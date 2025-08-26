Veřejný dopis podepsaný vysokými diplomaty vyzývá k urgentnímu zásahu v souvislosti s izraelskými útoky v Gaze
26. 8. 2025
V úterý byl zveřejněn otevřený dopis podepsaný 209 bývalými velvyslanci EU, vysokými diplomatickými představiteli a velvyslanci členských států EU, který vyzývá k urgentnímu zásahu v souvislosti s izraelskou válkou v Gaze a protiprávními akcemi na Západním břehu.
Pokud EU nebude jednat kolektivně, musí členské státy podniknout kroky individuálně nebo v menších skupinách na podporu lidských práv a dodržování mezinárodního práva, uvádí se v dopise, který navrhuje devět možných přístupů.
Mezi nimi je pozastavení licencí na vývoz zbraní, zákaz obchodu se zbožím a službami s nelegálními osadami a zákaz evropským datovým centrům přijímat, ukládat nebo zpracovávat data od izraelské vlády nebo komerčních zdrojů, pokud se týkají „přítomnosti a aktivit Izraele v Gaze a jinde na okupovaných územích“.
Mezi signatáři je 110 bývalých velvyslanců, 25 bývalých generálních ředitelů a dva nejvyšší diplomaté EU – Alain Le Roy, bývalý generální tajemník Evropské služby pro vnější vztahy, a Carlo Trojan, bývalý generální tajemník Evropské komise.
„To se setkalo s velkým ohlasem,“ řekl Sven Kühn von Burgsdorff, bývalý zástupce EU na palestinském území a člen řídící skupiny šesti bývalých diplomatů, kteří koordinují iniciativu, která byla zahájena v polovině července.
Tento dopis je třetí veřejnou výzvou k akci a první výzvou, aby národy jednaly individuálně, pokud EU nepřijme kolektivní opatření. Návrh na částečné pozastavení financování Izraele z výzkumného fondu Horizon kvůli Gaze neprošel koncem července.
„V institucích nyní panuje takové zděšení, že lidé říkají, že už toho mají dost,“ řekl Kühn von Burgsdorff.
„Nemůžeme zůstat paralyzovaní, pokud 27 (členských států) nemůže přijmout opatření, to by zradilo naše hodnoty. Navrhli jsme tedy devět opatření, která mohou být přijata na úrovni států nebo skupin států.“
