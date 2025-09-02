Je s Trumpem skutečně všechno zdravotně v pořádku?

2. 9. 2025

Spekulace na sociálních sítích pokračují. Tahle je docela zajímavá: 

Je to už ŠEST DNÍ [tedy dnes v úterý už OSM], co Donald Trump nepronesl žádné veřejné prohlášení. 

Jeho poslední veřejné prohlášení bylo 25. srpna během ceremonie v Oválné pracovně.

TO NENÍ NORMÁLNÍ.

Níže překlad tohoto dlouhého threadu Adama Cochrana. Na twitteru zahrnuje ilustrativní obrázky:





Domnívám se, že se hromadí důkazy o tom, že Bílý dům tají skutečnost, že Donald Trump trpí přechodnými ischemickými ataky (TIA).

A že tento týden pravděpodobně utrpěl závažnější ischemickou cévní mozkovou příhodu.

Začněme od základů:

-TIA jsou dočasné blokády, uvidíte příznaky (vlečení nohy, pokleslé oko atd.), ale do 24 hodin odezní.

-Ischemické mrtvice zanechávají trvalé následky, ale jejich rozsah a závažnost se mohou dramaticky lišit.

TIA předcházejí ischemické mrtvici u přibližně 30 % pacientů a často vedou k dlouhodobým zásahům, které se snaží zabránit riziku větší mrtvice.

Nyní se podívejme, co tento obraz vykresluje u Trumpa:

V březnu 2024 @RonFilipkowski
poznamenává, že Trump už nějakou dobu táhne pravou nohu.

Je to něco, co jsme u něj v uplynulém roce viděli občas, ale samo o sobě to není nijak zvlášť pozoruhodné.

Ron Filipkowski
@RonFilipkowski
S jeho pravou nohou se rozhodně něco děje. Vleče ji už měsíce. Tento víkend …
13:09 · 18. března 2024
·
Poté v rozhovoru pro časopis Time těsně po volbách vidíme první zmínku o modřinách na Trumpových rukou.

Opět něco, čemu lidé v té době nevěnovali přílišnou pozornost.

Opět se to objevuje během návštěvy Marcona 25. února 2025, kdy Karoline Levitt opakuje lež, že je to kvůli „příliš častému podávání rukou“.

Další lékařskou událostí, kterou vidíme, je výroční lékařská zpráva prezidenta.

Při porovnání seznamu léků s jeho starými zprávami si všimneme tří nových léků:

-Rosuvastatin
-Ezetimibe
-Denní aspirin

Zpočátku jsem si myslel, že se jedná o běžné léky na regulaci cholesterolu, a určitě jsem v minulosti slyšel o preventivním užívání aspirinu, ale rozhodl jsem se vyzpovídat několik kardiologů – a jsem rád, že jsem to udělal:

Od několika specialistů jsem se dozvěděl dvě obecné informace:

- Denní užívání aspirinu se již nedoporučuje jako „prevence“, aspirin se používá k léčbě.

- Ezetimib je lék druhé volby, který se nepoužívá k pravidelné léčbě LDL.

Statiny jako rosuvastatin regulují cholesterol samostatně, zatímco ezetimib se používá jako lék druhé volby, pokud má pacient vysoké kardiovaskulární riziko, jako jsou předchozí cévní mozkové příhody, infarkty nebo arteriální onemocnění.

Poté se používá k prevenci cévní mozkové příhody.

Trumpovy předchozí lékařské zprávy tvrdí, že jeho kardiovaskulární zdraví je výborné a že užívá statiny, takže by ezetimib neměl potřebovat.

To nás ale přivádí k aspirinu.

Ukázalo se, že aspirin již delší dobu není doporučován jako metoda denní prevence.

Někteří starší lékaři jej možná stále nesprávně předepisují, ale kvalifikovaný zdravotnický personál, který sleduje odbornou literaturu, by to neudělal.

Denní dávka aspirinu se nyní používá jako ředidlo krve pro specifické typy léčby, včetně léčby ischemické cévní mozkové příhody.

V červnu pak vidíme Trumpovy oteklé kotníky a poprvé je lékařský tým Bílého domu ochoten přiznat:

1) Trpí „CVI“

2) Jeho modřiny souvisejí s „aspirinovou kúrou“ a podáváním rukou.

K tomuto tvrzení se stále vrací, protože aspirin skutečně zvyšuje náchylnost k modřinám.

Toto tvrzení má tři problémy:

1) Modřiny jsou vidět na obou rukou, nejen na jeho dominantní ruce.

Další problém?

2) CVI není náhlý problém a oteklé kotníky jsou středně závažným příznakem. Při každoroční prohlídce v dubnu by se CVI zjistilo, pokud by kotníky začaly otékat (a aspirin není lékem na CVI).

A třetí problém?

Některé modřiny se objevují každý měsíc.

Obvykle kolem 24. dne.

Co to všechno znamená?

Když pacient prodělá TIA, má dočasné příznaky, ale začne užívat aspirin, rosuvastatin a ezetimib, aby se předešlo riziku ischemické cévní mozkové příhody v budoucnu – stejně jako u Trumpa.

Pacient s TIA může mít po dobu 24 hodin dočasné příznaky, včetně pokleslé tváře, táhnutí nohou nebo potíží s chůzí v přímé linii.

Trump měl potíže s chůzí po přímce, když šel pozdravit Putina.

Pacienti, kteří prodělali velmi mírnou cévní mozkovou příhodu, která není TIA, jako je lakunární cévní mozková příhoda nebo menší ischemická cévní mozková příhoda, mohou mít přetrvávající, ale sotva znatelné příznaky, které způsobují poklesnutí rtu, víčka a obočí, které by bylo na stejné straně jako příznak táhnutí nohou.

Pokud by u pacienta pod lékařskou péčí Bílého domu byla zjištěna mrtvice, byl by vyšetřen pomocí přenosného MRI Bílého domu, aby se vyloučila hemoragická mrtvice, a poté by mu mohla být podána altepláza, periferní intravenózní lék na rozpuštění sraženin, který se starším pacientům často podává do ruky.

Pokud by pacient užíval aspirin pro řízení kardiovaskulárního rizika (a/nebo) potenciální blokátory vápníku, očekávali bychom modřiny na rukou a otoky kotníků.

Pokud by pacient utrpěl lehkou ischemickou cévní mozkovou příhodu, očekávali bychom, že:

-bude 24–48 hodin ležet v posteli
-za 2–3 dny bude schopen dělat malé nebo asistované kroky

Pacient může mít pokleslou tvář, ploché vrásky na obličeji nebo otevřená ústa kvůli slabosti obličejových svalů.

I když v tuto chvíli mohl chodit, řeč a složité motorické dovednosti se možná ještě zotavují.

Všimli jsme si, že Trump o víkendu podivně držel novináře *velmi* daleko od Bílého domu a nepustil je na golfové hřiště.

Všimli jsme si také, že byl oblečen stejně jako při posledním golfovém výletu s Kai a že vlivní lidé z hnutí MAGA dostali k šíření starou fotografii z ledna a další fotografii z golfu z 27. června.

Ti samí vlivní lidé šířili video, na kterém je oblečen stejně, ale to pochází z 29. června tohoto roku.

Trump se před golfem objevil na veřejnosti a konečně tak vyvrátil pověsti o své smrti.

Video s Trumpem se ukázalo být staré – zdravotní stav amerického prezidenta je stále neznámý. Video bylo zveřejněno 29. června.

Další jeho fotografie z dnešního dne, pořízená z dálky, zachycuje jeho stále skleslý výraz.

Před odchodem na golf opět nemluvil s novináři.

A v obou případech byli novináři omezeni na tenisový kurt mimo dohled jeho hřiště, místo aby jim bylo umožněno pořizovat fotografie jako obvykle.

To vše ani nezahrnuje další podivné události tohoto týdne, jako je připravenost Vance „převzít moc“ nebo Trumpoovy příspěvky na sociálních sítích, které vypadají, jako by je psali stážisté.

Motiv je však jasný.

Vědí, že Vance nemá stejný vliv na základnu strany ani na republikánský Kongres.

Kdyby byl Vance prezidentem, administrativa by čelila mnohem většímu odporu.

Za normálních okolností by prezident, který opakovaně trpí TIA, nebyl odvolán z funkce, ale i mírná ischemie může mít vliv na mentální schopnosti a ospravedlnit uplatnění 25. dodatku.

Vance a Miller vědí, že jejich konsolidace federální moci vyžaduje pokračující implementaci až do poloviny funkčního období.

A Trumpovo ego znamená, že se nikdy dobrovolně nevzdá.

Pokud tedy Bílý dům neposkytne transparentní vysvětlení jeho zdravotního stavu, které by lépe odpovídalo těmto okolnostem, jsem nucen dojít k závěru, že lžou americkému lidu – a skrývají, že Trump měl mrtvici.

Je na čase, aby tisk na tuto záležitost naléhal a dosáhl jasnosti.

