Putin varoval Trumpa před připraveností zahájit velkou ofenzívu na Ukrajině do 60 dnů

16. 7. 2025

Ruský prezident Vladimir Putin během posledního telefonického rozhovoru s americkým protějškem Donaldem Trumpem, který se uskutečnil 3. července, dal jasně najevo, že v příštích 60 dnech ruská armáda zahájí novou velkou ofenzívu s cílem zcela dobýt částečně okupované oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin během posledního telefonického rozhovoru s americkým protějškem Donaldem Trumpem, který se uskutečnil 3. července, dal jasně najevo, že v příštích 60 dnech ruská armáda zahájí novou velkou ofenzívu s cílem zcela dobýt částečně okupované oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.

Podle informovaného zdroje poté Trump vedl rozhovor s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, ve kterém poznamenal, že Putin "chce zabrat vše" v rámci administrativních hranic Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti Ukrajiny.

Komunikace s Putinem přesvědčila Trumpa, že ruský prezident nepřestane bojovat. To ovlivnilo postoj šéfa Bílého domu k vojenské pomoci Ukrajině. Ukrajinská armáda zvažuje zejména možnost předání střel dlouhého doletu schopných zasáhnout cíle hluboko na ruském území až po cíle v Moskvě.

Mezitím ruská armáda již zahájila letní ofenzívu uprostřed Trumpových výzev k třicetidennímu příměří a prvním mírovým rozhovorům mezi Moskvou a Kyjevem po třech letech. Postup ruské armády činí v průměru 15 kilometrů čtverečních denně, což je nejvyšší tempo za poslední dva roky, vypočítal The Economist. Obsazení ukrajinského území však od prvních dnů války vykazuje rekordní ztráty: od 1. května do 9. července Rusko ztratilo na bojišti asi 31 tisíc lidí. Přitom za celou dobu konfliktu se celkové ztráty Ruska pohybují od 900 tisíc do 1,3 milionu lidí, z nichž 190 až 350 tisíc je nenávratných.

Předtím Putin vznesl maximalistické požadavky na Ukrajinu, aby ukončila válku. Patří mezi ně kapitulace čtyř regionů částečně kontrolovaných ruskou armádou, odmítnutí vstupu do NATO a omezení velikosti armády. Podle zdrojů blízkých Kremlu se Putin domnívá, že ukrajinská obrana by se mohla v nadcházejících měsících zhroutit a vyloučil zastavení nepřátelských akcí bez rozsáhlých ústupků ze strany Ukrajiny.

Ruský prezident je zároveň připraven na to, že Trumpovi po téměř šesti měsících snah o zastavení nepřátelských akcí dojde trpělivost. Je však připraven riskovat zhoršení vztahů s americkým prezidentem kvůli svému hlavnímu cíli – podmanění Ukrajiny. Zároveň Putin očekává, že v případě zavedení nových sankcí Spojenými státy se bude schopen dohodnout s Trumpem na uvolnění omezení, až bude připraven ukončit válku.

