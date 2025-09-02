Je s Trumpem skutečně všechno zdravotně v pořádku?

Je Trump v pořádku?
30. 8. 2025Aktualizace: Tyto spekulace jsou zřejmě bezpředmětné, protože Channel 4 News v sobotu večer odysílaly záběr Donalda Trumpa, jak vychází z Bílého domu, se stručným komentářem, že byl v sobotu viděn, jak jede na golf.
2. 9. 2025
It has now been SIX DAYS since Donald Trump has delivered any public remarks.— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) August 31, 2025
His last public remarks were on August 25th, during a ceremony in the Oval Office.
THIS IS NOT NORMAL. pic.twitter.com/4jW6q2KGJg
Níže překlad tohoto dlouhého threadu Adama Cochrana. Na twitteru zahrnuje ilustrativní obrázky:
1/31— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 31, 2025
I believe there is growing evidence, that the White House is covering up the fact that Donald Trump has been dealing with TIA strokes.
AND that he likely had a more significant ischemic stroke this week. pic.twitter.com/aO327vaoCj
Domnívám se, že se hromadí důkazy o tom, že Bílý dům tají skutečnost, že Donald Trump trpí přechodnými ischemickými ataky (TIA).
A že tento týden pravděpodobně utrpěl závažnější ischemickou cévní mozkovou příhodu.
Začněme od základů:
-TIA jsou dočasné blokády, uvidíte příznaky (vlečení nohy, pokleslé oko atd.), ale do 24 hodin odezní.
-Ischemické mrtvice zanechávají trvalé následky, ale jejich rozsah a závažnost se mohou dramaticky lišit.
TIA předcházejí ischemické mrtvici u přibližně 30 % pacientů a často vedou k dlouhodobým zásahům, které se snaží zabránit riziku větší mrtvice.
Nyní se podívejme, co tento obraz vykresluje u Trumpa:
V březnu 2024 @RonFilipkowski
poznamenává, že Trump už nějakou dobu táhne pravou nohu.
Je to něco, co jsme u něj v uplynulém roce viděli občas, ale samo o sobě to není nijak zvlášť pozoruhodné.
Ron Filipkowski
@RonFilipkowski
S jeho pravou nohou se rozhodně něco děje. Vleče ji už měsíce. Tento víkend …
13:09 · 18. března 2024
·
Poté v rozhovoru pro časopis Time těsně po volbách vidíme první zmínku o modřinách na Trumpových rukou.
Opět něco, čemu lidé v té době nevěnovali přílišnou pozornost.
Opět se to objevuje během návštěvy Marcona 25. února 2025, kdy Karoline Levitt opakuje lež, že je to kvůli „příliš častému podávání rukou“.
Další lékařskou událostí, kterou vidíme, je výroční lékařská zpráva prezidenta.
Při porovnání seznamu léků s jeho starými zprávami si všimneme tří nových léků:
-Rosuvastatin
-Ezetimibe
-Denní aspirin
Zpočátku jsem si myslel, že se jedná o běžné léky na regulaci cholesterolu, a určitě jsem v minulosti slyšel o preventivním užívání aspirinu, ale rozhodl jsem se vyzpovídat několik kardiologů – a jsem rád, že jsem to udělal:
Od několika specialistů jsem se dozvěděl dvě obecné informace:
- Denní užívání aspirinu se již nedoporučuje jako „prevence“, aspirin se používá k léčbě.
- Ezetimib je lék druhé volby, který se nepoužívá k pravidelné léčbě LDL.
Statiny jako rosuvastatin regulují cholesterol samostatně, zatímco ezetimib se používá jako lék druhé volby, pokud má pacient vysoké kardiovaskulární riziko, jako jsou předchozí cévní mozkové příhody, infarkty nebo arteriální onemocnění.
Poté se používá k prevenci cévní mozkové příhody.
Trumpovy předchozí lékařské zprávy tvrdí, že jeho kardiovaskulární zdraví je výborné a že užívá statiny, takže by ezetimib neměl potřebovat.
To nás ale přivádí k aspirinu.
Ukázalo se, že aspirin již delší dobu není doporučován jako metoda denní prevence.
Někteří starší lékaři jej možná stále nesprávně předepisují, ale kvalifikovaný zdravotnický personál, který sleduje odbornou literaturu, by to neudělal.
Denní dávka aspirinu se nyní používá jako ředidlo krve pro specifické typy léčby, včetně léčby ischemické cévní mozkové příhody.
V červnu pak vidíme Trumpovy oteklé kotníky a poprvé je lékařský tým Bílého domu ochoten přiznat:
1) Trpí „CVI“
2) Jeho modřiny souvisejí s „aspirinovou kúrou“ a podáváním rukou.
K tomuto tvrzení se stále vrací, protože aspirin skutečně zvyšuje náchylnost k modřinám.
Toto tvrzení má tři problémy:
1) Modřiny jsou vidět na obou rukou, nejen na jeho dominantní ruce.
Další problém?
2) CVI není náhlý problém a oteklé kotníky jsou středně závažným příznakem. Při každoroční prohlídce v dubnu by se CVI zjistilo, pokud by kotníky začaly otékat (a aspirin není lékem na CVI).
A třetí problém?
Některé modřiny se objevují každý měsíc.
Obvykle kolem 24. dne.
Co to všechno znamená?
Když pacient prodělá TIA, má dočasné příznaky, ale začne užívat aspirin, rosuvastatin a ezetimib, aby se předešlo riziku ischemické cévní mozkové příhody v budoucnu – stejně jako u Trumpa.
Pacient s TIA může mít po dobu 24 hodin dočasné příznaky, včetně pokleslé tváře, táhnutí nohou nebo potíží s chůzí v přímé linii.
Trump měl potíže s chůzí po přímce, když šel pozdravit Putina.
