Další vývoj Blažkovy kauzy – Uhlíř sem, Uhlíř tam

31. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s bitcoinovou kauzou najalo bývalého ústavního soudce Uhlíře, aby dělal koordinátora. Byla to reakce na kritiku nejen opozice, že je podivné, že garantovat prošetření případu na ministerstvu má stranická kolegyně bývalého ministra Blažka, který kvůli celé věci musel rezignovat.





Zopakujme si, že Blažek po zveřejnění, že ministerstvo pod jeho vedením přijalo miliardu od drogového dealera, opakoval, že jde ze strany dárce o výraz pokání. Nikdo nikdy nemohl zpochybnit, že dárce byl pravomocně odsouzen a seděl ve vězení za tuto a jinou kriminální činnost. Od něj tedy ministerstvo přijalo peníze jako dar. Od zločince.

Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, se hned na začátku kauzy vyjádřil, že něco takového by se nemohla dovolit žádná solidní banka, natož stát. Jde prostě o podezřelé peníze. Je jedno, zda někdo prokáže nebo neprokáže, že jsou špinavé. Prokázat, že jsou čisté, nelze. Blažek ostatně argumentoval, že pokud nebylo prokázáno, že jsou špinavé, jsou čisté, což je logika naprosté zvrácenosti.

Vraťme se k panu Uhlířovi. Ten měl v srpnu vydat zprávu o svých zjištěních, která na ministerstvu učinil. Paní ministryně však na Českém rozhlase řekla, že na konci července už udělal všechno, co měl, a že ona jako řádný hospodář nebude pana Uhlíře platit dále i v srpnu. Jde o nějakých 150 tisíc korun. Po jejím prohlášení se v médiích objevila informace, že Uhlíř musel skončit proto, že se chystal ve svém zhodnocení situace napsat, že darovací smlouva na miliardu od drogového dealera je neplatná. Tím by zhatil celý konstrukt premiéra, jenž tvrdí, že darem nevznikla státu škoda.

Stát totiž darované prostředky v podobě bitcoinů prodával nic netušící veřejnosti. Pokud prodával ovšem něco, co mu nepatřilo, poškodil zcela perfidním způsobem kupující. Ostatně koupili si peníze do drogového dealera, aniž by o tom tušili. Samý hnus. Uhlíř byl zjevně najat, aby premiéra podržel. Když v tom selhal, byl vykopnut. Ale pod politickým a mediálním tlakem, nota bene když se ministryni nedaří donutit státní zastupitelství, aby jasně sdělilo, že peníze jsou čisté, Uhlíř nakonec zprávu má napsat.

Tak uvidíme, kam až to dospěje do voleb. Zřejmě vláda dosáhne jen detonace toho nejhoršího rozsahu. Jisté je, že dárce byl drogový dealer, že takové peníze nemohou být v žádném případě čisté, že neplatí „neprokázaný původ rovná se čisté peníze“ a že stát je nikdy neměl přijmout a že jejich přijetím byl stát fatálně poškozen zejména ve smyslu důvěryhodnosti, bezpečnosti, ale zřejmě i finančně. Tohle jsou věci, které jsou jasné už od samého začátku, kdy pan Blažek vykládal něco o pokání.

