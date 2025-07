Channel 4 News: Trump a skandál Epstein

17. 7. 2025

Moderátor, Channel 4 News, středa 16. července 2025, 19 hodin: Donald Trump zaútočil na své příznivce, kteří se ptali, proč prezident nezveřejnil vládní dokumenty o obviněném sexuálním obchodníkovi s lidmi Jeffrey Epsteinovi. V příspěvku na své sociální síti prezident uvedl, že tito slabochové dělají práci demokratům, a prohlásil, že jejich podporu nechce. Trump původně řekl, že vládní dokumenty o této kauze zveřejní:







„Vypadá to, že Trump si myslí, že jeho voliči jsou hloupí.“

„Proč říkali, že existují tisíce hodin nahrávek lidí, kteří dělali tvrdou práci? Proč to říkali? Neřekla to Pam Bondi?“

„Pokusíme se dostat na kloub tomu, co je možné zjistit, když nám říkají, že tam nic není. Pro mě je to jen červený hadr před býkem.“

„Hnutí MAGA v občanské válce.“

„Dámy a pánové, náš prezident.“

Obvykle neochvějně loajální spojenci prezidenta Trumpa, rozzlobení a podezřívaví z jeho couvání.

„Odtajníte Epsteinovy spisy?“

„Ano. Ano, odtajním. Myslím, že ano. Myslím, že spíš ne, protože nevíte, jestli nechcete ovlivnit životy lidí, jestli jsou tam falešné informace, protože v tomhle světě je spousta falešných informací. Ale myslím, že ano.“

"Nyní, poté, co během kampaně dráždil své příznivce, změnil názor. Nechápu to."

„Proč by případ Jeffreyho Epsteina měl někoho zajímat. Je to dost nudná záležitost. Je to vyřešené, ale nudné. A nechápu, proč se to stále táhne.“

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson nesouhlasí.

„Je to velmi citlivé téma, ale měli bychom vše zveřejnit a nechat rozhodnout lidi.“

Nespokojená je i jeho snacha Lara Trumpová.

„Myslím si, že v této věci je potřeba větší transparentnost.“

Trumpova ministryně spravedlnosti Pam Bondiová však nesouhlasí.

„O Epsteinovi nebudu mluvit.“

V memorandu zveřejněném ministerstvem spravedlnosti se uvádí, že nebyl nalezen žádný seznam klientů Epsteina, který by ho usvědčoval, přestože Bondiová sama v únoru tvrdila, že existuje.

„A jedna z věcí, na kterou jste narážela, a o které mluvil i Donald Trump, je, že ministerstvo spravedlnosti možná zveřejní seznam klientů Jeffreyho Epsteina.“

„Právě teď leží na mém stole a čeká na prozkoumání.“

Pro Trumpovu často konspiračně naladěnou základnu MAGA vyvolává zmatek a znepokojení tvrzení Elona Muska, že v souborech je uveden sám Trump, což by vzhledem k dlouhé historii obou mužů nebylo překvapivé. Není jasné, kdy se Trump s Epsteinem poprvé setkal, ale v roce 2002 Trump řekl časopisu New Yorker, že je to skvělý chlap, kterého zná 15 let, což by znamenalo, že se znají od konce 80. let.

Bylo objeveno video, na kterém Epstein paří s Trumpem v jeho klubu Mar-a-lago v Palm Beach na Floridě. Je z roku 1992. Oba sledují a ukazují na roztleskávačky.

V pozadí videa tančí Epsteinova blízká spolupracovnice Gislaine Maxwellová. V 90. letech Trump, Epstein a Maxwellová společně navštěvovali večírky v New Yorku a Palm Beach, kde Epstein měl rezidenci, kterou navštívil i princ Andrew. Letové záznamy, které dříve zveřejnila generální prokurátorka Pam Bondy, ukázaly, že Trump, jeho tehdejší manželka Marla Maples a dcera Tiffany často létali Epsteinovým soukromým letadlem. V Epsteinově černé knize bylo nalezeno 14 různých čísel Trumpa, jeho blízké rodiny a zaměstnanců.

Epstein tvrdil, že v roce 1998 představil Trumpa jeho třetí manželce Melanii na večírku na Manhattanu. V článku časopisu New Yorker z roku 2002 Trump svého přítele popsal jako velmi zábavného společníka. Dokonce říkal, že má stejně jako on rád krásné ženy, z nichž mnohé jsou spíše mladší.

Není pochyb o tom, že Jeffrey Epstein si užíval společenského života. V roce 2004 se však vztah Trumpa a Epsteina údajně rozpadl kvůli obchodu s nemovitostí v Mar-a-Lago. O rok později začala floridská policie vyšetřovat Epsteina v souvislosti s obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. V roce 2008 byl odsouzen, ale po přiznání viny k obvinění ze státní trestného činu navádění k prostituci vyjednal dohodu, která mu zaručovala imunitu před federálním stíháním. Od té doby se Trump snažil distancovat a bagatelizovat svůj vztah s Epsteinem. V roce 2019 čelil Epstein federálním obviněním z obchodování s nezletilými, a spáchal sebevraždu ve vazbě v New Yorku. Tento týden se objevily otázky ohledně integrity kamerového systému v době jeho smrti. Dan Bongino, nyní Trumpův zástupce ředitele FBI, byl jedním z mnoha pravicových influencerů, kteří vytvořili obrovské množství obsahu souvisejícího s Epsteinem.

„Má to něco společného s rozsáhlou sítí kamer, která údajně existovala na jeho ostrově a v jeho letadle?“

Údajně je rozzlobený na obrat vlády v otázce zveřejnění dokumentů a hrozí, že odstoupí z funkce, kterou mu poskytl Trump, který těžil z podněcování konspiračních teorií, jako je birtherismus a Q Anon. Vzhledem ke své vlastní minulosti může Triump čelit následkům ze strany svých příznivců za to, že se zapletl do spekulací kolem Epsteina.

O tom všem s námi nyní bude diskutovat Robert Topinka, univerzitní učitel na Birkbeck School of Creative Arts, Culture and Communication. Roberte, proč Epsteinovy spisy tak zaujaly příznivce MAGA?

Epsteinovy spisy se staly pro příznivce MAGA jakousi respektovanou cestou, jak odkazovat na konspirační teorii Q Anon a čerpat energii z této konspirační teorie, z myšlenky, že za zkorumpovaným systémem obchodování s dětmi stojí demokraté. Epstein se stal jakousi figurkou tohoto hnutí, byl s ním ztotožňován a během celé kampaně Trumpovi spolupracovníci, Trump sám, JD Vance, Dan Bongino, zástupce ředitele FBI, když ještě moderoval podcast, neúnavně provokovali a hovořili o budoucím zveřejnění Epsteinových materiálů. Dokonce pozvali několik influencerů do Bílého domu, aby jim předali složku. To znamená Epsteinovy materiály fáze 1, takže tu věc opravdu provokovali. Opravdu to nafoukli a teď Trump říká: „Nevím, proč o tom všichni mluví, pojďme od toho dál.“

A jak jste zmínil, v posledních letech jsme byli svědky konspiračních teorií jako Q Anon a Pizzagate týkajících se dětí. Ty se velmi rychle šíří a využívají pochopitelné obavy o blaho nezletilých. Staly se Epsteinovy spisy jen pojmem pro tento druh sentimentu, nebo to souvisí s ekosystémem mechanismů influencerů, kteří generují obsah, který to všechno rozvířil?

No, myslím, že je to opravdu obojí. Epsteinův příběh zachycuje dvě velká témata Q Anonu, a to obchodování s dětmi za účelem sexu, kterému se Epstein sám věnoval. A myšlenku, že v tom jsou zapleteny elity Hollywoodu a Washingtonu, DC. A určitě byla zveřejněna jména lidí, s nimiž byl Epstein spojen, přátelé, z nichž někteří možná cestovali s ním na jeho ostrov, ale spojuje to myšlenku, že existuje nějaká souvislost mezi Hollywoodem, DC a obchodováním s dětmi za účelem sexu. Epstein tedy spojuje všechny tyto věci dohromady. A protože bylo zveřejněno tolik soudních zpráv a neúplných informací, vytváří to podnět pro influencery na internetu, aby naznačovali nové informace a říkali: „Mám nějaké informace o těchto materiálech a někdo by měl přijít a odhalit, co se za tím vším opravdu skrývá.“ A Trump slíbil, že on bude tím, kdo to udělá. To je část zrady. Teď říká: „Proč o tom najednou všichni mluví?“

Myslíte si, že si Trump tento problém způsobil sám tím, že loni zahrnul jejich zveřejnění do svého volebního programu?

Ano. Je to trochu překvapivé. Myslím, že to mohl dál naznačovat, protože někteří vlivní lidé z QAnonu už říkají, že je to vlastně znamení, že Trump později zveřejní skutečné soubory, které mu zanechal Obama, a že tyto jsou jen upravené. Lidé se chytili fráze, kterou Trump použil v jednom ze svých příspěvků na Truth Social, kde se o Epsteinovi zmínil jako o člověku, který nikdy nezemře, a říkají, že to je znamení, že Epstein je ve skutečnosti naživu a že nám to Trump teď nemůže říct, ale že nám to řekne později, takže to mohl dál naznačovat, ale Pam Bondi opakovaně říkala: „Mám seznam Epsteinových spolupracovníků na svém stole. Projdu si ho a zveřejním." Byli s tím opravdu trochu moc konkrétní. Říkali, že zveřejní skutečné soubory a odhalí vše, a pak se najednou otočili a řekli, že se vlastně nic nestalo. Není tu nic k vidění. Je to těžké, ale myslím si, že někteří z oddanějších stoupenců MAGA najdou způsob, jak to přetvořit v sliby budoucích odhalení, která má.

Příští rok ho čekají volby do Kongresu. Jak velký problém to pro něj může být vzhledem k jeho blízkému vztahu s Epsteinem v minulosti?

Steve Bannon si s tím dělá starosti. Trumpův bývalý poradce říká: Co když ztratíme 10 % voličů? To by stačilo, aby to mělo vliv na volby do Kongresu.

Vidíte lidi jako Andrew Schultz, komik, který je tak trochu spojený s manosphere a byl jedním z těchto lidí, spolu s osobnostmi jako Joe Rogan, kterým se připisuje Trumpův úspěch v posledních volbách. Vyjadřují zklamání, takže pokud Trump ztratí některé z těchto lidí, kteří nejsou nutně super oddanými příznivci Maga, ale vidí Trumpa jako někoho, kdo může stát mimo establishment a kritizovat ho a zpochybňovat. Pokud Trump ztratí tuto autenticitu v očích svých příznivců, mohlo by mu to uškodit. Vždyť jeho vítězství v posledních volbách nebylo tak drtivé a získal hlasy lidí, které předtím neměl, částečně proto, že byl vnímán jako svobodomyslný outsider. Pokud tedy ztratí tento status, mohlo by to MAGA hnutí opravdu uškodit.

A mohou toho nyní demokraté vůbec využít, vzhledem k tomu, že republikáni šířili falešné konspirační teorie, jako například o místě narození prezidenta Obamy nebo o tom, že Clintonovi jsou násilní zločinci? Je to něco, co mohou nyní použít jako zbraň?

Myslím, že ano. Zatím se zdá, že se do toho příliš nehrnou. Zdá se to jako jasná politická výhra pro ně. Ale samozřejmě, Epstein měl kontakty i v Demokratické straně. Navíc zpackali předchozí pokusy o útok na Trumpa. Skandál Russia Gate, který Trump obrátil proti nim. Myslím si tedy, že jsou opatrní. Protože byl tak úspěšný, když se zmínil o ruském hoaxu, jak tomu říká, a znovu to zmiňuje, když se snaží obhájit své rozhodnutí nezveřejnit Epsteinovy dokumenty. Myslím si tedy, že se v minulosti spálili a stále jsou trochu dezorganizovaní a nejistí, jak na to reagovat. Ale zdá se to být pro ně jasná příležitost.

Myslíte si, že Trump teď udělá něco, aby odvedl pozornost od celého skandálu?

Vidíte, jak se toho chopili jeho příznivci. Hovoří o Alligator Alcatraz, chválí ICE a poukazují na skandál s automatickým perem, jak to popisují, že Joe Biden použil automatické pero k podepsání klíčových dokumentů. Rozhodně se snaží přesunout diskusi na něco jiného a uvidíme, jak úspěšní budou. Myslím tím, že v hnutí MAGA jsou stále lidé, kteří vyjadřují své rozhořčení nad touto situací, ale jiní jsou rádi, že se mohou přidat k novému tématu kolem ICE a autopenu.

Moderátor: Mluvil jsem s Timem Ryanem, bývalým demokratickým kongresmanem, pro 4cast, a zeptal jsem se ho, zda se MAGA a pravice rozpadají.

No, podívejte se na tu kauzu Epstein. To je opravdu zajímavá věc. Trochu se to projevilo při bombovém útoku v Íránu. Viděli jste Steva Bannona a Tuckera Carlsona, kteří začali trochu odhalovat, co se děje. Ale pak to utichlo. A teď máte celou tu konspiraci kolem Epsteinova spisu, jako kdysi kolem Trumpa. Víte, on to nafoukl. Nafoukl to.. Takže teď se mu to vrací, jak se říká, a bude zajímavé sledovat, jak to dopadne, protože se nezdá, že by základna jeho strany chtěla tuto kauzu nechat být, takže bude zajímavé sledovat, jak se to vyvine, a mohlo by to být začátek. A pak si myslím, že dluh a deficit, jsou tam někteří upřímní lidé, se kterými jsem 20 let pracoval v Kongresu, kteří jsou velmi znepokojeni státním dluhem, velmi znepokojeni deficitem, který máme –

Trump tomu říká velký krásný zákon, že?

Ten to jen zhorší. Takže až Trump odejde, vznikne frakce. Umírnění republikáni. Kteří jsou, víte, pro práva žen. Jsou pro práva homosexuálů. To bude frakce. Myslím, že se to všechno rozpadne.

Co si myslíte, že nám případ Epsteina říká o základně MAGA?

Že možná sbírají odvahu, aby prezidenta kritizovali, pokud si myslí, že není upřímný, protože tito lidé opravdu věří tomu, co říká. Víte, já tomu nevěřím. Rozhodně ne.

Myslím, že je spousta lidí, kteří tomu nevěří, dokonce i lidé, kteří ho volili, protože si myslí, že to byl prostě jen Trump. Myslím, že je spousta lidí, kteří opravdu věří, že v případě Epsteina bude tím, kdo to odhalí, a všichni to uvidí a bude zajištěna transparentnost.

Myslíte, že by demokraté měli útočit na Trumpa za jeho vztah s Epsteinem?

Ne, protože si myslím, že to udělají oni. Nechme to na nich, nechme to na nich. My se musíme se vrátit k ekonomickým tématům. Zkusili jsme být stoprocentně proti Trumpovi. Můžeme na to mít názor. Samozřejmě, že je to odporné, pokud s tím má něco společného, víte, že musíme jednat. Samozřejmě. To bude náš postoj. Ale strávili jsme roky 2016, 2020 a 2024 kritikou Trumpa. Vše, co děláme, je mluvení. A tak si myslím, že když to necháme, vše se vyřeší samo.



























