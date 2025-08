Rusko: Provládní ekonomové upozorňují na nízkou kvalitu investic

6. 8. 2025

Investiční boom válečných let nepřinese návratnost, ve kterou úřady doufají, tvrdí experti z think-tanku CMASF blízkého Kremlu. Investice do dlouhodobých aktiv rostou mnohem rychleji než HDP: za pět let od roku 2020 do roku 2024 přidaly 36,5 % oproti navýšení HDP o 10,1 %. To znamená rekordní rozdíl za posledních 15 let, poznamenává CMASF.

Investice zvyšují potenciál ekonomiky a rozšiřují výrobní kapacity, uvedl místopředseda centrální banky Alexej Zabotkin. Formálně by se tento "fenomén" dal nazvat "růstem taženým investicemi", ale analýza ukazuje, že "skutečná situace je mnohem složitější a zdaleka ne pozitivní," píše CMASF v investiční zprávě. Za vysokým tempem růstu investic stojí řada "zastíněných okolností", které neumožňují hodnotit situaci jako jednoznačně pozitivní.

Je tu v první řadě technologická stagnace. Hlavním problémem podle CMASF je nedostatek výrazného pokroku ve zvyšování "technologické úrovně" investic. Jedním z klíčových ukazatelů, které určují skutečnou intenzitu technologické modernizace ekonomiky, je fyzický objem investic do strojů a zařízení. V posledních letech "zanechává mnoho nesplněných přání". V roce 2022 se tyto investice snížily o 12 %, v roce 2023 stagnovaly a v roce 2024 se zotavily na úroveň roku 2021. Ani v "klidných časech" to není triviální úkol, píší experti CMASF, a nyní se zvyšuje pravděpodobnost posunutých odhadů kvůli přeorientování dovozů z dražších západních na čínské s "ne zcela jasným rozdílem v kvalitě", podcenění logistických nákladů a komplikaci výpočtů.

I bez zohlednění toho bylo do roku 2024 zpoždění oproti úrovni roku 2013 pouze vyrovnáno, poznamenávají experti CMASF: "Obecně platí, že za celé období 2014-2024 byla průměrná roční úroveň investic do strojů a zařízení o 15 % nižší než úroveň roku 2013 (!)," uvádějí a uzavírají: "Z hlediska skutečné technologické modernizace je tedy nutné uvést nejzávažnější nedoinvestovanost nahromaděnou za poslední desetiletí." Rok 2013 vzatý jako základna přitom nebyl investičně aktivní: v té době "byl překonán pokles investic v roce 2009" a míra tvorby hrubého kapitálu činila 23,3 % – "podle světových standardů nízká hodnota, která v žádném případě neodpovídá úrovni zemí, které prošly obdobím aktivní technologické modernizace," poznamenává CMASF.

Dalším problémem je "nadměrná regionální centralizace" investic: investice jsou stále více vtahovány do moskevské aglomerace. Od roku 2013 se fyzický objem investic v Moskvě a regionu zvýšil – 2,72krát a 1,5krát oproti 1,36krát v průměru v Rusku. To znamená, že v jiných regionech od roku 2013 rostly investice pouze o 1,7 % ročně, odhaduje CMASF. Ve většině oblastí Dálného východu a v klíčových průmyslových regionech investice rychle rostly, ale na jiných místech rostly jen velmi málo nebo dokonce klesly. Pokud k tomu připočteme pomalejší růst investic do strojů a zařízení, pak mimo moskevskou aglomeraci zůstala intenzita technologické modernizace v loňském roce pod úrovní roku 2013, uzavírá CMASF.

Další "zastiňující okolností" je vynucená povaha mnoha investic, především do duševního vlastnictví (IP) – "nucené digitalizace" – a do stavebnictví. "Cválající" růst investic do duševního vlastnictví v posledních pěti letech byl způsoben jednak pandemií, v letech 2022-2024 pak odchodem zahraničních prodejců, poznamenává CMASF: "Jinými slovy, zvýšené náklady v této části nevytvořily ani tak nové náklady pro spotřebitele, jako spíše kompenzovaly ztráty."

Podobná situace je i ve stavebnictví. Hlavním hnacím motorem investic v posledních letech se stal nárůst investic do budov a staveb: během "turbulentního pětiletého plánu" se zvýšily 1,5krát a poskytly téměř 2/3 celkového nárůstu investic – 19,9 z 36,5 procentního bodu (p.b.). Významná část nárůstu byla očividně adaptivní, méně "produktivní" než dříve, píší experti CMASF, protože byla zaměřena na ochranu před sankcemi, především na rozšíření logistických omezení.

Navíc část investičních výdajů evidovaných statistikou "starých regionů" by se pravděpodobně dala vynaložit na budování infrastruktury v okupovaných územích, pokračují, a část investic netvořila nová výstavba, ale registrace dříve vybudovaných zařízení – "dačová amnestie", která se v posledních letech rozšiřuje.

Vliv těchto faktorů není možné posoudit, píše CMASF, ale upozorňuje na nepřímé důkazy o jejich vysoké důležitosti: v posledních letech růst investic do budov a staveb předstihl objem stavebních prací a dodávky stavebních materiálů. Do roku 2021 objem prací podle typu činnosti "stavebnictví" mírně, ale stabilně převyšoval index fyzického objemu investic do budov a staveb (8 % oproti 6,5 % v průměru za období 2012-2021), ale v letech 2022-2024 začal výrazně zaostávat (14,9 % oproti 22 % ročně). Situace se stává ještě výraznější při srovnání dynamiky investic do budov a staveb s dodávkami stavebních materiálů, upozorňuje ČMASF. Pokud v letech 2017-2021 rostla výroba stavebních materiálů o 5,6 % ročně a investice do budov a staveb o 5,8 %, pak v letech 2022-2024 bylo tempo růstu výroby stavebních materiálů pouze 3,5 % ročně oproti 22 % u investic do budov a staveb.

Výsledkem je, že růst investic ve výši 36,5 procentního bodu za pět let se skládá z 19,9 procentního bodu "budov a staveb", 6,3 procentního bodu "předmětů duševního vlastnictví", 4,4 procentního bodu "strojů a zařízení", 3,9 procentního bodu "obytných budov" a 2,1 procentního bodu "ostatního" typu.

(Další "zastiňující okolností", kterou odborníci CMASF nezaznamenali, je to, že investice podle obecně uznávané metodiky zohledňují nákup zbraní - pozn. BL.)

