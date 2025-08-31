Děsivá zkušenost se sluchátky niceboy XW200 z řetězce Albert
31. 8. 2025 / Boris Cvek
O flešce ani zmínka. Po velkém úsilí jsem pochopil, že jde o „USB 2.4 GHz“ připojení, zmíněné na obalu krabice. Mělo by to být něco skutečně supermoderního. Ale fleška jen bliká, červeně a modře, a sluchátka jen blikají, modře, a nic nejde slyšet. Jakmile strčím flešku do notebooku, přestane fungovat zvuk – počítač má instalovaná sluchátky niveboy XW200, ví o nich, ujišťuje mě, že vše je v pořádku, všechny ovladače aktuální atd. A nejde to spárovat. Možná by to mělo jít samo a možná to nejde, protože nejsou nabitá.
Ale jak je nabít bez kabelu? Zkouším jiné kabely a nejde to. Dobře, takže co zbývá? Zkusit koupit další balení, jestli tam třeba kabel bude? A pak další? Je to vlastně vynikající obchodní strategie. Sluchátka přece nejsou na poslouchání, ale mají se jen nakupovat a nakupovat. Mohu se dívat na youtube se sluchátky a představovat si, jak by to a to asi bylo slyšet, kdyby to bylo slyšet.p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }
