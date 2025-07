Francie uzná Palestinu jako stát, řekl Macron. Izraelci zuří

25. 7. 2025

Francie uzná Palestinu jako stát, prohlásil Macron



Francie uzná Stát Palestina na zasedání Valného shromáždění OSN v září, prohlásil ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron.



Ve čtvrtek ráno francouzský a saúdský ministr zahraničí oznámili konferenci o dvoustátním řešení, která se má konat v pondělí.



V dubnu Macron naznačil, že Francie uzná stát v červnu. „Musíme směřovat k uznání,“ řekl v rozhovoru pro televizi France 5. „A v příštích několika měsících tak učiníme. Nedělám to, abych někomu udělal radost. Udělám to, protože v určitém okamžiku to bude správné.“





Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett: Rozhodnutí Francie uznat Palestinu je „hanebné“



Naftali Bennett, bývalý politik, který zastával funkci 13. premiéra, ostře kritizoval rozhodnutí Francie uznat palestinský stát v září.



„Uznání palestinského státu po masakru ze 7. října není diplomacie, je to morální kolaps,“ napsal. „Odměňuje to masové vraždy a říká islamistickým teroristům: zabíjejte židy a svět vám dá stát. Toto hanebné rozhodnutí bude hozeno do koše dějin.“



Ministr spravedlnosti Yariv Levin řekl, že Francie přímo přispívá k terorismu, a vyzval k anexi Západního břehu.



Předseda Knesetu nazval Macrona „spolupracovníkem zla“ kvůli uznání palestinského státu Francií:



Macron právě udělil Hamásu cenu za spáchání masakru ze 7. října.



Tento hanebný čin není ničím jiným než zradou jednoho z takzvaných „vůdců“ svobodného světa. Vysílá mrazivý vzkaz: terorismus se vyplácí.



@EmmanuelMacron bude zapamatován jako spolupracovník zla – na špatné straně historie.



Stydím se, že jsem se s tímto mužem setkal. Miluji Francii. Zaslouží si odvážnější vedení.

