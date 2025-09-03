Pedro Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je selháním
3. 9. 2025
Španělský premiér varuje, že dvojí metr v případě Gazy a Ukrajiny ohrožuje globální postavení Západu
Dvojí metr Evropy a Západu v případě válek na Ukrajině a v Gaze ohrožuje její globální postavení, varoval španělský premiér Pedro Sánchez, který reakci na izraelský útok na palestinské území označil za jednu z nejtemnějších epizod mezinárodních vztahů 21. století.
V rozhovoru před středečními rozhovory s britským premiérem Keirem Starmerem v Londýně socialistický lídr také řekl, že USA pod vedením Donalda Trumpa se snaží ukončit poválečný globální řád založený na pravidlech, který samy vytvořily.
Obhajoval přínosy migrace a obvinil tradiční pravicové strany, že porušily konsensus ohledně reakce na klimatickou krizi tím, že kopírují politiku svých populistických rivalů.
Sánchez – první vysoký evropský představitel, který obvinil Izrael z genocidy v Gaze – uvedl, že je potěšen tím, že ostatní evropské země následují příklad Španělska a uznávají palestinský stát, ale připustil, že reakce Evropy byla nedostatečná.
„Je to selhání,“ řekl. „Rozhodně. Je také realitou, že v rámci Evropské unie existují země, které se neshodnou na tom, jak ovlivnit Izrael. Podle mého názoru je to však nepřijatelné a nemůžeme tak pokračovat, pokud chceme zvýšit naši důvěryhodnost v jiných krizích, jako je ta, které čelíme na Ukrajině.
„Kořeny těchto válek jsou zcela odlišné, ale nakonec se svět dívá na EU a také na západní společnost a ptá se: ‚Proč uplatňujete dvojí metr, pokud jde o Ukrajinu a pokud jde o Gazu?‘“
Sánchez, který se snaží znovu prosadit na mezinárodní scéně a překonat sérii škodlivých obvinění z korupce, která otřásla jeho vládou a podnítila volání po předčasných parlamentních volbách, řekl, že tlačí Evropu, aby udělala více, včetně finančního potrestání Izraele.
„To, čeho jsme nyní svědky v Gaze, je možná jedna z nejtemnějších epizod mezinárodních vztahů v 21. století, a v tomto ohledu musím říci, že Španělsko se v rámci EU i mezinárodního společenství velmi hlasitě vyjadřuje,“ uvedl. „V rámci EU jsme dosud prosazovali pozastavení strategického partnerství, které EU s Izraelem má.“
Sánchez, který se střetl s Donaldem Trumpem kvůli odmítnutí Španělska splnit požadavky amerického prezidenta vynaložit 5 % HDP na obranu, uvedl, že Španělsko je „spolehlivým partnerem“ v NATO. Řekl, že je odhodlán zachovat „nejlepší vztahy s USA“, bez ohledu na to, kdo je v Bílém domě – a navzdory izolacionistickým krokům Trumpa.
„Se vší úctou, ve vztazích s USA zastáváme pragmatický přístup,“ řekl. „Zároveň si myslím, že máme odlišnou vizi toho, jak čelit výzvám, kterým čelí svět a naše společnosti. A myslím si, že je velkou chybou vystoupit z Pařížské dohody a snížit příspěvky na pomocné programy a Světovou zdravotnickou organizaci. Ale nakonec naše společnosti čelí globálním výzvám, které nerozumí hranicím, a my musíme posílit naši spolupráci a součinnost.“
Uvedl však také, že odstoupení USA od globálních institucí by mohlo umožnit ostatním hrát větší mezinárodní roli.
„Nejvíce šokující realitou, které čelíme, je to, že hlavní architekt mezinárodního řádu – kterým jsou po druhé světové válce USA – nyní tento mezinárodní řád oslabuje, a to není pozitivní ani pro americkou společnost, ani pro ostatní svět, zejména pro západní země,“ řekl. „Proto si myslím, že se zde otevírá příležitost pro Evropskou unii a také pro Spojené království.“
Dodal, že i když budou evropské země i nadále loajální k „transatlantické vazbě“, mohly by posílit svou moc a vliv – pokud budou jednat morálně a důsledně.
„Co to znamená? Znamená to, že se musíme vyvarovat dvojího metru. Znamená to, že musíme posílit náš závazek, pokud jde o zelenou dohodu. Znamená to, že musíme mít humanitární a morální vizi – a také pragmatickou – pokud jde o migraci.“
Dodal: „V politice, stejně jako v životě, když necháte mezeru, vždy se najde někdo, kdo ji zaplní. A věřím, že to je to, čeho jsme také svědky, pokud jde o některé východoasijské země.“
Středeční setkání v Londýně bude prvním významným bilaterálním summitem mezi představiteli obou zemí za více než deset let. Umožnila ho dohoda mezi Spojeným královstvím a Španělskem o budoucnosti Gibraltaru, která ukončila dlouhotrvající spor o území po brexitu a usnadnila pohyb osob a zboží přes hranice.
Zatímco Starmer a jeho labouristická vláda zaujímají stále tvrdší postoj k imigraci, Sánchez otevřeně hovoří o výhodách, které může přinést.
„Dilema, před kterým západní společnosti stojí, je, zda se rozhodneme být otevřenou a rostoucí společností, nebo uzavřenou a zmenšující se společností,“ řekl. „A zatím se domnívám, že drtivá většina občanů Španělska velmi dobře chápe, že migrace je také příležitostí, a nikoli pouze morální povinností. Je to příležitost účinně reagovat na výzvy, kterým čelíme, pokud jde o hospodářský růst, trh práce nebo pomoc při financování našeho sociálního státu v současnosti i v budoucnosti.“
Sánchez, který na začátku tohoto týdne oznámil 10bodový plán na pomoc Španělsku při zmírňování dopadů klimatické krize, také varoval, že úsilí o řešení krize je podkopáváno pravicovými stranami, které v naději na volební zisk přejímají rétoriku krajní pravice.
„Samozřejmě existuje krajní pravice, která popírá realitu klimatické krize,“ řekl.
„Problém, kterému nyní čelíme, spočívá v tom, že existují tradiční pravicové strany, které možná nepopírají vědeckou realitu, ale které jednají a chovají se, jako by klimatická změna neexistovala. A to je největší problém. Myslím si, že tradiční pravicové strany – nikoli krajní pravice – se snaží přeměnit vědecké důkazy o klimatické změně na ideologické a politické boje, což je největší chyba, kterou pravicové strany páchají. A to je něco, čemu čelíme ve Španělsku.“
Vyjádřil se tak poté, co britská Konzervativní strana oznámila, že pokud se dostane k moci, bude usilovat o „maximální těžbu“ ropy a zemního plynu v Severním moři, čímž kopíruje Trumpův volební slogan „vrtat, vrtat, vrtat“.
Sánchez, jehož strana, vláda a rodina čelily v posledních měsících řadě škodlivých obvinění z korupce, která ohrožovala jeho menšinovou vládu, uvedl, že je odhodlán bojovat proti korupci a prosazovat transparentnost.
Na otázku, zda má důvěru ve španělský soudní systém, vzhledem k jeho tvrzení, že jeho manželka je obětí pravicové a krajně pravicové soudní pomlouvačné kampaně, odpověděl: „Velká většina soudců ve Španělsku plní své povinnosti a dělá svou práci... Ale jsou i někteří soudci, kteří se zabývají politikou, a to je realita, s níž se potýkáme nejen ve Španělsku, ale i v mnoha jiných demokraciích – zejména pokud jde o progresivní síly nebo progresivní vlády.“
Sánchez uvedl, že jeho menšinová vláda plní své ekonomické a sociální sliby a bude v tom pokračovat. „Samozřejmě bylo pro nás velmi těžké přijmout tyto korupční skandály, ale politický projekt je širší a myslím si, že nejdůležitějším poselstvím, které bych chtěl vysvětlit svým občanům, je to, že směr, kterým se země vydala před sedmi lety, je správný a není abstraktní,“ řekl.
Uvedl, že opoziční strany nenabízejí žádnou skutečnou alternativu, pouze „regresi“, a dodal: „To, čeho jsme ve Španělsku svědky, je politický kolaps tradiční strany, a to nejen co do obsahu, ale i co do stylu, protože kopíruje krajní pravici.“
Zdroj v angličtině ZDE
