Francouzské úřady připravují nemocnice a lékaře na válku v roce 2026
3. 9. 2025
Francouzské úřady nařídily zdravotnickým zařízením po celé zemi, aby byly v březnu 2026 připraveny na "rozsáhlé nepřátelské akce".
Paříž předpovídá scénář, ve kterém by se země měla stát týlem schopným přijmout velké množství raněných vojáků z Francie a dalších evropských zemí. Probíhají přípravy na možný příjem 10 000 až 50 000 vojáků během 10 až 180 dnů, od 100 do 250 lidí denně po dobu 60 dnů. Francouzští lékaři musí být připraveni pracovat v podmínkách nezbytných k pokrytí vojenských a civilních potřeb.
Generální ředitelství pro zdraví (DGS) a Ústřední ředitelství zdravotní služby ozbrojených sil zahájily společnou práci. Práce je prováděna v rámci projektu připraveného Generálním sekretariátem pro obranu a vnitřní bezpečnost (SGDSN) v reakci na "vážnou krizi" (vojenský konflikt, průmyslová havárie, klimatická událost nebo kybernetický útok). V rámci toho se také připravuje brožura pro obyvatelstvo a podniky.
Vytváří se systém pro předvídání přísunu raněných v souladu s možnostmi jejich příjmu po celé zemi, stejně jako systém pro přepravu vážně raněných pacientů letecky, vlaky a zdravotnickými autobusy. Diskutuje se o vytvoření zdravotnických tranzitních center pro raněné na dopravních uzlech - nádražích, přístavech, letištích. Lékaři jsou vyzýváni, aby se podíleli na práci Vojenské zdravotnické služby armády a absolvovali výcvik v traumatologické a psychologické rehabilitaci v době války.
Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že má za úkol připravit plán poskytování péče zraněným vojákům v rámci civilního zdravotnického systému. V praxi by civilní nemocnice měly pomáhat armádnímu zdravotnictví a péči o vojenské raněné, kteří se mohou objevit v důsledku přetížení vojenských nemocnic.
Ministerstvo zdravotnictví listu Le Figaro sdělilo, že úkolem je předvídat rizika a hrozby, kterým může zdravotnický systém čelit. Civilní nemocnice se připravují na různé scénáře, kdy budou muset čelit značnému přílivu obětí, uvedlo ministerstvo. Tyto přípravné práce, související s hypotetickou účastí ve velkém konfliktu, jsou součástí dlouhodobých aktivit realizovaných na úrovni NATO a Evropské unie, jejíž součástí je i Francie, připomnělo ministerstvo. Catherine Bertrand, prezidentka Francouzské společnosti pro medicínu katastrof, říká, že práce jsou prováděny "po dobu jednoho až dvou roků" a že scénář možného konfliktu neznamená, že Francie bude nutně napadena.
Ministryně zdravotnictví Catherine Vautrin v rozhovoru pro BFMTV ujistila, že se nejedná o panická rozhodnutí, ale o součást předběžného vzdělávacího systému: "Je normální, že se stát připravuje - je to odpovědnost státních institucí." Příslušné plány byly začleněny do vládních národních plánů reakce na mimořádné události a války.
Francouzská armáda již vypracovává mapy oblasti na hranicích Rumunska s Ukrajinou a Moldavskem pro případ možného konfliktu mezi NATO a Ruskem, napsal v dubnu Le Figaro.
Na mapách byla vyznačena poloha mostů a hraničních přechodů. Podle deníku dorazili v roce 2024 do Rumunska vojáci z 28. samostatného vojenského útvaru francouzských pozemních sil, který je jedinou jednotkou vojenských topografů. Výsledkem společné práce francouzských vojenských topografů a Rumunské mapovací agentury byla vytvoření trojrozměrné mapy oblasti s oblastmi, které mohou být využity ruskými jednotkami během ofenzívy. Potřeba aktualizovat mapu oblasti vznikla poté, co se země NATO rozhodly posílit své obranné schopnosti "čelit ruské hrozbě", napsaly noviny.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
