Channel 4 News: "Bibi, budeš to muset udělat jinak"

29. 7. 2025

čas čtení 16 minut

"Lidé umírají hlady, zatímco my tady diskutujeme. Izrael a jeho spojenci, kteří mu dodávají zbraně, mají prsty v tomto zločinu, protože úmyslné vyhladovění celého obyvatelstva je válečný zločin. Tyto ženy a děti jsou zcela nevinné, nemají nic společného s hrůzami, které spáchal Hamás 7. října. Ale myslím, že teď je míč jednoznačně na straně Trumpa, Starmera, Macrona a Merze. Podporovali Netanjahua. Musí na něj vyvinout mnohem větší tlak. Pokud tak neučiní, budou na tom nést vinu."

Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 28. července 2025, 19 hodin: Donald Trump ve Skotsku při jednání s Keirem Starmerem dal Vladimíru Putinovi 10 až 12 dní na dosažení příměří na Ukrajině a vyzval Izrael, aby zajistil dodávky potravin lidem v Gaze.

„Řekl jsem Bibi, že to teď budeš muset udělat možná jinak.“

Myslíte si, že je příměří vůbec možné?

„Ano, příměří je možné, ale musíte ho dosáhnout. Musíte to ukončit.“

Dobrý večer, Benjamin Netanjahu trvá na tom, že v Gaze není hladomor. Americký prezident však tvrdí, že obrázky vyhublých dětí naznačují opak. Donald Trump, který hovořil společně s britským premiérem ve svém golfovém klubu Turnberry, řekl, že USA zřídí potravinová centra, ale neposkytl žádné podrobnosti. Izrael nyní povoluje dovoz většího množství potravin do pásma, ale OSN tvrdí, že k odvrácení hladomoru je zapotřebí obrovské množství. Jen za poslední den údajně zemřelo hlady 14 Palestinců a od úsvitu jich při izraelských leteckých útocích zahynulo mnoho dalších, kteří se snažili sehnat jídlo.

Donald Trump, čerstvě po uzavření obchodní dohody s EU, hostí Sira Keira Starmera hned ve dvou svých skotských golfových resortech. Rozdílné názory s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem ohledně Gazy a nový termín pro Vladimira Putina. Americký prezident říká, že dává ruskému prezidentovi 10 až 12 dní na dosažení příměří na Ukrajině, jinak mu hrozí sankce. Pojďme živě k Kieranovi Moodleymu, který je před Trumpovým golfovým klubem v Balmedie poblíž Aberdeenu, Kierane...





Reportér: Ano. Donald Trump a sir Keir Starmer právě dorazili do Aberdeenshire a dnes večer budou večeřet spolu s prvním ministrem Skotska Johnem Swinneyem. Keith Starmer sem přiletěl vrtulníkem Marine One a letadlem Air Force One. To je pro světového lídra docela vzácná pocta. Downing Street bude tvrdit, že to jen dokazuje blízkost vztahu mezi Starmerem a Donaldem Trumpem, jak úzký vztah si vybudovali, a myslím, že teď můžete slyšet některé z těch vrtulníků, obrovská bezpečnostní opatření, která jsou kvůli této návštěvě v okolí.





Klíčové je, co si Starmer může z této návštěvy odnést. Zaprvé, pokud jde o obchod, víme, že dohoda mezi Velkou Británií a USA je téměř hotová. Ale podaří se zrušit některá cla na ocel? A co válka na Ukrajině?





Trump se opět vyjádřil velmi ostře proti Vladimíru Putinovi, a nakonec se Donald Trump vyjádřil i k otázce Gazy a řekl, že tam lidé hladoví a že děti je třeba nakrmit, ale k chování Izraele v Gaze se nevyjádřil tak ostře jako jiné země v poslední době. To je to, na čem musí Keith Starmer pracovat, aby se Trump soustředil na otázku Gazy, protože dnes byl Donald Trump klasický Donald Trump. Mluvil o všem možném, mluvil o Jeffrey Epsteinovi, mluvil o nelegální imigraci, mluvil o větrných farmách, o své lásce k královské rodině, o všem. Keir Starmer musí soustředit svou pozornost na Gazu. To je hlavní téma, humanitární katastrofa tam. A o tom byla hlavně tato schůzka.







Reportér: Člověk by očekával, že hosty ve Velké Británii bude vítat premiér, ale v Ayrshire je kout, který je doménou Donalda Trumpa, takže se role na prezidentově golfovém hřišti v Turnberry obrátily.

Jak hudba utichla, sir Keir Starmer se ozval a přerušil prezidentovy poznámky, nejprve k tématu svobody slova.

Starmer: „Svoboda slova je velmi důležitá. Nevím, zda máte na mysli nějaké konkrétní místo. Možná ano, ale my zde svobodu slova máme už velmi, velmi dlouho.“

A pak se vyjádřil ke krizi v Gaze.

Trump: „Ty děti vypadají velmi hladové, ale my jim dáváme spoustu peněz a jídla a další země se nyní přidávají. Vím, že tato země je...“

Starmer: „Je to humanitární krize. Je to absolutní katastrofa. Ne, nikdo to nechce vidět. A myslím, že lidé v Británii jsou pobouřeni tím, co vidí na svých obrazovkách. Musíme tedy dosáhnout příměří. A děkuji vám, pane prezidente, za vaše vedení.“

Reportér: Vzhledem k tomu, že USA minulý týden odstoupily od jednání o příměří a situace v Gaze se zhoršuje, je otázkou, zda premiér může využít svých vztahů s Trumpem k vyvinutí tlaku na Izrael, možná apelováním na prezidentovu hrdost na to, kolik válek dokázal ukončit.

Trump: „V poslední době jsem zastavil šest válek. V průměru to je asi jedna válka za měsíc. Ale ty poslední tři byly velmi blízko u sebe. Hodně.“

Reportér: Konflikt na Blízkém východě však pokračuje, stejně jako ten na Ukrajině. Války, které prezident slíbil ukončit. Trump možná ještě není na izraelského vůdce naštvaný, ale na Vladimira Putina ano, když řekl, že jeho padesátidenní lhůta pro příměří byla dramaticky zkrácena.

Trump: „Ano, řekl bych 10 až 12 dní. Oznámím to pravděpodobně dnes večer nebo zítra, ale není důvod čekat, když víte, jaká bude odpověď. Proč čekat? A byly by to sankce a možná cla.“





Reportér: Cla jsou Trumpovou velkou vyjednávací kartou. Právě kvůli nim se včera do stejného křesla posadila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová:

„Je to obrovská dohoda s tvrdými vyjednáváními.“



Reportér: Oznámili obchodní dohodu, která zavede 10% cla na většinu zboží z EU dováženého do Spojených států. Trump hrozil, že cla zdvojnásobí, takže von der Leyenová to prohlásila za vítězství. Maďarský Viktor Orbán byl však jedním z mnoha, kteří dohodu zpochybňovali a ptali se, zda EU prostě jen neustoupila:

Orbán: „Pro mě je zřejmé, že nejde o dohodu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a Ursulou von der Leyenovou. Donald Trump Ursulu von der Leyenovou snědl k snídani. Tak to bylo.“



Reportér: To je dilema nejen pro EU, ale i pro Sira Keira Starmera, který se připojil k prezidentovi na vzácné cestě letadlem Air Force One. Ví, že si nemůže Trumpa znepřátelit, ale zároveň si musí stát za svým. Stačí se podívat na nedávnou výměnu názorů ohledně londýnského starosty Sadiqa Khana.

Trump: „Londýnský starosta odvedl hrozně svou práci, a je to nepříjemný člověk. Myslím, že je vyřízený. Myslím. Ne, myslím, že je.:

Starmer: Je to můj přítel.

Trump: Ne, myslím, že odvedl hroznou práci.

Reportér: Pokud se toto setkání týká hlavně humanitární krize v Gaze, co bude Starmer schopen předvést za svůj čas? Čas strávený v Turnberry a pak také v dalším golfovém resortu prezidenta tady v Aberdeenshire? Tito protestující na okraji hřiště jsou proti válce a této návštěvě a nemají důvěru. V žádného z těchto vůdců.

„Donald Trump vystoupil a řekl: Podívejte se na mě, zastavil jsem další válku. Dostanu Nobelovu cenu míru. Netanyahu ho na ni navrhl. Jaký nesmysl. Je to jako sledovat opravdu velmi špatnou komedii.“

„Keir Starmer je zbabělec. Nedělá dost pro to, aby pomohl lidem v Gaze.“

Reportér: Toto krásné, klidné pobřeží východního Skotska je nyní poseto znameními, že zde pobývá nejmocnější muž světa, muž, od kterého si mnozí slibují, že bude mluvit o Blízkém východě stejně tvrdě jako o větrných farmách, které podle něj kazí jeho golfové hřiště. Člověk by očekával, že hosty ve Velké Británii bude vítat premiér, ale v Ayrshire je kout, který je doménou Donalda Trumpa, takže se role na prezidentově golfovém hřišti v Turnberry obrátily.„Ano, řekl bych 10 až 12 dní. Oznámím to pravděpodobně dnes večer nebo zítra, ale není důvod čekat, když víte, jaká bude odpověď. Proč čekat? A byly by to sankce a možná cla.“„Je to obrovská dohoda s tvrdými vyjednáváními.“Toto krásné, klidné pobřeží východního Skotska je nyní poseto znameními, že zde pobývá nejmocnější muž světa, muž, od kterého si mnozí slibují, že bude mluvit o Blízkém východě stejně tvrdě jako o větrných farmách, které podle něj kazí jeho golfové hřiště.





Moderátorka: Zatímco sir Keir Starmer tvrdí, že se s prezidentem Trumpem na jejich setkání dohodli, že do Gazy musí být v dostatečném množství a tempu povolena humanitární pomoc, podle ministerstva zdravotnictví v Gaze tam za poslední den zemřelo hlady dalších 14 lidí, čímž se celkový počet úmrtí v důsledku podvýživy v tomto měsíci zvýšil na 63. Mnoho dalších Palestinců bylo zabito při hledání pomoci nebo při izraelských leteckých útocích. Jonathan Rugman podává zprávu.





Reportér: Vyrazili hledat jídlo. Místo toho se dostali pod palbu a podle zpráv bylo dnes ráno zabito nejméně 7 lidí. Podle OSN bylo poblíž distribučních center podporovaných Izraelem zabito více než 1000 lidí, kteří se snažili překročit izraelské vojenské linie, aby se vyhnuli hladomoru, poté co Izrael zablokoval pomoc OSN.





„Zastřelili mladé muže. Zabili je, protože měli hlad. Nechte pomoc projít s důstojností.“





Aby se předešlo podobným scénářům, dnes jordánská a emirátská letadla s izraelským souhlasem shodila další potraviny. Jedna humanitární agentura OSN to označila za neefektivní a nákladnou diverzi, která je známkou nejen zoufalství na místě, ale i zoufalství celého světa.





„Shazovaná pomoc nestačí na to, aby nasytila hladovějící palestinský lid. Miliony lidí nemají co dát svým dětem k jídlu.“





Mnohem větší dopad mají desítky nákladních vozidel, které vjíždějí do Gazy z Egypta poté, co Izrael uvolnil blokádu, a přitom tvrdí, že žádná blokáda neexistuje. Jakákoli myšlenka, že se jedná o obrat v politice vlády, je oficiálně popírána. Jakékoli přiznání hladomoru je rovněž oficiálně popíráno.





Netanjahu: „Izrael je prezentován, jako bychom v Gaze vedli hladomorovou kampaň, to je drzá lež. V Gaze neexistuje politika vyhladovění. A v Gaze není hladomor, po celou dobu války umožňujeme humanitární pomoc do Gazy, jinak by tam nebyli žádní obyvatelé Gazy.“





Dnes odpoledne ve Skotsku se Donald Trump zdržel veřejné kritiky izraelského vůdce, i když řekl, že mu řekl, aby válku vedl jinak. A připustil, že tam je hladomor.





Trump: „Některé z těch dětí ano. Je to skutečný hlad. Vidím to. A to se nedá předstírat. Takže se do toho zapojíme ještě víc.“





A bez uvedení podrobností naznačil, že Amerika zajistí, aby byla nějakým způsobem zajištěna bezpečnost center pro distribuci potravin.





Trump: „Zřídíme potravinová centra, kam budou lidé moci volně chodit, nebudou tam žádné hranice, nebudou tam žádné ploty, protože víte, že to nemohou. Vidí to. Vidí jídlo z asi třiceti metrů. Vidí, že tam všechno je, ale nikdo se k tomu nedostane, protože je to ohrazeno plotem. Je šílené, co se tam děje.“





Hlad v Gaze však dosáhl bodu zlomu, který může zvrátit pouze rozsáhlá a okamžitá pomoc. OSN tvrdí, že tento měsíc zemřelo na podvýživu přes 60 lidí, zatímco v první polovině tohoto roku to bylo 11. Heda al Gamari každé ráno v 6:30 obchází polévkové kuchyně, ale její syn by si přál jen jeden kus chleba.





„Naše děti umírají hlady a my už nemáme psychickou sílu stát ve frontách na polévku a shánět jídlo. Chceme, aby se všechno otevřelo a tahle situace skončila.“





Nové denní přestávky v bojích ze strany Izraele se omezují na tři oblasti, kde jsou ubytovaní uprchlíci, i když během noci bylo při leteckých útocích zabito nejméně 24 lidí, včetně jednoho tady u Khan Yunis, kde byly zničeny stany uprchlíků. Očití svědci uvedli, že mezi mrtvými jsou ženy a děti.





A v nedaleké nemocnici zemřela novorozená holčička Saad, která se narodila císařským řezem, přestože její matka při leteckém útoku zemřela. Zemřela jen několik hodin po natočení tohoto videa.





Israel and allies have ‘fingerprints all over a crime scene’https://t.co/09WfeIC6bD — Channel 4 News (@Channel4News) July 28, 2025





Moderátorka: Jonathan Rugman, reportér na místě. Nyní se k nám z Osla připojuje Jan Egeland z Norské rady pro uprchlíky. Pane Egelande, Izrael otevřel nové cesty pro dodávky pomoci do Gazy. Letecké shozy jsou vždy považovány za poslední možnost. Viděli jsme je v posledních dnech. Je to poslední možnost, že? Vítáte je tedy?





Jan Egeland: No, trochu jídla shozeného z letadla je možná lepší než nic, ale letecké shozy jsou pro místa jako Sýrie, kde Islámský stát obléhal města v poušti. Tam jsme letecké shozy prováděli a zachránili jsme životy, protože jsme se nemohli dostat přes Islámský stát. Izrael a jeho spojenci, Spojené státy, Británie, Německo, Francie, Evropská unie by měli být opravdu lepší než Islámský stát v té době. Existuje snadný způsob, jak nakrmit všechny. Gaza je rovný kus země. Můžeme tam vjet s tisíci nákladních aut. Jsou tam seřazené už velmi dlouho. Je na Izraeli, izraelské válečné mašinérii, aby otevřela hraniční přechody. Všechny. Pak by tam bylo tolik jídla, že palestinští teenageři by nebyli tak zoufalí, aby rabovali všechno, co vidí. Řešení existuje, ale zatím se neobjevilo. A ani se neobjeví.





Moderátorka: Jen stručně. Pokud se toto řešení neobjeví, jaká je vaše předpověď ohledně vývoje v Gaze?





Jan Egeland: Že budeme mít mnohem více zbytečných úmrtí. Lidé umírají hlady, zatímco my tady diskutujeme. Izrael a jeho spojenci, kteří mu dodávají zbraně, mají prsty v tomto zločinu, protože úmyslné vyhladovění celého obyvatelstva je válečný zločin. Tyto ženy a děti jsou zcela nevinné, nemají nic společného s hrůzami, které spáchal Hamas 7. října.





Moderátorka: Co si myslíte o dnešním prohlášení premiéra Netanjahua? Opět tvrdí, že v Gaze není hladomor, navzdory tomu, co říkají lidé uvnitř i vně Izraele. Říká, že je čas uznat pravdu.





Jan Egeland: No, je to nejextrémnější vláda v historii Izraele. Ve vládě jsou lidé, kteří organizují mafiánské osadníky na Západním břehu. Je to opravdu velmi extrémní vláda. Nevěřte tomu, co říkají. Nedělejte s nimi rozhovory, protože neříkají pravdu. Ale myslím, že teď je míč jednoznačně na straně Trumpa, Starmera, Macrona a Merze. Podporovali Netanjahua. Musí na něj vyvinout mnohem větší tlak. Pokud tak neučiní, budou na tom nést vinu.





Moderátorka: Prezident Trump dnes otevřeně nesouhlasil s izraelským premiérem v otázce hladomoru. Může to něco změnit?





Jan Egeland: Doufám, že ano, ale samozřejmě, prezident Biden řekl: „Prosím, dejte nám přístup. Prosím, udělejte to jinak.“ Je ale zcela jasné, že to je Netanjahuova vláda, která dominuje ve Washingtonu, Londýně, Paříži a Bruselu. Už mnoho měsíců prosíme, abychom dostali přístup. Diplomatická bezmocnost je zde opravdu ohromující. Doufám, že se to změní. Doufám, že se to změní teď, protože to, co se právě stalo, je vidět všem. Co se stane?





Moderátorka: Prezident Trump dnes také hovoří bez větších podrobností o vytvoření potravinových center, ale zároveň Spojené státy právě odmítly jako reklamní trik konferenci organizovanou OSN, která se zabývala možností dvou státního řešení. Co si o tom myslíte?





Jan Egeland: V současné době existuje obrovská polarizace mezi těmi, kteří chtějí změnit současný stav a tlačí na obě strany, tedy Izraelce i Palestince, aby uzavřely mír, a těmi, kteří se stále drží podpory Netanjahuovy vlády. Nejdůležitější je nyní to, že v Gaze máme humanitární pracovníky, kteří už 150 dní a nocí volají o dodávky pomoci, která stále nepřichází. Norská rada pro uprchlíky stále nemá přístup do Gazy. Některé jiné organizace se tam dostanou, ale my ne.





0