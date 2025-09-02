Donald Trump a Indie: celní válka, která posílila Čínu
SCO je snadné odmítnout: tento blok je plný rozporů. Indie a Pákistán zůstávají nepřáteli. Čína a Indie se stále dívají přes hraniční pevnosti v Himalájích, i když se vztahy od loňského říjnového průlomu na hranicích oteplily. Rusko a Čína soupeří o vliv ve Střední Asii. Na rozdíl od NATO nemá SCO žádné závazné obranné závazky. Po většinu své existence vypadala tento blok jako papírový tygr, který vydával komuniké, která byla plná slov, ale bez obsahu.
V geopolitice však vzhled hraje důležitou roli. Vidět Modího, Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina, jak se usmívají a vtipkují, znamená sledovat, jak vliv Washingtonu slábne. Trumpova celní salva proti Indii dává Tianjinu význam. Zde indický premiér – údajně asijská protiváha USA vůči Číně – potvrdil, že Nové Dillí a Peking jsou „partneři, nikoli rivalové“.
Indie má jasný plán. Má své červené linie: zemědělství nebude otevřeno požadavkům USA; nákupy ropy nemohou být určovány Washingtonem; příměří s Pákistánem bylo uzavřeno Islamabádem, nikoli zprostředkováno Trumpem. Ustoupit by vypadalo jako slabost. Z pohledu Modiho je mnohem lepší ukázat, že USA nemohou brát partnerství s Indií jako samozřejmost, a hledat přátele jinde.
Pro Čínu jsou odměny okamžité. Trump poskytl Siovi jeviště, na kterém se může prezentovat jako hostitel důležitého multipolárního setkání. Cai Qi, Siův šéf štábu a člen nejvyššího vládního orgánu Číny – první, kdo zastává obě funkce od Maoovy éry – byl vyslán, aby se setkal s Modim, což je nezaměnitelný projev důvěrnosti ze strany čínských vládců. Peking vnímá SCO jako zdůraznění absence USA a umožnění ostatním zaujmout jejich místo.
Důsledky sahají daleko za hranice jižní Asie. Pro Moskvu každý potřes rukou v Tchien-ťinu podtrhuje, že sankce z ní neudělaly vyvrhele. Pro Turecko účast zachovává jeho nejednoznačnost jako člena NATO. Pro Írán SCO odsoudila útoky USA a Izraele, které utrpěl letos v létě. Čím více toto divadlo normalizuje Čínu a Rusko jako vůdce nezápadního bloku, tím těžší bude pro Washington v budoucích krizích dosáhnout globálního konsensu – zejména ohledně Ukrajiny.
