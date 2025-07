Trump nařídil republikánům v Kongresu, aby odložili zákon o "pekelných sankcích" proti Rusku

16. 7. 2025

Americký prezident Donald Trump požádal republikány v Kongresu, aby odložili přijetí zákona o takzvaných "pekelných sankcích" proti Rusku. Informuje o tom Time s odvoláním na zdroj blízký vedení Senátu. Podle mluvčího publikace dal Bílý dům zákonodárcům jasný signál, aby s iniciativou nepokračovali, a to navzdory široké podpoře obou stran. "Trump to nechce," zdůraznil zdroj. Americký prezident Donald Trump požádal republikány v Kongresu, aby odložili přijetí zákona o takzvaných "pekelných sankcích" proti Rusku. Informuje o tom Time s odvoláním na zdroj blízký vedení Senátu. Podle mluvčího publikace dal Bílý dům zákonodárcům jasný signál, aby s iniciativou nepokračovali, a to navzdory široké podpoře obou stran. "Trump to nechce," zdůraznil zdroj.

Senát již dříve odložil projednávání iniciativy týkající se nových omezení vůči Moskvě. Jak poznamenal vůdce republikánské většiny v Senátu John Thune v rozhovoru pro Politico, Trump nyní může realizovat svou vlastní strategii a spoléhat se na celní mechanismy. "Vypadá to, že prezident bude jednat na vlastní pěst. Pokud se domnívá, že to bude mít kýžený efekt a posílí jeho pozici při vyjednávání, uděláme to," uvedl senátor.

Návrh zákona o "pekelných sankcích" byl vypracován republikánským senátorem Lindsey Grahamem. Spoluautorem je demokratický senátor Richard Blumenthal. Dokument stanoví tvrdá opatření ekonomického tlaku - jak na samotné Rusko, tak na země, které financují jeho vojenskou mašinérii prostřednictvím obchodu s energiemi, především na Indii a Čínu. Návrh zákona byl předložen na začátku dubna a získal podporu mezi demokraty i republikány.

Dokument počítá se zavedením primárních a sekundárních sankcí v případě krachu mírových rozhovorů o Ukrajině nebo porušení dohod uzavřených Moskvou. Jedním z nejtěžších bodů iniciativy je návrh na zavedení 500 % cel na dovoz ze zemí, které nadále nakupují ruskou ropu, plyn, uran a další energetické zdroje.

Místo toho však Donald Trump 14. července představil měkčí alternativu. Na tiskové konferenci v Bílém domě nejprve ostře kritizoval kroky Kremlu, vyjádřil "hluboké zklamání" z postoje Vladimira Putina a obvinil Rusko z vyhýbání se mírovým rozhovorům. Trump pak varoval, že pokud nebude dosaženo dohody do 50 dnů, USA uvalí na Rusko a jeho partnery 100 % sekundární cla.

