Šéfové izraelské obrany říkají Netanjahuovi: Dobytí města Gaza neporazí Hamás. Požadují omezenou dohodu o rukojmích
2. 9. 2025
čas čtení 8 minut
Nikdy v historii Izraele nebyl bezpečnostní kabinet požádán, aby prosazoval tak radikální plán, proti kterému se tak silně staví izraelská armáda IDF, a dokonce i někteří Netanjahuovi ministři vyjadřují pochybnosti. Přesto se premiér přidal na stranu krajní pravice a tvrdil, že Trump podpoří Izrael, pokud bude jednat rychle.
Nedělní zasedání bezpečnostního kabinetu se zabývalo spíše strategií než taktikou. Ačkoli první informace, které z jednání unikly, se podle očekávání týkaly provokací mesiášských pravicových ministrů vůči IDF, zdá se, že se tam odehrálo něco velmi důležitého.
Všichni zástupci bezpečnostních složek zaujali jednoznačný postoj ve prospěch omezené dohody o propuštění rukojmích. Varovali také před důsledky vojenského převzetí Gazy. Podle jejich názoru by převzetí – i když by s velkou pravděpodobností vedlo k tomu, že Izrael zaplatí vysokou cenu – nevedlo k vítězství nad Hamasem.
V neobvyklém vývoji někteří ministři z vlastní strany premiéra Benjamina Netanjahua Likud vznesli pochybnosti týkající se úspěchu operace.
To se odehrálo na pozadí dvou dalších událostí: kladné reakce Hamásu na návrh omezené dohody o propuštění rukojmích, který byl předán před dvěma týdny, a Netanjahuova trvání na tom, aby byl návrh ignorován. Netanjahu chce brzy vyslat jednotky IDF do Gazy.
Bezpečnostní zdroje byly překvapeny skutečností, že několik ministrů, včetně ministra zahraničí Gideona Sa'ara, ministryně pro vědu a technologii Gily Gamlielové, ministra pro regionální spolupráci Davida Amsalema a dokonce i ministra spravedlnosti Yariva Levina, položilo tvrdé otázky.
Amsalem dokonce varoval, že pásmo Gazy se může stát „izraelským Vietnamem“. Ministr zahraničí Sa'ar podal podrobný popis zhoršení mezinárodního postavení Izraele v souvislosti s pokračováním války a zeptal se, proč se změnil postoj Izraele (v praxi postoj Netanjahua): Izrael nejprve takovou omezenou dohodu podporoval. A nyní, když s ní Hamás souhlasí, Izrael je proti ní.
Netanjahu zdůraznil podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro izraelskou vojenskou operaci. Trump Izraeli poskytne svou podporu, řekl Netanjahu, pod podmínkou, že bude Izrael jednat rychle.
Premiér popsal toto dilema jako historickou zkoušku pro Izrael. Izraelská odstrašující síla je podle něj podrobena zkoušce a dodal, že pokud se Izrael v současné době spokojí s omezenou dohodou, aniž by porazil Hamás, znamenalo by to, že Hamás únosem izraelských občanů srazil Izrael na kolena.
Netanjahu podle nich zněl, jako by se zcela ztotožňoval s rétorikou mesiášských pravicových ministrů.
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir požadoval hlasování proti omezené dohodě. (Netanjahu se mu vyhnul a Gamliel ho varoval: V hlasování pravděpodobně prohrajete). Na druhé straně ministryně pro národní mise Orit Strocková popichovala náčelníka generálního štábu IDF Eyala Zamira a naznačila, že pokud se obává výsledků války, měl by raději rezignovat.
Zamir, který byl méně rozrušený, než by nám Strocková a spol. chtěli namluvit, odpověděl, že není někdo, kdo by slepě poslouchal bezpečnostní kabinet. Zdá se, že bezpečnostní kabinet nikdy předtím neprovedl tak extrémní akci, která by byla v rozporu s postojem vysokých představitelů obranného establishmentu, i když již prohlásili, že budou rozkaz poslouchat.
Všichni představitelé obrany v bezpečnostní radě uvedli, že podle jejich předpovědí by rozsáhlá vojenská operace v Gaze nevedla k rychlé kapitulace Hamásu, jak tvrdí Netanjahu. Nedonutila by Hamás přijmout podmínky premiéra pro dohodu, která by vedla k propuštění všech rukojmí.
Navíc na pozadí mezinárodních iniciativ směřujících k uznání palestinského státu se mezinárodní postavení Izraele pravděpodobně zhorší. Existuje také nebezpečí, že by to opět ovlivnilo bezpečnostní situaci na Západním břehu.
Zamir varoval bezpečnostní kabinet, že nová operace v Gaze může trvat až rok a že humanitární podmínky stále nejsou takové, aby palestinské obyvatelstvo mohlo odejít do jižní Gazy.
Rovněž dal jasně najevo, že konečným významem tohoto kroku by bylo zavedení vojenské správy – což je krok, na který Izrael není v žádném ohledu připraven.
Pásmo Gazy bez Palestinců
Netanjahu i nadále vyjadřuje odhodlání zahájit svou operaci, a to navzdory široké opozici ze strany odborné veřejnosti i všeobecné veřejnosti – a do jisté míry v současné době i uvnitř bezpečnostního kabinetu.
Důvody jsou poměrně jasné. Nechce dohodu, která by vedla k ukončení války a uvolnila politickou agendu pro posouzení jeho výkonu od masakru 7. října 2023, stejně jako požadavky na svolání státní vyšetřovací komise. To platí zejména v situaci, kdy Izrael čelí roku, ve kterém se budou konat volby do Knesetu.
A čeho chce Trump v Gaze dosáhnout? Washington Post v sobotu informoval o ambiciózním plánu, o kterém se podle něj diskutuje v americké administrativě ohledně „dne po“ válce.
Podle tohoto plánu by Spojené státy spravovaly pásmo Gazy prostřednictvím jakési správcovské vlády po dobu nejméně deseti let. Během této doby by palestinské obyvatelstvo „dobrovolně“ emigrovalo z pásma Gazy nebo by bylo vytlačeno do malých enkláv uvnitř Gazy, zatímco Američané by tuto oblast proměnili v turistickou riviéru. Na konci desetiletí by obyvatelé dostali možnost vrátit se do takzvaných „chytrých měst poháněných umělou inteligencí“.
Tento domýšlivý nesmysl je popsán v 38stránkovém plánu, na jehož vypracování se podle deníku podíleli i Izraelci. Šance na úspěch Trumpovy riviéry se zdají být srovnatelné s šancemi Gazské humanitární nadace nakrmit dva miliony obyvatel Gazy a zároveň vytlačit Hamás ze scény – stejný dobrodružný plán, který přispěl ke zhoršení situace v pásmu v posledních měsících.
Trump a jeho spolupracovníci zvažují krok, který zahrnuje rozsáhlé etnické čistky, které mohou vyvolat vážnou krizi také v Egyptě a dokonce vést k pádu tamějšího režimu.
A v pozadí číhá izraelská mesiášská pravice, která nemá zájem o vágní ujištění ohledně budoucího návratu Palestinců do svých domovů. Tato pravice chce osady pro židy a pásmo Gazy bez Palestinců. Turisté je zajímají ještě méně.
V úterý začíná mobilizace asi 60 000 záložníků. Jejím cílem je připravit nadcházející ofenzivu v Gaze. Je rozumné předpokládat, že během několika dní, poté, co do oblasti pásma dorazí další jednotky profesionální armády, se objeví první známky přípravy útoku.
V současné době se činnost IDF soustřeďuje na čtvrti na okraji města Gaza a nezahrnuje rychlé obsazení území. I později je záměrem postupovat relativně pomalu.
Již nyní je vidět, jak kancelář předsedy vlády připravuje argumenty pro svůj plán: armáda se dostatečně nezavázala k plnění plánů, a proto je provádí pomalu. Tímto způsobem bude za neúspěch při dosahování cílů považován za odpovědného náčelník generálního štábu IDF, nikoli Netanjahu.
O víkendu zaznamenala IDF symbolický úspěch, když zabila hlavního mluvčího Hamásu Abú Obeidu. Ten byl díky svým četným vystoupením v médiích skutečně symbolem pro palestinskou veřejnost i arabský svět. V Gaze již nezbylo mnoho symbolů ani vůdců Hamásu.
Je však těžké uvěřit, že by takové zabití oslabilo bojového ducha Hamásu. Očekává se, že odpor v Gaze bude v každém případě převážně partyzánského charakteru – úkryty v ruinách a pod nimi, stejně jako malé ofenzivní „bodavé“ operace. Proto představitelé IDF předpokládají, že vojenská akce v tak hustě osídlené městské oblasti bude mít za následek značné ztráty.
Je zjevně v zájmu Netanjahua oživit diskusi o nebezpečích, kterým je vystaven. Za týden má být obnoveny jeho křížové výslechy v trestním řízení. A stejně jako v průběhu celého minulého roku bude premiér vynakládat veškeré úsilí, aby je co nejvíce odložil, a to na základě všech důvodů, které má k dispozici.
Zdroj v angličtině ZDE
