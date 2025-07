Channel 4 News: Další absolutně drastické svědectví západní lékařky z Gazy. Proč proti tomu vraždění nikdo nic nedělá?

31. 7. 2025

čas čtení 11 minut

"Viděla jsem muže, který byl střelen do varlat. Kolegové, kteří tam byli se mnou, říkali, že viděli určitý vzorec, několikrát viděli mnoho lidí přicházet ve stejný den, všichni postřeleni do varlat nebo všichni postřeleni do horní části břicha. Vypadalo to, že se jednalo o velmi specifické cílení.



Z OSN nyní víme, že bylo zabito přes 1500 zdravotnických pracovníků. A když jsem tam byla, můj zdravotník, se kterým jsem pracovala každý den, byl sledován kvadrokoptérou, která ho nezabila cestou domů, ale počkala, až se vrátil do svého stanu, pozdravil své tři děti, a pak je všechny zabila. Měla jsem pacientku, která byla manželkou lékaře. Byla úplně vyhublá. Přišla o ruku a nohu a trpěla velkými bolestmi a úzkostí. Neměli jsme pro ni dostatek léků proti bolesti. Neměli jsme dostatek léků a ona měla velmi závažnou infekci, se kterou její tělo nedokázalo bojovat. Zjistila, že jeden z mých pacientů s popáleninami, šestiletý chlapec, měl popáleniny na 40 % povrchu těla, k léčbě infekce potřeboval ocet, ale v nemocnici došel, a tak nám ho dala pro něj. Lidé v Gaze mají tolik slušnosti a důstojnosti a navzájem se podporují a pomáhají svým komunitám, ať se děje cokoli. Zeptal jsem se jednoho ze svých zdravotníků, který byl úžasný. Byl velmi pracovitý a oddaný. Zeptal jsem se ho: „Hassane, pověz mi o svém životě.“ Odpověděl: „Měl jsem tři děti. Nejmladší zemřel před šesti měsíci. Nejstarší zemřel před necelými dvěma lety. Zůstal mi jeden syn. Nedokážu si představit svět, ve kterém moji kolegové přicházejí o své děti a ztrácejí životy tímto způsobem a přesto chodí do práce, aby dělali to nejlepší pro své komunity. Jsou to hrdinové tohoto konfliktu ve válce."

Moderátor, Channel 4 News, středa 30. července 2025, 19 hodin: Úředníci v Gaze uvádějí, že za posledních 24 hodin byly zabity desítky lidí. Většina z nich se pokoušela hledat pomoc, zatímco Mezinárodní červený kříž varoval, že může trvat týdny, než dorazí dostatek zásob k stabilizaci potravinové situace. Mezitím je na cestě do Izraele vyslanec Donalda Trumpa pro Blízký východ Steve Witkoff, kde má jednat o humanitární situaci. O situaci v Gaze informuje náš zahraniční korespondent Secunder Kermani:





Reportér: Tak malá, tak křehká. Tohle dítě má tři měsíce, ale váží méně než při narození. Trpí hladem v Gaze. Mléko a plenky, říká její matka. To je vše, co pro svou dceru chci. Pokud to takhle bude pokračovat, ztratím ji. Matka, stejně jako mnoho jiných žen v Gaze, nemůže kojit kvůli nedostatku jídla. Během tohoto konfliktu zemřelo v Gaze hlady asi 90 dětí, mnoho z nich během posledních dvou týdnů. Nejvíce ohroženi jsou ti, kteří trpí dalšími zdravotními problémy.

Reportér: Do Gazy se nyní shazuje pomoc ze vzduchu a Izrael povoluje vjezd i dalším nákladním vozidlům. Ale kvůli chaosu na místě je většina pomoci okamžitě rozkradena zoufalými lidmi a zločinci. Množství potravin, které se dostává na území, zdaleka nestačí k nasycení zoufalého obyvatelstva, které podle mnoha lidí Izrael úmyslně nechává hladovět.





„Z pomoci, která přichází po zemi i vzduchem, se k nám nic nedostane. Gangy a zloději všechno ukradnou a prodávají za vysoké ceny. Jaký z toho máme prospěch? Žádný. Dřív jsme měli peníze, ale teď už nemáme nic.“





Na konferenci OSN v New Yorku vydalo více než tucet zemí prohlášení, v němž vyzývají k ukončení izraelské války a odzbrojení Hamásu.





Guterres: „Jediným realistickým, spravedlivým a udržitelným řešením jsou dva státy.“





Rozhořčení nad krveprolitím v Gaze vede k oživení dlouho diskutovaného řešení dvou států, diplomatického úsilí, které Izrael a jeho nejdůležitější spojenci odmítli.





A já si nemyslím, že by měli být odměňováni.“





Ghaith-al-Omari, The Washington Institute: „Samotná skutečnost, že se konala tato konference vedená Francií a Saúdskou Arábií, je známkou vakuua, které zanechalo americké vedení, nebo nedostatek amerického vedení, bez zapojení USA. Je velmi těžké si představit, jak by účastníci této konference mohli Izrael pohnout.“





Reportér: V Gaze každý nový den přináší novou bolest. Zde zoufalý syn volá svého otce. Tolik lidí zabitých Izraelem bylo zastřeleno, když hledali pomoc. Zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa cestuje na Blízký východ, aby jednal o humanitární krizi. Kolik těl ještě bude třeba pohřbít, než to skončí?





Moderátor: Nyní je tu se mnou doktorka Nada Al Hadithy, plastická chirurgyně, která se právě vrátila z Násirovy nemocnice v Gaze. Předpokládám, že když jste tam, snažíte se prostě přežít a vypořádat se s tím, s čím se musíte vypořádat.





Dr. Nada Al Hadithy: Ano.





Moderátor: Teď jste se vrátila. Jak vnímáte to, čeho jste byla svědkem?





Dr. Nada Al Hadithy: Věděla jsem před odjezdem, že situace je naprosto zoufalá, ale nic mě nemohlo připravit na rozsah hladomoru, který jsem viděla na vlastní oči, a na pacienty, které jsem ošetřovala. Dalším šokujícím zjištěním bylo, jak neúprosná byla zranění a ztráty na životech. Jednoho dne jsem byla na pohotovosti a uklízečky pracovaly na maximum, snažily se vytřít krev z podlahy, ale nestačily to. A to byl jeden z těch dnů, kdy izraelská a americká centra pro distribuci potravin ve 3 hodiny ráno ostřelovala lidi, kteří byli uprostřed noci požádáni, aby překročili evakuační zóny a dostali se k jídlu a pomoci. Teď, když jsem zpátky, přemýšlím, co ještě můžeme udělat, abychom pomohli zastavit tuto humanitární krizi?





Moderátor: Víte, my se spoléháme na lidi jako vy, že nám poskytnete fakta, protože my tam nejsme a máme tam jen místní novináře, na které se můžeme spolehnout, ale GHF samozřejmě každý den popírá obvinění, že v jejich blízkosti jsou zabíjeni lidé, a tvrdí, že je to všechno propaganda a výmysly. Co si z toho, co vidíte, z těch zranění, myslíte o těchto neustálých popíráních?





Dr. Nada Al Hadithy: Myslím, že tato popírání nejsou pravdivá. Z vlastní zkušenosti jsem viděla desetiletou dívku, která byla postřelena do nohy v jedné z budov GFH a následně jí byla amputována. Tato dívka, Jenna, před amputací milovala tanec a toto zranění jí změnilo život. Viděl jsem studenta ošetřovatelství, který byl střelen do zad a kulka mu prošla dopředu, což vedlo k aneurysmatu, které stlačilo všechny nervy v jeho dominantní paži, což znamená, že ji už nemůže používat. Je úplně nepoužitelná. Viděla jsem dalšího muže, který byl střelen do varlat, a mluvil jsem s dalšími kolegy pracujícími v nemocnici, a řekněme to na rovinu. Plastičtí chirurgové tato zranění neviděli okamžitě. Byla jsem součástí týmu, který pomáhal s rekonstrukcí až po okamžité záchraně. Ale ostatní kolegové, kteří tam byli se mnou, říkali, že viděli určitý vzorec, když několikrát viděli mnoho lidí přicházet ve stejný den, všichni postřeleni do varlat nebo všichni postřeleni do horní části břicha. Vypadalo to, že se jednalo o velmi specifické cílení.





Moderátor: A co cílení na zdravotnický personál?









Moderátor: Budete se moci vrátit?





Dr. Nada Al Hadithy: Doufám, že ano. Je tu spousta problémů. 50 % uchazečů o práci v záchranné službě je izraelskou vládou odmítnuto, což je samozřejmě velký problém, zejména pro plastickou chirurgii, protože během 17 let obléhání neměli lidé možnost se sem dostat a absolvovat výcvik. V Gaze tak zbývá jen velmi málo plastických chirurgů. V březnu jsem tam jela s Royal College of Surgeons, abych v rámci dlouhodobého online programu vyškolila 18 delegátů. Čtyři z těchto 18 delegátů jsou nyní mrtví. Jedním z nich je Ahmed Al Makada, který byl nalezen před nemocnicí Al Shifa s rukama svázanýma za zády a svou matkou, která byla praktická lékařka, s kulkou v hlavě. Byl to člověk, který mi neustále posílal fotografie pacientů, pro které dělal maximum, a získal stipendium od naší Královské chirurgické akademie. A přesto neděláme dost. Je to zoufalé.





Další děsivý rozhovor se západním lékařem:







Všichni, kdo jsou v Gaze, jsou buď mrtví, anebo budou mrtví za pár dní:





