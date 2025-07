A nebyl ten útok 7. října zinscenovaný?

25. 7. 2025 / Jan Molič

čas čtení 4 minuty

Na jakýkoli argument ohledně Gazy lze odpovědět „7. říjen“ – a tím je pro některé lidi diskuse u konce. "Izrael se brání." Jenže mně pár věcí nesedí.



Na veletrhu Future Forces jsem objevil českou firmu Optokon, která dodává systémy pro ochranu hranic. Natáhne se optický kabel v délce až 100 km, který na základě mikrovibrací detekuje, co se okolo něj děje – s přesností na metr. Strojové vyhodnocování rozliší, zda okolo kabelu někdo chodí, běhá, kope do země, nebo jde o člověka či zvíře. Do vzdálenosti cca 10 metrů. Pokud systém nedokáže situaci sám vyhodnotit, automaticky tam vyšle dron.

A teď si představme, že nejde o malý úsek slovenské hranice, ale o nejstřeženější pásmo světa – hranici mezi Izraelem a Gazou. Tam se kombinují optické senzory, radary, kamery, laserové systémy, autonomní věže s kulomety, a celé je to napojeno na centrální systémy velení, družicová data a AI vyhodnocování. Už v roce 2021 Izrael dokončil 65 kilometrů dlouhou podzemní a nadzemní bariéru, známou jako "Smart Fence", která má odhalit i pokus o tunel, natož kolonu vozidel.



Uznávám, že i mistr tesař se utne. Jenže 7. října se mistr tesař nejen utnul, ale upustil pilu, přeřezal si kabel, a ještě si u toho zpíval. Selhání nastalo na tolika úrovních, že působí spíš jako nečinnost než náhoda.



Prý si velení myslelo, že šlo o falešný poplach. Pokud by toto byla běžná praxe, pak by to znamenalo jediné: na falešné poplachy se nereaguje, protože systém je generuje často. Tudíž ale by ten ochranný systém vlastně nefungoval vůbec. (I to je možné, avšak silně o tom pochybuju.)





Navíc šlo o souhru paralelních systémů, které tam jsou právě od toho, aby eliminovaly falešné poplachy a redundantně potvrzovaly narušení. Když systém neví, vysílá dron. Automaticky. (Asi i ta automatika přestala fungovat.)





Ještě jednou: pokud lze rozpoznat, zda okolo kabelu běží člověk nebo srnec, pak je naprosto rozpoznatelné, když tam projíždějí pick-upy Hamásu se zbraněmi. Pokud se rozsvítí kontrolky několika systémů naráz, na místo už letí autonomní dron s kamerou, a přesto nikdo nedorazí celé hodiny, tak buď: byl systém naprosto nefunkční na všech úrovních současně, nebo selhání nebylo technické, ale rozhodovací.



A tady přichází nepříjemná myšlenka.



Sedmý říjen se od té doby využívá jako klíčový argument pro ospravedlnění všeho: bombardování civilistů, destrukci infrastruktury, tisíce mrtvých. Ale kdo vlastně z toho dne nejvíc těžil? Protesty proti Netanjahuovi zmizely. Právní reforma, která rozkládala izraelskou demokracii, je zcela mimo debatu. Politická krize – ta je taky pryč.



Možná to nebyl plán. Ale rozhodně věc přišla vhod.



Může se stát, že okolnosti zapadnou až příliš dobře do sebe, aniž by šlo o výsledek spiknutí. Ale já tomu prostě nemůžu uvěřit. Tolik diletantství, zatímco jindy je tatáž armáda schopna naplánovat výbuchy pagerů v cizí zemi. Spíš lze předpokládat, že pokud by něco zinscenovala, nikdy by nepřiznala, že to udělala.



Přes to všechno, aby snad vůbec nikdo už nikdy nepochyboval, že Izraeli jde pouze o rukojmí, tak zde uvádím povinný text, jehož vynecháním by se svět přestal točit:





"Izraelská armáda ofenzivu v Pásmu Gazy zahájila po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael ze 7. října 2023, při kterém ozbrojenci brutálně povraždili zhruba 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 jich unesli. Část z nich dál drží jako rukojmí."





Ano, to všechno je pravda. Jenže neustálé opakování této pravdy jako by mělo za cíl, odvést pozornost od podstaty celého útoku, která se neřeší. Spíš to tedy připomíná zloděje, který křičí, chyťte zloděje!





