Izraelská genocida v Gaze naplno odhaluje zločinnou tvář Evropské unie

24. 7. 2025 / Daniel Veselý

Nepatřím k lidem, kteří jsou rádi za každou - byť vlažnou - kritiku izraelského běsnění v Pásmu Gazy, neboť už dávno minula doba jakýchkoliv proklamací. V tomto případě nemám na mysli pouze uplynulých 21 měsíců, ale dekády izraelské kolonizace, okupace a periodických masakrů Palestinců v Gaze, na Západním břehu či v Libanonu. Dokud Evropská unie jako největší obchodní partner Izraele (1) neuvalí na Izrael totální ekonomické a zbrojní embargo (totéž platí pro USA), Izrael bude Palestince nerušeně vyhlazovat dál.

Spousta lidí si nemůže nevšimnout do očí bijícího dvojího metru, jaký Evropská unie uplatňuje vůči Rusku a Izraeli. Zatímco vrcholní činitelé EU ihned nekompromisně odsoudili ruský vpád na Ukrajinu a nedávno představili 18. sankční balíček proti Kremlu, EU v roce 2023 zvýšila objem investic do Izraele na 25,5 miliardy a na 26,7 miliardy v loňském roce (2). Z dostupných dat také vyplývá, že země EU jsou největší destinací pro izraelské investice.





Podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinů genocidia přijaté na Valném shromáždění OSN v roce 1948 mají všechny státy povinnost nasadit všechny dostupné prostředky k tomu, aby předešly nebo zabránily zločinu genocidy. Připomínám, že Mezinárodní trestní soud už druhým rokem zkoumá, zda Izrael páchá v Gaze genocidu. Jedná se o právní posvěcení zcela zjevného. Nejenže mají členské státy EU jako nejvýznamnější obchodní partneři Izraele podle mezinárodního práva povinnost předejít/zabránit genocidě, ale jako celek mohou zločinné jednání Tel Avivu ovlivnit. Na rozdíl od Ruska, jehož okupační armáda se vůči ukrajinským civilistům ve srovnání s izraelským běsněním proti Gazanům chová ještě v rukavičkách.





Taktéž vojenská spolupráce mezi Evropskou unií a Izraelem není zanedbatelná, když uvážíme, že jen Německo poskytuje Izraeli 30 procent veškerých dodávek zbraní a munice, včetně protitankových zbraní a munice do poloautomatických pušek (3). Členské státy EU představují druhého nejvýznamnějšího vojenského partnera Izraele, a to po Spojených státech, které tak mají na vyhlazovací mašinérii Tel Avivu přirozeně největší vliv. Za posledních deset let Brusel pro Izrael autorizoval licence na vojenské kontrakty v hodnotě dvou miliard eur (4), počítaje v to jak munici a palné zbraně, tak komponenty pro Američany vyráběné stíhací letouny F 16, bitevní helikoptéry Apač a střely Hellfire.





Evropská unie se kvůli svému dlouhodobému nesvéprávnému vazalství vůči Spojeným státům ocitla na mezinárodní scéně v naprosté irelevanci. Tento původně mírový projekt nebyl za tři a půl roky trvání konfliktu na Ukrajině schopen přijít s vlastním mírovým plánem, a naopak se hodlá jaksepatří militarizovat. Pochlebovačná stanoviska von der Leyen a Kallas adresovaná Tel Avivu nyní vystřídala velmi opatrně kalibrovaná kritika z jejích úst. Je však už dávno pozdě.





Tyto osoby si patrně připravují alibi na "den poté", kdy se teprve zjistí reálný stav izraelského holocaustu v Gaze, aby případně nemusely čelit trestnímu stíhání před Mezinárodním trestním tribunálem. Nicméně tyto cynické fráze mající za cíl ukolébat čím dál tím pobouřenější veřejnost by nás neměly obalamutit. Jediné, co se počítá, jsou nekompromisní a rázné činy s hmatatelným účinkem. Zbytek je jen nechutná póza.













