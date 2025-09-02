Prahou projde tichý průvod za děti Palestiny a Izraele

2. 9. 2025

Průvod se koná v době, kdy roste celonárodní znepokojení nad konfliktem v Gaze.

Tichý průvod s názvem „Světlo pro zhasnutá dětství v Palestině a Izraeli“ se uskuteční ve čtvrtek 4. září v 16 hodin a jeho cílem je uctít děti, jejichž životy byly zničeny pokračujícím konfliktem na Blízkém východě.

Pochod organizují hudebníci Tamara a Tomáš Klusovi spolu s náboženskými představiteli, včetně katolického kněze Tomáše Halíka, a zúčastní se ho humanitární organizace jako Lékaři bez hranic, Charita Česká republika, Amnesty International a Organizace pro pomoc uprchlíkům.

