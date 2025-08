Vložky jako hrozba pro národ aneb když luxus znamená hygienu

1. 8. 2025 / Fabiano Golgo

Tak už to víme. Největší nebezpečí pro český stát nejsou korupční miliardové tunely, nefunkční zdravotnictví ani rozkradené dotace. Ne. Největší hrozbou jsou… vložky pro školačky. Ano, ten strašlivý projekt „Boj s menstruační chudobou". Podle některých politických géniů a samozvaných celebrit žijeme v zemi, kde se prý rozhazuje tak strašně moc, že si stát dovolí dát dívkám hygienické potřeby. Co bude příště? Toaletní papír? Nebo, nedejbože, zubní kartáček? Kam ten svět spěje! Protože vložka, to není jen kus bavlny. To je symbol. Symbol rozhazovačnosti, lenosti a nejspíš i začátek konce civilizace, jak ji známe. Další "celebrita" si požádala o průkazku do klubu: "Závidím ženám v azylových domech ČR a dívkám ve škole "vložky"... | 31. 7. 2025 | Pavel Veleman | Britské listy



Dívky z normálních rodin dostanou vložky od rodičů. Ale co ty ostatní? Ty by si asi měly uvědomit, že jejich rodinná bída je vlastně jejich vina? Že kdyby se jen víc snažily, určitě by si na hygienu samy vydělaly – třeba brigádou ve třinácti, mezi domácími úkoly a učením na písemku. A když nemají? No tak mají prostě smůlu. Vždyť to posiluje charakter, ne?



Náklady? Směšné. Ideologie? Nekonečná. Když se podíváte na státní rozpočet, je cena těch vložek směšná. To ví každý, kdo umí počítat do deseti. Jenže o čísla tu vůbec nejde. Jde o ideologii. O pocit, že někdo nahoře má právo zvedat prst a říkat: „Na tohle si, holčičko, šetři sama.“ Jaderné elektrárny, zbrojní zakázky, luxusní limuzíny pro politiky? Ano. Vložky pro školačky? Nikdy!



Aby bylo jasno: tady nejde o finance. Tady jde o rituál. O to, aby se ukázalo, že tvrdost a necitlivost jsou novou ctností. Empatie je přece pro slabochy. My, silní a morální, víme, že nejlepší lék na chudobu je bič a pořádná dávka hanby. Vložky nejsou luxus. Celá tahle hysterie kolem vložek není o hygieně. Je to lakmusový papírek toho, jak moc jsme schopní ignorovat realitu lidí kolem sebe. Protože kdo má oči a mozek, ten vidí: dívky z rodin bez peněz za nic nemůžou. Jenže to by se muselo chtít vidět.



A tak místo řešení slyšíme moralizování a plané řeči o „rozhazování“. Až jednou budeme vzpomínat, čím se politici a celebrity v létě 2025 zabývali, budeme vědět: nebyly to miliardové úniky, nebyla to krize zdravotnictví. Byly to vložky.



Gratulujeme, Česká republika je opravdu země, kde i kus bavlny dokáže rozdělit společnost na „slušné šetřílky“ a „rozmazlené školačky“.

