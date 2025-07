Pozor, čeští politikové: Vlády, které nenutí Izrael k ukončení zabíjení, se pravděpodobně dopouštějí spoluúčasti na válečných zločinech

27. 7. 2025

Šéf OSN pro lidská práva varuje, že vlády, které nevyužívají svůj vliv k tomu, aby vyvinuly tlak na Izrael k ukončení války, se zřejmě dopouštějí „spoluúčasti na mezinárodních zločinech“.



Ve videoprohlášení zveřejněném před zítřejším zahájením konference o Palestině v New Yorku vyzval vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vlády celého světa, aby vyvinuly tlak na Izrael, aby ukončil útoky na Gazu, a uvedl, že ty, které nevyužijí svého „vlivu“, se mohou dopustit „mezinárodních zločinů“. Zde je jeho prohlášení v plném znění:



Naléhavě vyzývám Izrael, aby okamžitě ukončil svou nezákonnou přítomnost na okupovaném palestinském území, a všechny strany, aby usilovaly o hmatatelný pokrok směrem k řešení spočívajícímu ve dvou státech.



Naléhavě vyzývám vlády, aby využily této konference k přijetí konkrétních opatření, která vyvinou veškerý možný tlak na izraelskou vládu, aby trvale ukončila masakr v Gaze.



Země, které nevyužijí svého vlivu, se mohou podílet na mezinárodních zločinech. Každý den s hrůzou a frustrací sledujeme nevýslovnou tragédii v Gaze a na Západním břehu.



Každý den jsme svědky dalšího ničení, dalších vražd a dalšího odlidšťování Palestinců.



Lidé na celém světě budou tuto konferenci hodnotit podle jejích výsledků. Opět vyzývám k okamžitému a trvalému příměří, okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmí a všech ostatních svévolně zadržovaných osob, okamžitému a nerušenému přístupu humanitární pomoci a dodání rozsáhlé humanitární pomoci Palestincům, ať se nacházejí kdekoli.

Britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že rozhodnutí Izraele pozastavit na 10 hodin denně vojenské operace v některých částech Gazy a povolit nové humanitární koridory nestačí k zmírnění utrpení v této oblasti.

Lammy v prohlášení uvedl, že oznámení Izraele je „nezbytné, ale dlouho očekávané“ a že přístup k humanitární pomoci musí být v následujících hodinách a dnech urychleně zajištěn.

„Toto oznámení samo o sobě nemůže zmírnit utrpení lidí, kteří v Gaze zoufale trpí,“ řekl Lammy. „Potřebujeme příměří, které ukončí válku, propuštění rukojmích a nerušený přístup humanitární pomoci do Gazy po zemi.“

Smrtící shozy z letadel a pár kamionů nezvrátí měsíce „uměle vyvolaného hladomoru“ v Gaze, tvrdí Oxfam



Bushra Khalidi, vedoucí politiky Oxfam pro okupovaná palestinská území, uvedla:



Smrtící letecké shozy a pár kamionů nezvrátí měsíce uměle vyvolaného hladomoru v Gaze.



Je nutné okamžitě otevřít všechny hraniční přechody, aby mohla být do celé Gazy bez překážek a bezpečně doručena pomoc, a uzavřít trvalé příměří. Cokoli méně by bylo jen taktickým gestem.



V příspěvku na Twitteru zveřejněném po telefonátu s Benjaminem Netanjahuem Friedrich Merz dodal:



Budeme pozorně sledovat vývoj situace a v koordinaci s Francií, Spojeným královstvím, dalšími evropskými partnery, Spojenými státy a arabskými státy v nejbližších dnech rozhodneme, jak můžeme přispět ke zlepšení situace.



Německý kancléř vyzývá Netanjahua k poskytnutí pomoci „hladovějícím“ civilistům v Gaze



Německý kancléř Friedrich Merz vyzval svého izraelského protějška Benjamina Netanjahua, aby rychle poskytl pomoc „hladovějícím“ civilistům v Gaze.



Podle vládního prohlášení Merz během telefonického rozhovoru s Netanjahuem „vyjádřil hluboké znepokojení nad katastrofální humanitární situací v Gaze“.



Vyzval premiéra (Benjamina) Netanjahua, aby učinil vše, co je v jeho silách, k dosažení okamžitého příměří. Naléhavě ho vyzval, aby hladovějícímu civilnímu obyvatelstvu v Gaze neprodleně poskytl naléhavě potřebnou humanitární pomoc.



Tato pomoc musí být civilnímu obyvatelstvu doručena rychle, bezpečně a v potřebném množství.



Merz, který vede německou středopravicovou CDU, je vůči Izraeli stále kritičtější. Německo však bylo nápadně nepřítomné ve společném prohlášení, které v pondělí vydala EU a 28 západních zemí včetně Británie a Francie a které vyzvalo Izrael k okamžitému ukončení útoku.



Německo je jednou z nejvíce proizraelských zemí Evropy a jeho představitelé vzhledem k dědictví nacistického holokaustu považují bezpečnost Izraele za Staatsräson, neboli „státní důvod“.



Od útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023 zůstává Německo jedním z nejvěrnějších spojenců Izraele a jeho druhým největším dodavatelem zbraní po USA.





Světový potravinový program doufá, že izraelské příměří v některých částech pásma Gazy umožní dodávky potravin do regionu



Světový potravinový program doufá, že izraelské humanitární příměří v určených oblastech pásma Gazy umožní nárůst naléhavě potřebné potravinové pomoci do regionu, uvedl v neděli.



Agentura OSN má v regionu nebo na cestě do něj dostatek potravin, aby nakrmila celou populaci Gazy, která čítá 2,1 milionu lidí, téměř na tři měsíce, uvedla v příspěvku na Twitteru.





Turecký prezident vítá krok francouzského prezidenta k uznání palestinské státnosti



Turecký prezident v neděli uvítal krok svého francouzského protějšku k uznání palestinské státnosti, uvedla turecká prezidentská kancelář po telefonickém rozhovoru obou lídrů.



„Během telefonického rozhovoru prezident Erdoğan poblahopřál francouzskému prezidentovi Macronovi k jeho rozhodnutí uznat Palestinu jako stát,“ uvedla kancelář v prohlášení.





„Dvoustátní řešení je nezbytné pro trvalý mír v regionu,“ řekl Erdoğan.



