Doněcké peklo: Útoky ukrajinských dronů zničily ruské válečné plány

11. 7. 2025

čas čtení 8 minut

Plánovaná ruská ofenzíva proti Pokrovsku měla být vrcholným úspěchem vychvalované ruské "letní ofenzívy". Ale jako většina ruských plánů, ani tento nevyšel podle představ svých tvůrců, píše Chuck Pfarrer.

Dvě klíčové ukrajinské operace vykolejily ruské aspirace v Doněcké oblasti a obě byly výsledkem působivé ukrajinské rozvědky a dokonalého operačního načasování. Toto je příběh o tom, jak ruský plán na znovudobytí Pokrovska doslova vybuchl na rampě.

Ruský plán pro Pokrovsk byl jednoduchý a brutální. 8. vševojsková armáda, která byla ruským předvojem na východě, byla posílena na celkový počet asi 110 000 vojáků, s připojenými jednotkami dělostřelectva, obrněných vozidel, mechanizované pěchoty a značnými zásobami zbraní, paliva a zásob. 8. armáda pronikla do vyčkávacích oblastí v okupovaném Doněcku a byla shromážděna k postupu na Pokrovsk.

Útok měl vést plukovník Ruslan Gorjačkin, Putinem vybraný pověřený velitel. Ofenzíva měla být zásobována z obrovského muničního skladovacího komplexu v Charcyzku, nedaleko města Doněck. Charcyzk obsahoval desítky tisíc tun munice a měl být hlavním zásobárnou munice pro ruskou letní ofenzívu. Plukovník Gorjačkin měl všechna svá vejce úhledně naskládaná v jednom košíku.

Gorjačkin čerstvě instruovaný v Moskvě přijel s plánem v ruce. Jeho jednotky zaujímaly pozice, pečlivě hromadily potraviny, palivo a munici a čas dozrál – nebo si to alespoň myslel.

Ale ukrajinské jednotky signálového zpravodajství (SIGINT) identifikovaly ruské velitelské centrum u Doněcku. Technologie určování směru přesně určila polohu a analýza signálního provozu odhalila, že centrála komunikovala přímo s množstvím podřízených jednotek a velitelství. Nemuseli jste si vybavit Jamese Bonda, abyste si uvědomili, že toto bylo epicentrum ruské operace v Doněcku.

SIGINT identifikoval cíl – bylo však potřeba jej ověřit. Místní ukrajinští partyzáni poskytli informace o lidech, čímž potvrdili, že se ve skutečnosti jednalo o operační velitelství 8. vševojskové armády. Ukrajina podle toho plánovala.

Po západu slunce 30. června 2025 se šest ukrajinských stíhaček vzneslo ze svých ranvejí a zamířilo na východ. Když se přiblížily k okupovanému Doněcku, dva letouny vypustily ze vzduchu odpálené klamné cíle ADM-160 MALD Minatare. Každá návnada MALD je létající pytel triků elektronického boje, určených k potlačení a odvedení pozornosti nepřátelské protivzdušné obrany. Za burácení zamířily MALDy nocí na severovýchod, zatímco se úderný balík blížil od jihozápadu.

Když se přiblížily k úrovni korun stromů, zbývající čtyři letouny provedly přesný úder pomocí střel s plochou dráhou letu odpalovaných ze vzduchu Storm Shadow.

Zatímco ruské senzory se zaměřily na klamné cíle, neviditelné Storm Shadowy prosvištěly kolem ruské protivzdušné obrany, přiblížily se k cíli a zničily velitelství a okolní budovy. Hlavní stan a plukovník Gorjačkin to nikdy nečekali.

Útok zabil nejen plukovníka Gorjačkina, pověřeného velením 8. armády, ale prakticky celý jeho bojový štáb a několik podřízených velitelů. V rozpětí několika sekund čtyři Storm Shadowy setnuly hlavu ruským vojenským operacím v regionu.

To však byla jen první rána. Zatímco se Rusové prokopávali troskami jejich velitelství, ukrajinští partyzáni identifikovali další cíl s vysokou hodnotou – tentokrát v zabezpečeném areálu v okupovaném Doněcku.

V časných ranních hodinách 3. července 2025 vypustili operativci ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) roj přesně naváděných kamikadze dronů na obrovský ruský muniční sklad nacházející se ve městě Charcyzk nedaleko Doněcku.

Ukázalo se, že to byl "sympatický cíl". Když drony zasáhly, sklad nejen shořel, ale i vybuchl. Když se vznítily palety s municí, odpálily další granáty a bomby uložené poblíž. Výsledné výbuchy rozzářily oblohu a otřásly zemí explozemi, které byly vidět a cítit až na vzdálenost 20 kilometrů.

Nebyl to obyčejný sklad munice – bylo to tlukoucí srdce ruské logistické operace pro Doněckou oblast. Charcyzský muniční sklad, napěchovaný tisíci raketami, střelami pro raketomety a raketami země-vzduch, byl hlavním a největším muničním skladištěm pro ofenzívu zaměřenou na rozdrcení Pokrovska. Sekundární detonace hřměly celé hodiny. Očití svědci popsali pekelnou krajinu ohně a chaosu, noční oblohu rudě zářící, jak se ruská letní ofenzíva rozplynula v kouři.

Nebyla to šťastná rána; jednalo se o promyšlené pokračování. První útok hadovi usekl hlavu, druhý ho vykuchal. Zbytek je historie: dvě kouřící díry a ruské letní plány v troskách.

Nyní, když se jejich zásoby munice změnily v popel, moskevští bručouni uvízli nasuchu – odhaleni, nedostatečně vybaveni municí a zírají na bojem zocelené ukrajinské obránce. Okupační síly v Doněcku nyní čelí chmurné realitě: žádné granáty, žádné rakety a nikdo, kdo by je vedl. Mezi zničenou municí byl hlavní ruský sklad raket země-vzduch na Ukrajině.

Ukrajina toho rychle využila. Ukrajinské letectvo, dlouho omezované ruskou obranou, má nyní otevřenou oblohu, aby mohlo zasypat nepřátelské jednotky naváděnými bombami AASM "Hammer". Načasování bylo ostré jako břitva.

Útok na velitelství 8. armády a charcyzský útok jsou učebnicovým příkladem asymetrického válčení. Dominový efekt byl okamžitý: podřízení velitelé již nemají ani šéfa, ani plán, ani žádný způsob, jak koordinovat své aktivity.

Ruská pěchota a obrněné jednotky, kterým chybí munice, jsou nyní zbaveny palebné podpory a ponechány nahé ukrajinským protiúderům. Pokrovsk, posedlost Kremlu a strategický uzel v Doněcké oblasti, zůstává pevností. Ukrajinští obránci, početně přečíslení, ale neohrožení, proměnili početní převahu Ruska v přítěž, když s ničivou efektivitou využívají špatně podporovaných útoků. Přesné údery Ukrajiny změnily hru. Rusko je nyní na chvostu. I když jsou vystaveny přesile, kyjevské síly nejen drží půdu pod nohama, ale diktují podmínky boje.

Zatímco se Rusko snaží znovu vybudovat muniční sklady a logistiku, Ukrajina to sleduje. Kybernetičtí operativci prolomili ruské železniční sítě a v reálném čase sledovali vlaky s municí, jak rachotí okupovaným územím. Ve chvíli, kdy ruské dodávky dosáhnou nových skladů, čekají na ně ukrajinské drony a raketomety HIMARS, které mění zásoby v ohnivé bouře.

Na okupovaných územích jsou ukrajinské oči všude. Odbojové skupiny hrají dlouhou hru a občas nechají proklouznout menší konvoje, aby odhalily větší a skryté základny. Pak dopadne kladivo – přesné údery, které během několika minut vypaří ruské zásoby na týdny.

Taková je nyní ukrajinská válka – neúnavná kampaň sabotáží, přesnosti a rozvratu. Lovem velitelů, vypalováním skladů a škrcením zásobovacích linií Kyjev zatlačí Moskvu do kouta. Ruští velitelé, poháněni "útočnými kvótami" z Moskvy, zahajují předčasné, špatně vybavené ofenzívy, které jsou rychle rozebrány na prvočinitele. Ruská bojová efektivita a morálka nadále klesají, jak se jejich letní ofenzíva zadrhává.

Ukrajinské jednotky zformované během tří let neúnavných bojů nejen přežívají – utvářejí bojiště. Útok na velitelství a charcyzské údery byly více než taktickými vítězstvími; byly to psychologické údery do břicha, signál ruským generálům, že nejsou v bezpečí, a jejich zásoby munice jsou prioritními cíli.

Každý sklad, který shoří, každý konvoj, který je přepaden, každý uzel řízení a velení, který je zaměřen, narušuje schopnost Ruska udržet svou válečnou mašinérii. Pokrovsk stojí pevně a ukrajinské poselství je jasné: letní ofenzíva okupantů je mrtvá dříve, než začne.

Zdroj v angličtině: ZDE

