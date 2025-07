Bolsonaro se stal terčem policejní operace, bude muset nosit elektronický náramek

18. 7. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty





Podle vyšetřovatelů tato opatření v praxi odpovídají domácímu vězení v režimu polootvřeném. Bolsonaro sice může opustit svůj dům během dne, avšak nesmí opustit město svého bydliště a víkendy musí trávit doma. Cílem je podle agentů předejít možné snaze o útěk ze země.



Vyšetřování, které vedlo k těmto opatřením, bylo zahájeno 11. července a zaměřuje se na možné trestné činy, včetně maření vyšetřování, nátlaku na spravedlnost a útoku na svrchovanost země. Podle vyšetřovacích informací se případ týká i činnosti na sociálních sítích a kontaktů s diplomaty během citlivého období, které následovalo po oznámení nových amerických celních opatření.



Vyšetřovatelé poukazují na to, že Bolsonaro měl osobní podíl na financování zahraniční operace, jejímž cílem bylo ovlivnit vládu Spojených států, aby zaujala nepřátelský postoj vůči brazilskému Nejvyššímu soudu. Bolsonaro veřejně přiznal, že poslal částku 2 miliony reais (cca 8 milionu korun) svému synovi Eduardovi, který žije v USA a je podezřelý z pokusu o nátlak na americké činitele. Vyšetřovatelé tvrdí, že tato operace vedla k reálným důsledkům – konkrétně k oznámení prezidenta Trumpa z 9. července o zavedení 50% cel na všechny brazilské vývozy. Trump tehdy uvedl, že Bolsonaro je „obětí honu na čarodějnice“.



Při domovní prohlídce v Bolsonarově rezidenci byla policií nalezena kopie soudního sporu, který americká platforma Rumble vede proti ministrovi STF Alexandru de Moraesovi. Rumble ve Spojených státech tvrdí, že Moraes porušuje svobodu projevu, když požaduje odstranění některých účtů na jejich platformě. Policie rovněž zabavila USB disk, který byl podle agentů skrytý v koupelně bývalého prezidenta. Obsah média bude analyzován ve forenzní laboratoři. Ale nikdo neschovává USB na záchodě, pokud tam není něco VELMI kompromitujícího...



Po oznámení operace se objevila vlna reakcí na sociálních sítích, zejména od politiků a blízkých Bolsonarových spolupracovníků. Jeho syn Eduardo Bolsonaro, který je momentálně na dovolené ze svého mandátu federálního poslance, napsal na síti X v angličtině, že Moraes zdvojnásobil sázky poté, co Jair Bolsonaro zveřejnil video adresované Donaldu Trumpovi. V příspěvku se rovněž zmiňuje o represivních opatřeních vůči jeho otci.



Senátor Flávio Bolsonaro, další syn bývalého prezidenta, zveřejnil společnou fotografii s otcem a připsal: „Vydrž, tati, nenecháme se umlčet! Tato úmyslná potupa zanechá jizvy, které se však stanou naší motivací bojovat za svobodnou Brazílii bez tyranů.“



Tato opatření přicházejí v době, kdy v Brazílii pokračuje vyšetřování událostí spojených s pokusy o narušení demokratických institucí po volbách v roce 2022. Bolsonaro čelí několika paralelním vyšetřováním, včetně vyšetřování možného podněcování ke státnímu převratu, šíření dezinformací a nelegálního používání státních zdrojů. Podle Generální prokuratury hrozí Bolsonarovi trest až přesahující 40 let odnětí svobody, pokud bude uznán vinným.



Rozhodnutí Nejvyššího soudu znovu podtrhuje napětí mezi justicí a bývalým prezidentem, jehož politická budoucnost zůstává nejistá. Přestože Bolsonaro nadále mobilizuje část veřejnosti, právní překážky mu nyní brání ve volném pohybu a komunikaci s veřejností. Vyšetřovatelé navíc upozornili, že bývalý prezident již dříve naznačil možnost požádat o azyl na některé ambasádě, což jen posílilo obavy z jeho možné mezinárodní eskapády.