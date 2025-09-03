Přeruší návrat sankcí OSN životně důležité tepny íránské ekonomiky?

3. 9. 2025

Británie, Francie a Německo – souhrnně známé jako E3 – minulý týden oznámily, že iniciovaly opětovné uvalení sankcí OSN, které byly zrušeny jako součást jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Mechanismus pro tento postup, nazývaný "snapback", umožňuje obnovení sankcí, pokud se zjistí, že Írán nedodržuje jadernou dohodu. Ministři zahraničí E3 v prohlášení zopakovali, že využijí třicetidenní období před dokončením "snapbacku" k zapojení se do "seriózního diplomatického úsilí k obnovení dodržování závazků Íránem", píše Esfandyar Batmanghelidj.

Zdá se, že íránské úřady neberou Evropu za slovo, ani se nezdají být příliš znepokojené. Hrozba sankcí OSN bledne ve srovnání s možnou obnovenou konfrontací s Izraelem, válkou, kterou evropští lídři neodsoudili a v případě německého kancléře Friedricha Merze ji otevřeně chválili. Navíc íránská ekonomika pravděpodobně absorbuje dopad nových sankcí, i když Británie a Evropská unie také znovu zavedou jednostranná omezení, která odstranily v rámci Společného komplexního akčního plánu (JCPOA), jak je dohoda z roku 2015 formálně známa.

Klesající vliv

Celková hodnota evropského obchodu s Íránem činí přibližně 4,5 miliardy EUR, což je jen jedna pětina toho, co bylo v roce 2017, což byl poslední celý rok provádění JCPOA. Írán má navíc s Evropou obchodní deficit a nakupuje mnohem více zboží – zejména strojů a farmaceutických výrobků –, než prodává. Kvůli kolapsu vývozu ropy do Evropy je udržení dovozu zátěží pro íránské státní zdroje, kdy je země nucena financovat deficit výnosy z vývozu ropy jinam.

Celkově vzato, neschopnost Evropy obhájit svůj obchod s Íránem po jednostranném odstoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa od jaderné dohody v roce 2018 výrazně snížila její vliv. Íránské úřady vnímají Evropu jako zemi, která se íránského trhu vzdala před sedmi lety, a rády tuto dynamiku připomínají evropským protějškům.

Aby bylo jasno, návrat sankcí EU poškodí íránské firmy a spotřebitele, zejména v krátkodobém horizontu. Íránské výrobní firmy, kterým se podařilo udržet dodavatelské vztahy v Evropě tváří v tvář sekundárním sankcím USA, budou muset přebudovat své dodavatelské řetězce a spoléhat se na reexport přes třetí země, což zdraží zdroje strojů.

Íránští spotřebitelé se budou rovněž potýkat s vyššími cenami evropských léčiv. Zatímco prodej tohoto humanitárního zboží zůstane povolen – i když evropské úřady znovu uvalí všechny sankce zrušené během JCPOA – nedostatečný přístup k eurům, další zúžení bankovních kanálů a zakrnění dopravních sítí učiní dovoz obtížnějším. Ale v konečném důsledku bude ekonomický tlak vytvořený "snapbackem" marginální, protože Evropa zasadí několik dalších ran ekonomice, která již dostala výprask, ale zůstává stát.

