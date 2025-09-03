Počet prvňáčků v Rusku se za dva roky propadl o 25 %
Pro srovnání: v roce 2024 přijaly školy asi 1,8 milionu prvňáčků a v roce 2023 asi 2 miliony, takže za dva roky se počet dětí, které šly do školy poprvé, snížil o 25 %.
Kolaps přímo souvisí s hlubokou demografickou krizí. Podle Rosstatu klesla do května 2025 celková plodnost v Rusku na 1,376 dětí na ženu, což je nejnižší hodnota od roku 2006. Po rozpadu SSSR byl koeficient 1,73, v roce 1999 klesl na 1,16, poté dočasně vzrostl a dosáhl maxima v roce 2015 (1,76). Nový pokles začal krátce po anexi Krymu: do roku 2021 poměr klesl na 1,47 a za deset let činil pokles 22 %.
Současně je k pouhému udržení populace na stejné úrovni zapotřebí koeficient alespoň 2,1 a podle vědců z univerzity Shizuoka (Japonsko) dokonce 2,7 dítěte na ženu, pokud se vezmou v úvahu skutečné sociální a biologické faktory.
V roce 2024 se v zemi narodilo pouze 1,222 milionu dětí, což je nejméně od roku 1999. V prvním čtvrtletí roku 2025 se pokles zrychlil: narodilo se pouze 288,8 tisíce dětí (minus 4 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku). Podle demografa Alexeje Rakši byl výsledkem "antirekord od 18. až 19. století".
Zdroj v ruštině: ZDE
