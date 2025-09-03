Šokující případ: Britská sociálnědemokratická (!!) vláda napodobuje Trumpovu americkou honbu na imigranty
3. 9. 2025
Fernando Fontoura, který se do Velké Británie přestěhoval ve věku 12 let, byl zadržen v rámci akce zaměřené na vyhledávání lidí „nelegálně pracujících” jako řidiči rozvážející jídlo
Motocyklista, který byl na nákupech, byl zatčen a zadržen na měsíc v rámci rozsáhlého zásahu britské vlády proti nelegálním migrantům pracujícím pro aplikace rozvážející jídlo.
Fernando Fontoura (33), který se ve věku 12 let přestěhoval z Portugalska do Velké Británie, byl zadržen imigračními úředníky poté, co 22. července zaparkoval svůj motocykl poblíž obchodu s potravinami v jihovýchodním Londýně. Byl odvezen do zadržovacího centra poblíž letiště Gatwick, kde byl držen 29 dní.
„Jsem tady [ve Velké Británii] už 21 let. Je to naprosto nespravedlivé,“ řekl. „[Ministerstvo vnitra] tvrdí, že nemám žádný zákonný důvod být ve Velké Británii. Ale moje rodina je tady. Moje snoubenka je tady. Platím tady daně už přes 10 let. Vystudoval jsem tady. Udělal jsem tady maturitu, zkoušky GCSE a NVQ. V 16 letech jsem dostal číslo sociálního pojištění.“
Fontourovi rodiče se přestěhovali do Londýna v roce 2004. Jeho otec pracoval ve stavebnictví a matka jako uklízečka. „Založil jsem si tady život,“ řekl Fontoura. „Vyrostl jsem v Anglii. Osvojil jsem si jazyk, kulturu a všechno ostatní. Integrovali jsme se do komunity a od té doby jsem tady, až na pár let, kdy jsem cestoval.“
Ministerstvo vnitra zintenzivnilo razie na pracovištích, kde hledá migranty bez dokladů, od té doby, co se k moci dostala Labouristická strana. Razie zaměřené na migranty a zatýkání za „nelegální práci“ se v prvních 10 měsících vlády Labouristické strany zvýšily o přibližně 50 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy vládli konzervativci.
Tato politika, která je kritizována charitativními organizacemi pomáhajícími uprchlíkům, je klíčovou součástí nejisté strategie vlády, jak zastavit postup ultrapravicové strany Reform UK. Keir Starmar v srpnu dvakrát zveřejnil na Twitteru příspěvek o zatčení stovek řidičů doručovacích služeb, kteří „podvádějí náš systém“ a „pracují nelegálně“.
Ministerstvo vnitra se postavilo proti propuštění Fontoury na kauci s argumentem, že neexistují žádné důkazy na podporu jeho tvrzení, že do Velké Británie přišel v roce 2004 se svou rodinou. Guardian však viděl oficiální dokumenty dokazující, že Fontoura vyrostl ve Velké Británii, včetně dopisu z jeho střední školy ve Stockwellu v jižním Londýně, kterou navštěvoval v letech 2005 až 2008.
Další dokumenty dokládají, že mu britský daňový úřad v roce 2009 přidělil číslo sociálního pojištění (podle kterého se platí daně) a že v roce 2015 pracoval v obchodě s elektronikou v Croydonu v Londýně. Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2006 uvádí, že jeho otec přišel do Velké Británie se svou ženou a dětmi, včetně Fontoury, v roce 2004. (Tehdy byla Británie součástí Evropské unie a občané z jiných zemí EU se mohli do Británie volně přistěhovat a pracovat tam.)
Fontoura byl propuštěn na kauci 19. srpna. Má zakázáno pracovat a musí se každé dva týdny hlásit na imigračním úřadě, zatímco ministerstvo vnitra vede vyšetřování. „Pustili mě ven, ale zrušili mi číslo sociálního pojištění, takže si nesmím hledat práci ani dělat nic, čím bych se uživil,“ řekl.
Žije v neustálém strachu z zatčení. „Kdykoli mě mohou odvézt zpět [do imigračního detenčního centra]. I když jsem venku, nejsem svobodný. Člověk se cítí paranoidní, protože ví, že se kdykoli může vrátit do stejné noční můry, se kterou se potýká už měsíc.“
Work Rights Centre, charitativní organizace podporující migrující pracovníky, pomáhá Fontourovi požádat o povolení k trvalému pobytu. Myslel si, že je klasifikován jako rezident Spojeného království, protože mohl přijíždět a odjíždět ze Spojeného království, zatímco cestoval po Evropě. Neuvědomil si, že musí podat žádost v rámci programu pro občany EU po brexitu.
Luke Piper, vedoucí imigračního oddělení centra, řekl, že Fontura má dobré předpoklady pro získání trvalého pobytu, protože lidé mohou stále podat žádost, pokud prokáží rozumné důvody pro zpoždění.
Řekl, že se obává, že vládní zásahy proti „nelegální práci“ mohou postihnout lidi, kteří mají legitimní důvody k pobytu ve Velké Británii, a lidi, kteří se snaží prokázat svůj imigrační status.
Diskuse