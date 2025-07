Tento pátek nebude Donald Trump v Skotsku vítán

24. 7. 2025

čas čtení 4 minuty







Tento pátek se americký prezident Donald Trump pokusí uniknout pokračující negativní publicitě kolem skandálu Epstein tím, že odcestuje do jednoho ze svých nejoblíbenějších míst na světě, do Skotska, kde navštíví své dvě golfové hřiště v Aberdeenshire a Turnberry na západním pobřeží Skotska.



Trump přistane ráno v Aberdeenu a plánuje strávit čtyři dny na svých oblíbených místech. Očekává se, že se setká se skotským premiérem Johnem Swinneyem a britským premiérem Keirem Starmerem.



Skotské přivítání však nebude zdaleka vřelé. Energická koalice odborů, bojovníků za spravedlnost, solidárních skupin a klimatických aktivistů organizuje „festival odporu“. Tento pátek se americký prezident Donald Trump pokusí uniknout pokračující negativní publicitě kolem skandálu Epstein tím, že odcestuje do jednoho ze svých nejoblíbenějších míst na světě, do Skotska, kde navštíví své dvě golfové hřiště v Aberdeenshire a Turnberry na západním pobřeží Skotska.Trump přistane ráno v Aberdeenu a plánuje strávit čtyři dny na svých oblíbených místech. Očekává se, že se setká se skotským premiérem Johnem Swinneyem a britským premiérem Keirem Starmerem.Skotské přivítání však nebude zdaleka vřelé. Energická koalice odborů, bojovníků za spravedlnost, solidárních skupin a klimatických aktivistů organizuje „festival odporu“.





Od sobotního poledne v Union Terrace Gardens v Aberdeenu přes americký konzulát v Edinburghu až po ad hoc demonstrace všude, kam Trump vkročí, Skotové opět ukážou světu, že zastánci autoritářství a rozdělení nejsou vítáni. Vyzýváme všechny, kdo mohou, aby se zapojili – ať už osobně se zúčastní protestů, připomenou tuto událost ve svých komunitách, nebo budou sdílet vzkazy solidarity z celé Evropy.



Skotský premiér prohlásil, že se s Trumpem setká „v zájmu Skotska“ a slíbil, že bude „chránit a prosazovat“ národ při jednání o clech, Gaze a Ukrajině. Vyzýváme ho, aby amerického prezidenta v těchto důležitých globálních otázkách velmi veřejně konfrontoval. Bylo by naivní doufat, že upřímná obhajoba demokracie a lidských práv ze strany vůdce země, odkud pochází jeho matka, přiměje Trumpa k zamyšlení nad změnou kurzu. Přesto doufáme, že se Swinney při svých diplomatických snahách nebude vyhýbat poukazování na nepříjemné pravdy.



Takové vedení by bylo obzvláště důležité v době, kdy britský premiér Keir Starmer projevuje servilní přístup k Trumpovi, což mnozí v celé Velké Británii vnímají jako další známku selhání Westminsteru. Slabost Keira Starmera v konfrontaci s Trumpem ohledně jeho postoje k Palestině, Ukrajině a obchodním válkám významně přispěla k prudkému poklesu jeho popularity; pouze 23 % veřejnosti ho nyní vnímá příznivě, což je historické minimum i pro premiéra s nejslabší demokratickou legitimitou v britské demokratické historii. Pro ty, kteří doufali, že změna vlády přinese ve Velké Británii éru více založenou na principech a pokroku, je realita hořkým zklamáním.



Není to však jen úsporná politika nebo ekonomické problémy, které vládu táhnou do bahna. Po celé Velké Británii vláda rozpoutala rozsáhlé represe proti pokojným protestům, zejména zakázala na základě teroristických zákonů pokojnou kampaň skupiny Palestine Action a zatkla její příznivce, kteří se odvážili vyjádřit nesouhlas s komplictví britské vlády s dlouhým seznamem válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se Izrael dopouští v Gaze.





Při nedávných demonstracích policie zadržela desítky lidí za to, že vystavovali transparenty nebo vyjadřovali podporu zakázané organizaci – což je jasným signálem zmenšování demokratického prostoru a zneužívání moci, jak argumentovali právníci Palestine Action před Nejvyšším soudem. Populární britská protibrexitová skupina Led by Donkeys zasáhla citlivou strunu, když před sídlem labouristické strany odhalila transparent s nápisem





POROTESTOVAT PROTI TOMUTO NENÍ TERORISMUS!





tým Evropu pro Skotsko





0

150

V tomto víru globálních titulků ovládaných tragédiemi a neschopností vedení USA a Velké Británie naše přátele v Evropě nepřekvapí, že Skotsko stále požaduje jinou budoucnost.Minulý týden skotský premiér John Swinney představil novou strategii pro nezávislost, jejímž cílem je vybudovat „dosud nejširší a nejpevnější konsensus pro právo Skotska rozhodovat“, zvýšit demokratický tlak na Westminster tím, že odmítnutí povolení dalšího referenda označí za demokratický skandál, a vyzvat k obnovení mandátu pro nezávislost ve skotských parlamentních volbách v roce 2026.Jsme i nadále přesvědčeni, že demokratická vůle Skotska nemůže být navždy ignorována. Určitě se rychle blíží bod zlomu, kdy se rozhodne, zda se Skotsko přizpůsobí ponuré globální autoritářské tendenci podporované Westminsterem, nebo si vytyčí vlastní cestu s demokratickými cíli a autonomií.V nadcházejících dnech, kdy se oči celého světa upírají na Aberdeen a okolí, stojíme za všemi Skoty, kteří budou bránit své právo protestovat, nesouhlasit a snít o jiné budoucnosti.V tomto duchu vás zveme, abyste se připojili k protestům, které se budou konat v příštích několika dnech, a pomohli jim získat větší ohlas.V evropské solidaritě