Irská skupina Kneecap ostře zkritizovala Orbána za „pobuřující“ zákaz vstupu do Maďarska

25. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

"To je kurva neuvěřitelné od člověka, který před pár týdny přivítal Netanjahua, hledaného válečného zločince, jako hrdinu."

Porovnejte tuto zprávu s tím, jak o ní zde informovala Česká televize:





Kneecap kritizuje Viktora Orbána



Kapela zdůrazňuje, že tříletý zákaz je „pokusem umlčet ty, kteří poukazují na genocidu palestinského lidu“



Irská hiphopová kapela Kneecap kritizovala maďarského krajně pravicového premiéra Viktora Orbána poté, co jí byl na tři roky zakázán vstup do země před plánovaným vystoupením na tamějším hudebním festivalu.



Skupina, která je otevřeným zastáncem Palestiny, měla vystoupit 11. srpna na festivalu Sziget. Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács však ve čtvrtek uvedl, že jim byl zákaz vydán, protože „jejich členové se opakovaně dopouštějí antisemitských projevů podporujících terorismus a teroristické skupiny“.



Uvedl: „Maďarsko netoleruje antisemitismus v žádné formě. Jejich plánované vystoupení představovalo ohrožení národní bezpečnosti, a proto byla kapele na tři roky oficiálně zakázána vstup do Maďarska. Pokud vstoupí na území, bude v souladu s mezinárodními normami vyhoštěna.“



Skupina na to reagovala příspěvkem na Twitteru: „Desítkám tisíc fanoušků, na které jsme se těšili, že je uvidíme na Szigetu, se omlouváme, že s vámi nebudeme. Autoritářská vláda Viktora Orbána tvrdí, že ‚představujeme ohrožení národní bezpečnosti‘. To je kurva neuvěřitelné od člověka, který před pár týdny přivítal Netanjahua, hledaného válečného zločince, jako hrdinu.



„Jeho jednání nemá žádný právní základ, žádný člen skupiny Kneecap nebyl nikdy v žádné zemi odsouzen za žádný trestný čin. Jsme proti všem zločinům z nenávisti a Kneecap se zasazuje za lásku a solidaritu a poukazuje na nespravedlnosti, kdekoli je vidí. Je jasné, že se jedná o politickou diverzi a další pokus umlčet ty, kteří poukazují na genocidu palestinského lidu.“



Kneecap měli v posledních měsících zrušeno několik koncertů, mimo jiné na festivalu TRNSMT v Glasgow a v Eden Project v Cornwallu.



Skupina, kterou tvoří Liam Óg Ó hAnnaidh, Naoise Ó Cairealláin a JJ Ó Dochartaigh, vznikla v Belfastu a svůj první singl vydala v roce 2017.



Ó hAnnaidh, který vystupuje pod jménem Mo Chara, byl nedávno obviněn z terorismu kvůli obvinění, že vystavil vlajku na podporu Hizballáhu.



V květnu londýnská Metropolitní policie oznámila, že skupina je vyšetřována protiteroristickou policií poté, co se objevila videa, na nichž údajně křičí „Hamas nahoru, Hizballáh nahoru“ a „zabijte svého místního poslance“.



Skupina se omluvila rodinám zavražděných poslanců a uvedla, že „nikdy nepodporovala“ Hamás ani Hizballáh, které jsou ve Velké Británii zakázány.





Byli také vyšetřováni kvůli svému vystoupení na festivalu Glastonbury v červnu, ale minulý týden policie v Avonu a Somersetu potvrdila, že proti nim nebude podnikat žádné další kroky.





Zdroj v angličtině ZDE

0