Bílý dům je kvůli Epsteinovým souborům v "režimu naprosté paniky"

30. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Americký prezident Donald Trump zuří kvůli neúspěšnému vyšetřování sexuálního vykořisťování a obchodování s nezletilými osobami finančníkem Jeffreym Epsteinem. Proto Bílý dům přešel do "režimu naprosté paniky" v zoufalém pokusu změnit téma.

Ministerstvo spravedlnosti a FBI se dostaly pod palbu kritiky ve snaze ukončit následky takzvané komunikační chyby americké generální prokurátorky Pam Bondi, která přerostla v krizi, píší média. Dodala, že Trump je nyní pobouřen protichůdnými verzemi o Epsteinovi, které se objevují ve Washingtonu, protože tato zpráva nadále dominuje novinovým titulkům.

Zdroj z Bílého domu řekl The Washington Post s odvoláním na "téměř tucet lidí blízkých situaci", že "je to docela významné odvádění pozornosti".

Zatímco se mnozí snaží udržet jednotu, v mnoha ohledech se ministerstvo spravedlnosti a FBI rozpadají, uvádí článek. Poznamenali, že mnozí přemýšleli o tom, "jak udržitelné to bude pro všechny zúčastněné strany - ať už jde o ředitele FBI nebo generálního prokurátora".

Jakékoli pokusy Bondi a ředitele FBI Kashe Patela omezit spekulace o Epsteinovi jen přiživují ještě více konspiračních teorií a negativní pozornosti, píší média.

Bývalý úředník amerického ministerstva spravedlnosti Stephen Salzburg řekl The Washington Post, že "naprosto špatně odhadli úroveň napětí, ke kterému to přivedli". Podle něj "se zdá, že jsou nyní v naprosté panice, snaží se změnit téma a pochopit, co nedává smysl".

Trump však odmítá podniknout jediný krok, který by mohl umlčet jeho kritiky a resetovat narativ, dodávají média.

Předtím zdroj na ministerstvu spravedlnosti řekl Daily Mail, že "komunikační selhání" Pam Bondi týkající se Epsteinových spisů způsobilo "spoustu dezinformací" kolem tohoto případu. Bondi, Patel a zástupce ředitele FBI Dan Bongino proto pokračují v neplodné kampani za ukončení spekulací kolem smrti jednoho z nejslavnějších miliardářů jednadvacátého století.

Mnoho Američanů a zákonodárců požadovalo úplné odtajnění – ale vzhledem k citlivosti údajů ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje odmítnutí kvůli zájmům obětí, připomněli novináři.

Několik zdrojů uvedlo, že zveřejnění záběrů z bezpečnostních kamer před Epsteinovou vězeňskou celou tu noc, kdy spáchal sebevraždu - pokus zastavit konspirační teorie, že byl zabit - byl nápad Patela a Bongina. Video, které postrádá tři minuty záběrů z oné noci, však situaci zhoršilo, zdůraznili novináři.

Oba jsou nyní osobně naštvaní, že nemohli zveřejnit více Epsteinových spisů, protože Bongino je na pokraji rezignace a všichni tři se navzájem obviňují, zdůrazňuje článek.

Bonginova frustrace vyvrcholila v příspěvku na sociální síti X, kde uvedl, že během svého působení objevil věci, které ho "šokovaly až do morku kostí". Na svých sociálních sítích sdílel záhadnou zprávu, ve které slíbil, že odhalí "pravdu" uprostřed rostoucí kritiky svých činů s Epsteinovými spisy.

Trump nechce vyhodit Bondi, Patela a Bongina, zdůraznili novináři.

Zdroj na ministerstvu spravedlnosti řekl Daily Mail, že Bongino je ochoten rezignovat, pokud tak Bondi neučiní.

Todd Blanchet, bývalý prezidentův právník a nyní náměstek Bondi na ministerstvu spravedlnosti, ve svém prohlášení popřel jakákoli nedorozumění mezi jeho ministerstvem a FBI.

