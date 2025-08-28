Trumpova vláda překonala rekord v počtu leteckých útoků USA v Somálsku za jeden rok
Americké velitelství pro Afriku uvedlo, že letos provedlo v Somálsku 68 leteckých útoků, čímž překonalo roční rekord 63 útoků z roku 2019.
Trumpova vláda překonala rekord v počtu leteckých útoků USA v Somálsku za jeden kalendářní rok, protože USA bombardují tuto zemi rekordním tempem, aniž by o tom americká média prakticky informovala, píše Dave DeCamp na webu Antiwar.
Americké velitelství pro Afriku v úterý v e-mailu sdělilo serveru Antiwar.com, že jeho síly provedly celkem devět leteckých úderů v nedávné dvoutýdenní kampani proti pobočce ISIS v severovýchodní somálské oblasti Puntland, čímž se celkový počet amerických leteckých úderů v Somálsku v tomto roce zvýšil na 68.
Předchozí rekord v počtu amerických leteckých úderů v Somálsku za jeden rok byl stanoven na 63 v roce 2019 během prvního funkčního období prezidenta Trumpa. Současná Trumpova administrativa se chystá výrazně překonat bombardovací kampaň z roku 2019, protože pokračuje v poskytování letecké podpory místním silám v Puntlandu bojujícím proti pobočce ISIS na severovýchodě a vládním silám podporovaným USA bojujícím proti al-Shabaab v jižním Somálsku.
Na začátku svého funkčního období Trump zmírnil omezení leteckých útoků a speciálních operací v oblastech mimo země, které USA oficiálně považují za bojové zóny, což se vztahuje na všechny státy kromě Iráku a Sýrie. Výsledkem byl masivní nárůst amerických leteckých úderů, včetně Jemenu, kde Trumpova vláda provedla od 15. března do 6. května brutální bombardovací kampaň, při které zahynulo více než 250 civilistů.
Podle údajů z Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) provedl Trump téměř tolik leteckých úderů během prvních pěti měsíců svého funkčního období jako prezident Biden během celého svého čtyřletého funkčního období. Trump se také stal prvním americkým prezidentem, který bombardoval Írán, když během 12denní americko-izraelské války proti Islámské republice zaútočil na íránská jaderná zařízení.
Trumpova vláda také provedla letecké údery proti bojovníkům ISIS a al-Káidy v Iráku a Sýrii a zároveň podporovala novou syrskou vládu, kterou vede bývalý velitel al-Káidy.
