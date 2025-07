Rusko: Permské školky otevřou kurzy pilotáže dronů

28. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

V Permu se začnou učit ovládat drony již od mateřské školky. Za tímto účelem budou v předškolních zařízeních vytvořena speciální centra. V Permu se začnou učit ovládat drony již od mateřské školky. Za tímto účelem budou v předškolních zařízeních vytvořena speciální centra.

"Žáci se budou moci seznámit se základy řízení bezpilotních prostředků, rozvíjet inženýrské myšlení a získat základní dovednosti v práci s moderními digitálními zařízeními," uvedla kancelář starosty. Projekt je koordinován týmem mateřské školy "Vzlet". Vzdělávací místa budou organizována na území šesti předškolních institucí v každé městské části. Mezi ně patří "Konstruktor uspěcha", "Eureka", "IT-Mir", "Galaktika", "Art-Grad" a mateřská škola č. 67.

Úřady zdůraznily, že se tak děje za účelem splnění příkazu ruského prezidenta Vladimira Putina, podle kterého by se do roku 2026 měly moci závodů dronů účastnit děti ve věku od 7 let. Dříve byl minimální věk 10 let. Kancelář starosty uvedla, že Perm se stal průkopníkem v rozvoji tohoto směru mezi předškoláky. Dne 7. června 2025 tedy město hostilo první soutěž v zemi v ovládání bezpilotních leteckých systémů (UAS) pro děti mateřských škol.

Od roku 2026 začnou úřady pořádat podobné soutěže v celoruském měřítku. Mistrovství se bude jmenovat "Piloti budoucnosti". Jeho účastníci budou udělovat tituly a kategorie ve sportu "závody dronů (bezpilotní letouny)".

Již dříve bylo oznámeno, že Státní duma připravuje návrh zákona o jednotných standardech vzdělávání kadetů, který bude rozšířen na všechny vzdělávací instituce, počínaje mateřskými školami. Plánuje se zapojení účastníků války s Ukrajinou do vzdělávání žáků. "Pro kadety, kteří sní o tom, že se stanou vojáky, jsou takoví učitelé nejdůležitější," řekl autor dokumentu, první místopředseda Výboru Rady federace pro ústavní legislativu a budování státu Arťom Šejkin.

Zdroj v ruštině: ZDE

0