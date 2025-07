Druhý hlavní sponzor Hamásu vyhrožuje Evropě zastavením dodávek plynu

28. 7. 2025

Katar varoval belgické úřady před možným snížením dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy kvůli nesouhlasu s novou směrnicí EU o náležité péči o udržitelnost podniků. Katar varoval belgické úřady před možným snížením dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy kvůli nesouhlasu s novou směrnicí EU o náležité péči o udržitelnost podniků.

Dokument zavazuje velké společnosti působící na evropském trhu k identifikaci a odstraňování porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ve všech fázích výrobního a logistického řetězce. Obsah oficiálního dopisu katarské strany byl přezkoumán listem Die Welt.

Katarský ministr energetiky Sáad Šerida Al-Káabí 21. května belgickým úřadům čtyřstránkový dopis, ve kterém přímo uvedl, že pokud EU odmítne revidovat obsah směrnice, bude Dauhá nuceno hledat alternativní trhy pro svůj LNG. "Stát Katar a QatarEnergy budou muset vážně zvážit možnost přesměrování dodávek na jiné trhy mimo EU, kde je stabilnější a příznivější prostředí pro podnikání," uvádí se v dokumentu.

Šéf katarského ministerstva energetiky zdůraznil, že ustanovení směrnice jsou v rozporu se současnou legislativou Kataru a porušují normy mezinárodních dohod. Zmínil se zejména o Pařížské klimatické dohodě, která dává zemím právo nezávisle určovat národní klimatické strategie. Podle Al-Káabiho směrnice EU toto právo podkopává tím, že zavádí sankce za nedodržování celoevropských norem. To vše, poznamenal, ohrožuje stabilitu dodávek LNG a dalších produktů QatarEnergy do Evropy. "Společnosti by neměly být postaveny před volbu mezi klimatickou politikou své země a pravidly EU," zdůraznil ministr.

Evropská komise sdělila, že Evropský parlament a členské státy nyní diskutují o zjednodušení směrnice navržené Evropskou komisí. "Budou muset zvážit a přijmout významné změny navržené Komisí," řekl zástupce EK.

Katar je třetím největším vývozcem LNG na světě po Spojených státech a Austrálii. Od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se jeho podíl na evropském trhu pohybuje mezi 12 a 14 %. Odborníci dotazovaní Weltem poznamenávají, že bez katarského plynu nebude možné splnit cíle EU zcela opustit ruské palivo do roku 2028, zejména tváří v tvář pokračující hrozbě rostoucích cen.

Směrnice je součástí evropské strategie pro dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Ukládá odpovědnost velkým společnostem, včetně jejich dceřiných společností a obchodních partnerů, v případě porušování lidských práv a poškozování životního prostředí při jejich činnosti. Směrnice stanoví možnost ukládat pokuty ve výši nejméně 5 % ročních příjmů společností.

EU se po začátku války na Ukrajině rozhodla opustit ruský plyn. Do roku 2022 činil podíl Ruska na dovozu plynu do EU přibližně 45 %. Do roku 2024 se snížila na 19 %, dodávky jdou přes produktovod Turecký proud a ve formě LNG. Podle plánu Evropské komise by se do konce roku 2025 měl tento podíl snížit na 13 %. V Evropském parlamentu existují návrhy na urychlení úplného zákazu dovozu ruského plynu, který posouvá termín z ledna 2028, jak se dříve předpokládalo, na začátek roku 2027.

