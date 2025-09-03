Přeruší návrat sankcí OSN životně důležité tepny íránské ekonomiky?
3. 9. 2025
Zdá se, že íránské úřady neberou Evropu za slovo, ani se nezdají být příliš znepokojené. Hrozba sankcí OSN bledne ve srovnání s možnou obnovenou konfrontací s Izraelem, válkou, kterou evropští lídři neodsoudili a v případě německého kancléře Friedricha Merze ji otevřeně chválili. Navíc íránská ekonomika pravděpodobně absorbuje dopad nových sankcí, i když Británie a Evropská unie také znovu zavedou jednostranná omezení, která odstranily v rámci Společného komplexního akčního plánu (JCPOA), jak je dohoda z roku 2015 formálně známa.
Klesající vliv
Celková hodnota evropského obchodu s Íránem činí přibližně 4,5 miliardy EUR, což je jen jedna pětina toho, co bylo v roce 2017, což byl poslední celý rok provádění JCPOA. Írán má navíc s Evropou obchodní deficit a nakupuje mnohem více zboží – zejména strojů a farmaceutických výrobků –, než prodává. Kvůli kolapsu vývozu ropy do Evropy je udržení dovozu zátěží pro íránské státní zdroje, kdy je země nucena financovat deficit výnosy z vývozu ropy jinam.
Celkově vzato, neschopnost Evropy obhájit svůj obchod s Íránem po jednostranném odstoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa od jaderné dohody v roce 2018 výrazně snížila její vliv. Íránské úřady vnímají Evropu jako zemi, která se íránského trhu vzdala před sedmi lety, a rády tuto dynamiku připomínají evropským protějškům.
Aby bylo jasno, návrat sankcí EU poškodí íránské firmy a spotřebitele, zejména v krátkodobém horizontu. Íránské výrobní firmy, kterým se podařilo udržet dodavatelské vztahy v Evropě tváří v tvář sekundárním sankcím USA, budou muset přebudovat své dodavatelské řetězce a spoléhat se na reexport přes třetí země, což zdraží zdroje strojů.
Íránští spotřebitelé se budou rovněž potýkat s vyššími cenami evropských léčiv. Zatímco prodej tohoto humanitárního zboží zůstane povolen – i když evropské úřady znovu uvalí všechny sankce zrušené během JCPOA – nedostatečný přístup k eurům, další zúžení bankovních kanálů a zakrnění dopravních sítí učiní dovoz obtížnějším. Ale v konečném důsledku bude ekonomický tlak vytvořený "snapbackem" marginální, protože Evropa zasadí několik dalších ran ekonomice, která již dostala výprask, ale zůstává stát.
