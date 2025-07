Channel 4 News: Ukrajina a Trump

Moderátor, Channel 4 News, úterý 15. července 2025, 19 hodin: Ukrajinským ozbrojeným silám se nyní podařilo zpomalit Vladimira Putina. Některé jednotky jsou ofenzivní, ale zdánlivě nevyčerpatelné zásoby mužů a materiálu, které má Rusko k dispozici, se mohou v dlouhodobém horizontu ukázat jako obtížně překonatelné, jakkoli důmyslná řešení Ukrajinci vymyslí. Doufají, že rozhodnutí Donalda Trumpa dodat jim těžké zbraně bude tím rozhodujícím momentem, který tak zoufale potřebují. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum nyní informuje z východního města Charkov, které je již měsíce vystaveno téměř nepřetržitým ruským leteckým útokům.





Reportérka: Padá soumrak a vojáci 127. brigády územní obrany Charkova se připravují na dlouhou noc. Disponují nejmodernější technologií k lokalizaci a sledování trajektorie moskevských dronů typu Shahed, které útočí na nedaleké město, a sovětskou dělostřeleckou zbraní, kterou je mohou sestřelit. Nepotřebují přímý zásah. Dron může zničit i výbuch střepin. Jednotky jako tato sestřelí 90 % dronů Shahed, ale Rusko jich vypouští tolik, že některé se dostanou skrz stejně jako rakety. A co zbraně, které včera slíbil prezident Trump?



„Kdy je dodá? Doufejme, že brzy. Sliby jsou sliby, ale kdy se to skutečně stane?“







Je horká noc. Komáři jsou venku. Jsou dvě hodiny ráno. Jednotka je tady už několik hodin. Střílela jen jednou. Drony proletěly, ale pak se vzdálily. Byly příliš daleko. Na obzoru jsme viděli protiletadlovou palbu. Ale teď říkají, že nad námi proletěl dron. Myslí si, že zjistil naši polohu, takže musíme odejít.





V této válce však není jen jedna fronta. Probíhá také boj o technologickou převahu. Rusové i Ukrajinci vyvíjejí drony, které nelze rušit a které nahrazují rádiové signály optickým kabelem připojeným k pilotovi.









"Tohle je 10 kilometrů a tohle je pozemní řídící stanice, všechno teď funguje."





Jaké jsou hlavní technické výzvy při práci s optickým kabelem na dronu?





„Lidé, kteří už umí létat s rádiovými drony, vlastně nevěděli, jak létat s optickými, a musíte letět pomaleji. Musíte letět níže a při zatáčení musíte být opatrní. Nebo při couvání.“





Před válkou bylo několik z těchto lidí v kapele. Anton byl bubeník.





„Pokud už umíte hrát na bicí, je práce s těmito věcmi snazší, protože musíte dělat všechno. Všechno je to jiné."





Takže máte potřebnou obratnost.





Ukazuje mi ruský optický dron, který zajali a rozebrali.





"Snažíme se od nich učit, protože zatím jsou chytří."





Právě díky takovým inovacím v technologii dronů se Ukrajincům daří bránit postup Ruska. Změnilo to bojiště, ale Ukrajině to k vítězství nepomáhá, protože Rusko také inovuje. A má mnohem větší ozbrojené síly. Má více dronů. Více operátorů, a to je problém, kterému bude Ukrajina vždy čelit. Proto Ukrajina vyvíjí bezpilotní pozemní systémy. Na začátku tohoto měsíce třetí útočná brigáda oznámila, že dobyla ruskou pozici, aniž by ohrozila život jediného ukrajinského vojáka. Všechny zbraně byly ovládány na dálku.





Viktor Pavlov mi ukazuje dílnu a výcvikovou školu třetí útočné brigády. Vyvíjejí dokonce dálkově ovládaný kulomet M2 Browning. Operátor může být dva kilometry od frontové linie.





Navržen a vyroben na Ukrajině. Většina robotických systémů je však určena pro logistiku. Vybavení, zásobování municí, jídlem, vodou, materiálem pro přístřeší a evakuaci.





Ano, samozřejmě.





Roboty podrobuje náročným testům. Vše se testuje na frontě i v Kyjevě, aby bylo možné technologii přizpůsobovat a měnit v reálném čase v reálných bojových podmínkách.





Otázkou však je, zda technologie dokáže zastavit Rusy, kteří mají mnohem větší početní převahu.





"Mají více lidí než my, ale oni bojují za peníze a my bojujeme za svůj život a svobodu."





Dobrovolníci cvičí manévry s nejnovějšími drony. Důmyslnost, inovace a vlastenectví udržují Ukrajinu v boji proti mnohem silnějšímu nepříteli. Potřebují však těžší protivzdušnou obranu a další zbraně, které slíbil prezident Trump, a potřebují je hned.









Moderátor: To byla Lindsay Hilsumová z místa události. Spolu s dohodou o dodávkách zbraní, kterou Donald Trump oznámil včera, přišlo varování před přísnými sankcemi proti Rusku, ale zatím neokamžitými. Prezident dal lhůtu 50 dní, což vedlo některé členy jeho strany k otázce, zda není příliš shovívavý k Vladimíru Putinovi, který by v tomto období mohl zesílit svou ofenzivu. Andy Davis je nyní před Bílým domem. Andy, máte slovo.





Matte, prezident opustil Bílý dům před hodinou, aby se zúčastnil konference v Pittsburghu, ale před odjezdem byl dotázán na sankce a dohodu o zbraních pro Ukrajinu a také, což je zajímavé, na článek v dnešním vydání Financial Times, který cituje zdroje, podle nichž se prezident Trump při soukromém rozhovoru se Zelenským před 11 dny zeptal, zda by Ukrajina mohla zasáhnout Moskvu, pokud by jí USA poskytly zbraně dlouhého doletu. Dnes jsme se na to zeptali Bílého domu a ten se snažil tvrdit, že to bylo vytrženo z kontextu, ale pak tuto informaci potvrdil s tím, že prezident Trump pouze položil otázku a nevyzýval k dalšímu zabíjení. Trump sám byl na tuto otázku před chvílí dotázán a byl konkrétně zeptán, zda by Zelenskyj měl zaútočit na Moskvu.





„Měl by Zelenskyj zaútočit na Moskvu, pane?“





„Ne, neměl by se zaměřit na Moskvu. Uvidíme, co se stane s prezidentem Putinem. Zatím jsem byl velmi zklamán prezidentem Putinem. V posledních třech měsících jsem vyřešil mnoho válek, ale tuto jsem ještě nevyřešil.“





A máme to tady. A co hrozba dalších sankcí? Přísných sankcí, zejména proti spojencům Ruska?





Sankce v podobě sekundárních cel pro země, které budou pokračovat v obchodu s Ruskem, pokud tyto země nepomohou Ukrajině a Rusku dosáhnout dohody do 50 dnů. Tento návrh sankcí v podobě cel, sekundárních cel, momentálně prochází Senátem. Existuje návrh zákona, který společně předložili demokraté a republikáni, ale navrhují sankce v podobě cel až do výše 500 %, což je mnohem přísnější. Včera byl Trump dotázán, proč navrhuje 100% cla, když Senát prosazuje 500%. Zeptali jsme se několika senátorů, kteří se dnes ráno účastnili slyšení Kongresu o zahraničních věcech, co si myslí o Trumpových komentářích a jak vnímají svůj návrh zákona o sankcích, zejména s ohledem na to, že Trump začíná pochybovat o jejich účinnosti. Tady je odpověď republikánského senátora Lindseyho Grahama. Musím říct, senátore, že vaše včerejší vyjádření...





(…)





Takže čekáme, zda se sankce jednoho dne skutečně uskuteční, zda Trump má opravdu chuť to udělat. A samozřejmě vám zůstává nevyhnutelná otázka. Pokud budou sankce uvaleny, do jaké míry skutečně odradí Putina od jeho dlouhodobých válečných cílů?