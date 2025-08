Hanba Prague Pridu: Bez Hromady by nebylo nic!

Když si ještě lidé šeptali slovo "gay", on mluvil nahlas. Když byl mediální svět bezbarvý a sterilní, on propojoval kulturní elity a politiky s lidmi, které systém vymazával.



A přesto – nebo možná právě proto – dnešní LGBT aktivisté na něj zapomněli. Proč? Možná právě proto, že byl rozumný. Že byl ochoten vést dialog. Že nechtěl druhé lidi nutit, ale přesvědčovat. Že nevěřil v ideologii identity, ale v lidskost.



Dnešní queer aktivismus se v mnoha směrech odcizil tomu, co reprezentoval Hromada. Místo přístupnosti a empatie nabízí často jazykovou policii, generační radikalismus a moralistní požadavky, které odpuzují i lidi, kteří by jinak byli spojenci. Ve jménu diverzity se mnozí dnešní aktivisté uzavírají do bublin, které požadují bezvýhradnou loajalitu ke každému novému termínu, každé zkratce, každé doktríně. Pokud ne, jste „neinformovaný“, „toxický“, nebo rovnou „fašista“.



Hromada byl jiné kategorie. Nežádal svět, aby mu tleskal. Nepotřeboval univerzitní manuály na to, jak se představit. On prostě mluvil. Srozumitelně. S grácií. A hlavně: s respektem k těm, které chtěl přesvědčit. Proto měl skutečný vliv.



Když se dnes člověk podívá na Prague Pride, vidí spíš PR než paměť. Více influencerů než lidí, kteří by rozuměli historii. Více moralizování než pochopení. A především: méně pokory. Opravdu je tak těžké zařadit do programu jedno pásmo s názvem „Bez Hromady by nebylo nic“? Opravdu se nenašel prostor na filmový večer s jeho dabingovou prací, diskusi s jeho spolupracovníky, nebo aspoň minutu ticha?



Zatímco jiní se tehdy báli vyjít z domu ruku v ruce, Hromada seděl ve studiu a říkal do kamery, že homosexualita není nemoc. Zatímco dnešní aktivisté občas vykazují víc ochoty k diktátu než ke kompromisu, on hledal společný jazyk.



A nebyl to slabost – byla to strategie. A vyšla.



Nechci tu plakat za „staré dobré časy“. Ale když se zapomene na ty, kteří otevřeli cestu, nezbývá než konstatovat: současné vedení Prague Pride zradilo vlastní paměť. Nevědomost je omluvitelná. Lhostejnost ne. Ale co není omluvitelné vůbec, je vědomé opomenutí. A letos se ho Prague Pride dopustilo.



Hanba vám. Ne za to, že nejste dokonalí – to po nikom nechci. Hanba vám za to, že jste zapomněli, odkud jste vzešli. A především: na čem stojíte. Na ramenou jednoho tichého velikána. Jmenoval se Jiří Hromada.

