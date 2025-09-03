Junta v Burkině Faso schválila zákon zakazující homosexualitu
3. 9. 2025
Juntou řízená Burkina Faso schválila zákon zakazující homosexualitu a zavádějící tresty až pěti let vězení, čímž se stala poslední v řadě afrických zemí, které přijaly legislativu proti gayům.
Homosexualita je nezákonná asi ve 30 afrických zemích, ale v Burkině Faso nebyla zakázána, než se armáda před třemi lety chopila moci.
Návrh zákona byl jednomyslně přijat 71 nevolenými členy přechodného parlamentu, který funguje od dvou převratů v roce 2022 v této západoafrické zemi.
"Zákon stanoví trest odnětí svobody od dvou do pěti let a pokuty," řekl ministr spravedlnosti Edasso Rodrigue Bayala v televizi RTB.
"Pokud je někdo pachatelem homosexuálních nebo podobných praktik, všechno to bizarní chování, tak půjde před soudce," řekl a dodal, že cizinci budou ze zákona vyhoštěni.
Zákon je součástí širší reformy legislativy týkající se rodiny a občanství a bude "popularizován prostřednictvím osvětové kampaně", uvedli úředníci.
Mali, které je spojencem Burkiny Faso a také v něm vládne junta, přijalo v listopadu 2024 zákon, který kriminalizuje homosexualitu.
Ghana a Uganda v posledních letech zpřísnily zákony proti homosexualitě a čelí obrovské kritice.
Přijatý ugandský zákon obsahuje ustanovení, podle nichž je "homosexualita s přitěžujícími okolnostmi" hrdelním zločinem a ukládá tresty za konsensuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví až na doživotí.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse