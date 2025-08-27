Ruskoamerická jednání o Ukrajině jsou po Lavrovových prohlášeních na pokraji kolapsu
27. 8. 2025
Jednání mezi Ruskem a Spojenými státy o Ukrajině, která začala krátce po volebním vítězství Donalda Trumpa a vyvrcholila během návštěvy prezidenta Vladimira Putina v Anchorage, se dostala do slepé uličky.
Dialog byl podkopán po prohlášeních ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který odmítl bezpečnostní záruky Ukrajině od západních zemí, uvádí evropští představitelé a diplomaté obeznámení se situací.
Kreml se může nyní snažit přesvědčit Spojené státy, že od plánů dohodnutých s Evropany a Ukrajinci by se mělo upustit a schůzka Putin-Zelenskyj by měla být nahrazena pokračováním jednání na úrovni představitelů nižší úrovně.
Na setkání v Bílém domě za účasti Zelenského, lídrů EU a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho se diskutovalo o možných zárukách pro poválečnou Ukrajinu, pokud se na žádost Putina vzdá území. Italská premiérka Giorgia Meloni vyjádřila myšlenku uplatnit článek 5 charty NATO tím, že nepřijme Ukrajinu do aliance. A Spojené státy, i když odmítly vyslat vojáky, nevyloučily možnost leteckého krytí.
Ale Lavrov odmítl jakékoli plány, pokud by v nich Rusko nezískalo právo veta. Diskutovat o bezpečnostních zárukách bez účasti Moskvy je "cesta nikam" a jakákoli přítomnost zahraničních vojsk na Ukrajině je "nepřijatelná", řekl minulý čtvrtek.
Skutečnost, že Kreml může souhlasit se zárukami Ukrajině v duchu kolektivní obrany charty NATO, uvedl zvláštní vyslanec USA Stephen Witkoff. Zda s tím Putin v Anchorage souhlasil, zůstává nejasné. Ale to, co si Trump z jednání odnesl, je důležitější než to, co se skutečně stalo, říká jeden ze zdrojů Bloombergu.
Podle něj Moskva udělala chybu, když umožnila Trumpovi, aby si její postoj vyložil jako souhlas. Vysocí evropští představitelé a diplomaté považují Lavrovovy výroky za pokus o protahování jednání a nevěří, že Putin je připraven na skutečnou dohodu, píše Bloomberg.
Zdroj v angličtině: ZDE
