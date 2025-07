Jak se politikům podařilo proměnit pražské Staré Město v bezživotný Disneyland

21. 7. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Videň je od Prahy jen pár stovek kilometrů, jako by ale byla na úplně jiném světě. Proč vládne v Praze zvlášť ničivá, idiotská garnitura politiků a proč tomu tak není ve Vídni. Vinu samozřejmě nesou voliči. Pražští občané si systematicky volí do politických funkcí lidi, kteří jejich město ničí a ničí dokonce i jejich zdraví, tím že nechávají likvidovat město množstvím automobilů, jejichž zplodiny způsobují infarkty i mladým lidem. Pokaždé, když přiletím do Prahy, je tam nedýchatelně už na Ruzyni, trvá mi asi půl dne, než si na to zvyknu. Na pražském Starém Městě je však tak nedýchatelno, že si na to člověk nikdy nezvykne.