazu“. Pro Moraese to byla poslední kapka. Nařídil domácí vězení, zabavení mobilních telefonů a zákaz návštěv s výjimkou advokátů.Právníci se přou o oprávněnost samotného zákazu sociálních sítí jako preventivního opatření (někteří jej považují za „nepředvídaný“ a potenciálně neústavní), ale většina uznává, že to, co je jednou nařízené a potvrzené kolegiem soudu musí být respektováno. Bolsonarovo chování podle nich soudce přinutilo jednat. Volba domácího vězení v luxusním sídle namísto věznice je pak podle právníků taktický ústupek, „poslední šance“, jak předejít tvrdší vazbě. Paradox luxusu je však zřejmý: Zatímco většina Brazílie čelí ekonomické nejistotě zesílené Trumpovými cly, Bolsonaro si „odpykává trest“ v nemovitosti, jejíž cena se pohybuje kolem 2 milionů BRL (v přepočtu desítky milionů Kč), s bazénem a rozlehlou zahradou.Bolsonaro se stal čtvrtým brazilským exprezidentem od konce vojenské diktatury, který se ocitl za mřížemi, což samo o sobě vypovídá o hluboké polarizaci a křehkosti brazilských institucí. Před ním šli za mříže Fernando Collor (odsouzený za korupci, nyní také v domácím vězení kvůli zdravotnímu stavu), Michel Temer (zatčený v rámci operace Lava Jato, ale nikdy neodsouzený) a paradoxně sám současný prezident Lula. Jeho předchozí odsouzení v kauzách Lava Jato byla později zrušena Nejvyšším soudem pro procesní pochybení, což mu umožnilo návrat na vrchol moci a vítězství nad Bolsonarem v roce 2022. Tato historická paralela není ztracena na nikom.Kam odsud? Okamžitá otázka zní, zda Lulova vláda dokáže oddělit palčivý ekonomický spor s USA od politické krize kolem Bolsonara. Trumpovo rétorické spojení těchto dvou linií činí úkol téměř nemožným. Dlouhodobě pak Brazílie čelí zásadní zkoušce: Proces s Bolsonarem o údajném pokusu o puč bude probíhat ve stínu intenzivního mezinárodního dohledu a vnitřních rozporů.