Zelenskyj by se měl ve čtvrtek v Paříži setkat s evropskými lídry

Francouzské úřady připravují nemocnice a lékaře na válku v roce 2026
3. 9. 2025Francouzské úřady nařídily zdravotnickým zařízením po celé zemi, aby byly v březnu 2026 připraveny na "rozsáhlé nepřátelské akce".
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek v Paříži setká s evropskými lídry, řekl zdroj AFP, uprostřed mezinárodního tlaku na vyjednání ukončení tři a půl roku trvající ruské invaze.
"Plánujeme takové setkání" mezi Zelenským a evropskými lídry, uvedl v pondělí zdroj a dodal, že se zatím neočekává, že by tam americký prezident Donald Trump "byl".
Zdroj uvedl, že hlavním tématem pařížských rozhovorů budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a "podpora diplomacie, protože Rusové se opět vykrucují" ze snah o ukončení války.
Otázka Západem podporovaných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, pokud příměří vstoupí v platnost, v posledních týdnech dominovala diplomatickým vřavám kolem Ukrajiny.
Kyjev chce takové záruky, aby odradily jakékoli budoucí ruské útoky. Evropské mírové síly byly veřejně zmiňovány jako potenciální bezpečnostní opatření pro ukončení konfliktu.
Trump naznačil, že Spojené státy by mohly podpořit jakýkoli evropský mírový plán, ale nenasadí americké vojáky na Ukrajinu.
Rusko se postavilo proti jakýmkoli západním mírovým jednotkám, přičemž Kreml minulý týden uvedl, že na "takové diskuse pohlíží negativně".
