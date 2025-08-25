„Nikde není bezpečno“: rodiny prchají z Gazy, Izrael vyhrožuje pokračováním ofenzívy
Izraelská letadla a tanky bombardují východní a severní předměstí Gazy, ničí budovy a domy, zatímco izraelští představitelé vyhrožují pokračováním rozsáhlé ofenzívy na město.
Svědci hlásili, že v noci ze soboty na neděli bylo v oblastech Zeitoun a Shejaia slyšet nepřetržité výbuchy. Tanky mezitím ostřelovaly domy a silnice v nedaleké čtvrti Sabra a v severní části Jabaliya bylo vyhozeno do vzduchu několik budov.
Oheň osvětloval oblohu ve směru výbuchů, což vyvolalo paniku a přimělo některé rodiny k útěku z města. Jiní obyvatelé uvedli, že raději zemřou, než aby odešli.
Zhruba polovina z přibližně 2 milionů obyvatel Gazy v současné době žije v městě Gaza. Několik tisíc lidí již odešlo s osobními věcmi v autech a na rikšách.
„Přestal jsem počítat, kolikrát jsem musel vzít svou ženu a tři dcery a opustit náš dům v Gaze,“ řekl agentuře Reuters čtyřicetiletý Mohammad. „Nikde není bezpečno, ale nemůžu riskovat. Pokud náhle zahájí invazi, použijí těžkou palbu.“
Jiní řekli, že i přes výbuchy neodejdou. „Neodejdeme, ať nás bombardují doma,“ řekla 31letá Aya, která má osmičlennou rodinu, a dodala, že si nemohou dovolit koupit stan ani zaplatit dopravu, i kdyby se pokusili odejít. „Jsme hladoví, bojíme se a nemáme peníze.“
Izrael počátkem tohoto měsíce schválil plán rozšířené vojenské ofenzívy s cílem získat kontrolu nad městem Gaza. Očekává se, že v příštích několika týdnech nebude vysílay jednotky do z velké části zničeného centra města, aby tak dal prostor zprostředkovatelům z Egypta a Kataru k pokusu o obnovení jednání o příměří.
Izraelské síly však bombardují město a okolní oblasti a v neděli oznámily, že se v posledních dnech vrátily do bojů v oblasti Jabaliya.
Izraelský ministr obrany Israel Katz v neděli vyhrožoval, že bude pokračovat v ofenzivě, která vyvolala znepokojení v zahraničí a námitky doma. V pátek Katz řekl, že město Gaza bude zničeno, pokud militanti Hamásu nesouhlasí s ukončením války podle izraelských podmínek a propuštěním všech rukojmích, které stále drží.
Hamás v nedělním prohlášení uvedl, že izraelský plán na obsazení města Gaza dokazuje, že Izrael nemyslí mírové řešení vážně. Dále uvedl, že mírová dohoda je „jedinou cestou k návratu rukojmích“ a za jejich životy zodpovídá izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Odborníci podporovaní OSN v pátek prohlásili, že v největším městě Gazy a jeho okolí panuje „zcela uměle vyvolaný“ hladomor, který zhoršujícími se podmínkami vyvolává další úmrtí v této zdevastované oblasti.
„Tento hladomor je zcela uměle vyvolaný, lze jej zastavit a zvrátit,“ uvádí se ve zprávě Integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC). „Čas na debaty a váhání již vypršel, hladomor je realitou a rychle se šíří... Pokud nebude zavedeno příměří, které umožní humanitární pomoc dostat se ke všem obyvatelům pásma Gazy, a pokud nebudou okamžitě obnoveny základní dodávky potravin a základní zdravotní, výživové a [hygienické a vodní] služby, počet zbytečných úmrtí exponenciálně vzroste.“
V neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že dalších osm lidí zemřelo na podvýživu a hlad, čímž se počet úmrtí z těchto příčin od začátku války zvýšil na 289, včetně 115 dětí.
Agentura civilní obrany v Gaze oznámila, že při izraelských útocích v neděli bylo zabito nejméně 42 lidí.
Mluvčí Mahmud Bassal uvedl, že v okolí města Gaza došlo k několika leteckým útokům, včetně jednoho v Sabře, při kterém zahynulo osm lidí.
Útoky byly hlášeny i jinde na území, uvedl, přičemž „celkový počet obětí v současné době stoupá na 42“.
Izrael se před nejvyšším světovým soudem brání obviněním z genocidy v Gaze, kde zabil více než 60 000 lidí. Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykače na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta. Vydal také zatykač na vojenského velitele Hamásu Mohammeda Deifa, ale později jej stáhl poté, co byl zabit.
Agentura Associated Press oznámila, že izraelské síly v neděli zabily čtyři lidi, kteří hledali potravinovou pomoc, když procházeli vojenskou zónou jižně od města Gaza – oblastí, kterou pravidelně využívají Palestinci, kteří se snaží dostat k místu distribuce potravin.
Nemocnice Al-Awda a dva svědci agentuře Associated Press sdělili, že čtyři Palestinci byli zabiti, když vojáci zahájili palbu na dav směřující k místu provozovanému izraelskou humanitární organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF) v oblasti koridoru Netzarim. K incidentu došlo několik set metrů od tohoto místa, uvedli svědci.
„Střelba byla bezohledná,“ řekl agentuře Associated Press Mohamed Abed, otec dvou dětí z uprchlického tábora Bureij, a dodal, že zatímco mnozí utekli, někteří lidé po zásahu padli na zem.
Abed a Aymed Sayyad, další Palestinec, který se v davu snažil sehnat jídlo, uvedli, že vojáci zahájili palbu, když se skupina v přední části davu tlačila vpřed směrem k distribučnímu místu před jeho plánovaným otevřením.
