Většina Rusů nechce být vojáky. To však neznamená, že jsou proti válce

25. 7. 2025

čas čtení 8 minut

Většina ruských občanů – zejména mladých lidí – se netají tím, že vyslání na ukrajinskou frontu není součástí jejich plánů, píše Sergej Šelin. Většina ruských občanů – zejména mladých lidí – se netají tím, že vyslání na ukrajinskou frontu není součástí jejich plánů,

Jak je však možné, že armáda nemá nouzi o vojáky z povolání, když noví rekruti přicházejí rychleji, než jsou vojáci zabíjeni?

Odpověď spočívá ve společenském rozdělení Ruska: samolibá většina, která válku podporuje na dálku, a vysoce agresivní menšina ochotná v ní bojovat.

Státní agentura pro výzkum veřejného mínění VCIOM zveřejnila výsledky průzkumu veřejného mínění, v němž se ptala veřejnosti, koho považuje za skutečné ruské "hrdiny naší doby". Zjevně plánovali vydat zprávu, která by odpovídala militaristické mánii Dne Ruska. Ale výsledky, kterých dosáhli, pravděpodobně nebyly takové, jaké měli na mysli.

Průzkum začal docela neškodně. Respondenti byli nejprve dotázáni, zda souhlasí s tím, že mezi skutečné hrdiny Ruska patří ti, kteří "denně pracují pro dobro společnosti", nejen slouží na bojišti. Lidé s tím přirozeně souhlasili – zejména mladí. Mezi lidmi mladšími 25 let 99 % podporovalo předpoklad, že lze hrdinně "bránit zemi" beze zbraní; ostatní věkové skupiny nezůstaly pozadu.

Druhá otázka měla demonstrovat neochvějné vlastenectví ruské veřejnosti, když se ptala, zda by byli ochotni "sloužit vlasti" v případě přírodních katastrof nebo války.

Bylo nabídnuto pět možností, včetně "účasti na ozbrojené obraně země". Ale pouze 23 % si vybralo možnost "ozbrojené obrany", která skončila na čtvrtém místě z pěti možností. Populární bylo dobrovolnictví a práce v jiných odvětvích a šíření vlasteneckých poselství – možnosti, které znamenaly jen malé otřesy v jejich běžném životě.

Jedinou možností, méně populární než jít do boje, bylo poskytnutí finanční podpory. Zdá se, že respondenti velmi dobře vědí, že v krizi by jim úřady zabavily peníze, aniž by se zeptaly, a dokonce i ti, kteří slíbili pomoc vlastními rubly, tak pravděpodobně učinili jen proto, aby si usmířili to, co považují za byrokracii VCIOM.

Ještě více zarážející je skutečnost, že ti, u nichž bylo nejméně pravděpodobné, že se dobrovolně zapojí do boje, byli mladí lidé. Mezi lidmi mladšími 33 let tato možnost pevně zaujímá poslední místo, zvolilo ji pouze 17-20 % respondentů. Nejvíce dychtiví chopit se zbraní byli lidé ve věku 50-60 let. Ale s pouhými 33 %, kteří řekli ano, to stěží naznačuje silného bojového ducha.

Abychom byli spravedliví, čísla z průzkumů mohou být mírně zkreslená, protože představují holistický pohled na ruskou veřejnost. Muži ve všech věkových skupinách vyjadřují ochotu k boji častěji než ženy. Vzhledem k tomu, že muži tvoří převážnou většinu ruských sil, mají jejich reakce zvláštní váhu. Přesto i mezi muži se dobrovolnictví a vágní "odborná pomoc" umístily na prvním místě.

Je třeba mít na paměti, že válka dnes pro Rusy není abstrakcí; každý Rus již tak či onak zvažoval možnost vyslání na frontu. Tyto odpovědi si proto zasluhují vážnou pozornost, protože nebyly podány bez náležitého zvážení a rozmyslu. Průzkum se zdá být obzvláště znepokojivý pro Kreml, vzhledem k tomu, že někteří respondenti pravděpodobně předstírali agresivitu jen proto, aby si získali přízeň úřadů.

Někteří analytici – včetně mě – se nedávno domnívali, že Putin nebude schopen najít dostatek branců, aby pokryl ztráty v letošním roce, a že do konce roku 2025 bude nucen volit mezi nuceným odvodem a příměřím.

Bohužel data vykreslují jiný obrázek.

Ověřený seznam mrtvých ruských vojáků vedený agenturou Mediazona a BBC již přesahuje 115 000. Každý měsíc přibývá asi 5 000 jmen.

Skutečný počet úmrtí se obecně odhaduje na zhruba dvojnásobek. Například washingtonské Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje počet ruských obětí na 250 000.

Odhadnout všechny nevratné ztráty – mrtvé a raněné, kteří se nikdy nevrátí do služby – je těžší. Ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj tvrdil, že Rusko jen v červnu utrpělo 32 000 nevratných ztrát, ačkoli motivace země nadhodnocovat ruské ztráty pravděpodobně znamená, že skutečné číslo je o něco nižší.

Mezitím oficiální údaje naznačují, že Rusko v prvních pěti měsících roku 2025 přidalo 190 000 dobrovolníků a smluvních vojáků. Pokud jsou tato čísla (která se podezřele shodují s loňskými zprávami a letošními plány) správná, měsíční příliv převyšuje ztráty zhruba o 10 000. Oficiální čísla mohou být nadsazená, ale ruské síly na frontové linii se alespoň nezmenšují – a s největší pravděpodobností rostou.

Otázkou, jak dlouho může tento růst trvat, zůstává.

Nevratné ruské ztráty za tři a půl roku války se odhadují na 500 000 až 1 milion. Putin říká, že v současné době bojuje asi 700 000 Rusů. Jeho cílem je zvýšit počet vojáků v činné službě na 1,5 milionu.

Abychom zjistili, kde Rusko dosud našlo své vojáky, můžeme se podívat na statistiky padlých. Pouze tři z každých 10 000 mužů ve věku 20-61 let v Moskvě zemřeli v důsledku války. Ale stejná demografická skupina v republice Tuva má čtyřicetkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí.

Ano, Tuva čelí specifickým problémům, které z ní dělají centrum pro nábor vojáků. Kromě toho, že je jednou z nejchudších v Rusku, její vysoká míra kriminality znamená, že je zde mnoho bývalých trestanců, které lze naverbovat dobrovolně nebo z donucení.

Dokonce i regiony bez těchto problémů mají vyšší úmrtnost než Moskva.

To může být více než dost k udržení války Kremlu. Neexistují žádné náznaky, že by režim panikařil ohledně náboru. A to i přesto, že bonusy za přihlášení nejenže přestaly stoupat, ale v některých regionech dokonce začaly klesat.

Opatření, jako je umožnění osmnáctiletým sloužit a zrušení horní věkové hranice pro nové rekruty, většinou nábor spíše zefektivňují, než aby výrazně rozšiřovala okruh rekrutů. Tato zásoba není zdaleka obrovská, ale prozatím je zjevně dostatečná.

Kreml by mohl být schopen vytvořit svou armádu o 1,5 milionu mužů. Nábor a nasazování většího množství je však pravděpodobně nereálné, protože lidé nechtějí narukovat. Ale toto číslo by mohlo stačit k tomu, aby se bojovalo i v příštím roce.

Zůstává slabá naděje, že Putin je oklamán lichocením svých dvořanů a že Rusko ve skutečnosti nemá žádné rezervy. To se však špatně shoduje s důkazy. Putinovo odmítnutí učinit byť jen minimální ústupky při vyjednávání a jeho jasné očekávání, že Rusko získá významné ukrajinské území ve své letní a podzimní ofenzivě, ukazují, že nedostatek pracovních sil nepovažuje za současný problém.

S většinou Rusů je v platnosti nepsaná smlouva. Většina může v noci spát bez obav, že budou mobilizováni a nasazeni na frontové linie. Na oplátku nebrání Putinovu válečnému úsilí a stejně jako návrhy VCIOM zůstávají vždy připraveni pomoci jinými způsoby. Udělají cokoli, aby pokračovali ve válce, kromě toho, že by se vystavili riziku.

Zdroj v angličtině: ZDE

