Článek Jeremyho Corbyna, který by byl před pár lety považován za zcela normální. Dnes je "levicově extremistický"
2. 9. 2025
Pro BBC řekl: „Velmi podporuji vlajky. Myslím si, že jsou vlastenecké a jsou skvělým symbolem naší země.“
NEW: Keir Starmer has said he hangs the English flag in his home and 'always sits in front of a Union Jack'— The National (@ScotNational) September 1, 2025
He told the BBC: 'I'm very encouraging of flags. I think they're patriotic and a great symbol of our nation.' pic.twitter.com/Q7MVltRqwr
Zde je shrnutí článku bývalého šéfa Labouristické strany Jeremyho Corbyna, kterého ze strany Keir Starmer nechal vyloučit:
Labouristická strana připravuje půdu pro fašismus
Jeremy Corbyn konstatuje, že Labouristická strana přijímá protiimigrační rétoriku a démonizuje zranitelné skupiny obyvatel, aby odvedla pozornost od svých domácích neúspěchů.
Calais jsem navštívil mnohokrát. Pokaždé jsem se dozvěděl něco nového o významu lidské odolnosti. Uprchlíci v Calais, kteří uprchli před hrůzami války, ekologickými katastrofami a bídou, prošli peklem při hledání bezpečného místa. Po příjezdu jejich hledání pokračuje. Děti žebrají o vodu, která je kontaminovaná výkaly. Krysy se prohánějí v blátivých stanech. Matky pláčou nad budoucností, kterou mohli mít jejich synové a dcery. Francouzské úřady provádějí každý den vystěhování; stany, deky, doklady, mobilní telefony, oblečení a léky jsou zabavovány nebo ničeny.
Ti, kteří přicházejí na naše břehy, nejsou „lodní uprchlíci”. Jsou to lidské bytosti, které uplatňují své zákonné právo na azyl. Jak píše Warsan Shire ve své básni Home, „nikdo neposadí své děti do člunu, pokud voda není bezpečnější než pevnina“. Představte si, že žijete v podmínkách, které jsem popsal. Představte si, že riskujete život, abyste se dostali přes Lamanšský průliv. A představte si, že skončíte v hotelu, podíváte se z okna a uvidíte dav lidí, kteří na vás křičí, abyste „šli domů“.
V uplynulém měsíci jsme byli svědky řady protestů před hotely, které slouží k ubytování žadatelů o azyl. Mezi protestujícími byly transparenty s nápisem „masové deportace hned“, což je výzva, kterou nyní zopakoval Nigel Farage ze strany Reform UK. Mnozí z nás viděli otřesné záběry z USA, kde policisté násilně zatýkají lidi na ulicích. Upřímně řečeno, je děsivé pomyslet, že taková autoritářská krutost by se brzy mohla dostat i do Velké Británie.
Jak jsme se sem vůbec dostali? Řeknu vám to: labouristická vláda strávila poslední rok podněcováním nenávisti, rozdělení a strachu. Bylo naprosto odporné sledovat, jak labouristé zveřejňují videozáznamy zadržovaných a deportovaných migrantů – byla to propagandistická kampaň, na kterou by byl Donald Trump hrdý.
Stejně odporný byl pohled na policisty, kteří museli eskortovat řidiče Deliveroo, který byl obklopen protestujícími proti azylu, jen několik týdnů poté, co vláda zatkla „nelegální“ kurýry rozvážející jídlo, aby je deportovala. Místo démonizace řidičů, kteří mohou, ale nemusí být žadateli o azyl, proč nedat žadatelům o azyl právo pracovat, aby se mohli sami živit a přispívat společnosti? Analýza ukazuje, že by to mohlo přinést 1,3 miliardy liber ročně a zvýšit roční HDP Spojeného království o 1,6 miliardy liber.
Obviňování zranitelných lidí bylo vždy záměrným trikem vlády, aby odvedla pozornost od svých vlastních domácích neúspěchů. Dnes to jsou žadatelé o azyl. Zítra to mohou být lidé se zdravotním postižením. Pozítří to mohou být transsexuálové. Ať už se jedná o jakoukoli menšinu, jsme svědky démonizace zranitelných lidí, což má vážné negativní dopady na nás všechny.
Velcí rozdělovači chtějí, abyste věřili, že problémy v naší společnosti jsou způsobeny menšinami. Nejsou. Jsou způsobeny zmanipulovaným ekonomickým systémem, který chrání zájmy superbohatých. Proto 4,5 milionu dětí žije v chudobě. Proto účty za vodu lidem stále rostou. Proto nájemníci v bytech soukromého sektoru platí více než polovinu své čisté mzdy, aby měli střechu nad hlavou.
Stratégové Labouristické strany vám řeknou, že nemají jinou možnost, než se opřít o protipřistěhovalecké nálady, aby zastavili vzestup Reformní strany. Jak to funguje? Labouristická strana mohla prosazovat humánní imigrační systém, který zachází s uprchlíky s důstojností a respektem. Místo toho rozdmýchala plameny rasismu a povzbudila krajní pravici po celé zemi. Když démonizujete přistěhovalce, krajní pravice naslouchá. Když zveřejníte videozáznam zadržení a deportace migrantů, krajní pravice se dívá. Když mluvíte o „Británii jako o ostrově cizinců“ (Starmer), krajní pravice se mobilizuje.
To nejsou známky strany, která neochotně přijímá volební strategii. To jsou známky strany, která aktivně přijímá růst krajně pravicového populismu, bez ohledu na volební náklady. Jsou to známky země, která se řítí po kluzkém svahu k fašismu. Tento termín by neměl být používán lehkomyslně. Mnohé činy jsou samy o sobě dost děsivé, aniž by si zasloužily toto označení. Ale pozor, fašismus nepřichází přes noc v uniformách. Přichází s politiky v oblecích, jeden zákon za druhým.
Démonizace menšin je součástí mnohem širšího, plnohodnotného útoku na lidská práva. Když například vláda zakázala organizaci Palestine Action, neoslabila tím jen právo protestovat proti genocidě tady a teď. Vytvořila nebezpečný precedens, který dává každé nové vládě jistotu, že i ona může v mžiku odebrat právo na protest. Labouristická strana nejenže ustupuje Reformní straně, ale dokonce jí rozprostírá červený koberec a schvaluje nebezpečné zákony, které budou zneužity těmi, kdo se snaží zničit naše práva.
Nacházíme se v kritickém bodě. Potřebujeme alternativu, a to hned. Proto jsme spustili yourparty.uk – a proto se již zaregistrovalo více než 700 000 lidí. Budeme dělat věci jinak. Nebudeme z uprchlíků dělat obětní beránky za neduhy společnosti. Místo toho zaměříme svou pozornost na skutečnou příčinu: groteskně nerovnou společnost, která soustřeďuje bohatství v rukou několika málo lidí.
Nebudeme bránit jen lidská práva uprchlíků. Budeme bránit lidská práva všech. To zahrnuje i osoby se zdravotním postižením a jejich právo na důstojný život. To zahrnuje i děti žijící v chudobě, kterým je upíráno právo na jídlo a oblečení. To zahrnuje i transsexuály, kteří čelí strašlivé diskriminaci, nenávisti a zneužívání jen proto, že žijí svůj život; transsexuálové jsou lidské bytosti, které si zaslouží žít v bezpečí, důstojnosti a svobodě. Musíme se sjednotit proti útlaku a předsudkům ve všech jejich podobách – a to také uděláme.
Rozhlédněte se kolem sebe a najdete důkaz, že laskavější svět je možný. Z toho, co vidíme ve většině médií, by se dalo usoudit, že panuje shoda v tom, že uprchlíci nejsou vítáni. To však nemůže být dále od pravdy. „Myslím, že bychom se měli starat o lidi, kteří mají potíže nebo potřebují pomoc.“ To řekla jedna mladá žena v reakci na protestující ve své komunitě v Eppingu. Každý den mluvím s lidmi, jako je ona – obyčejnými lidmi, kteří uprchlíky podporují, přátelí se s nimi a pomáhají žadatelům o azyl jako svým bližním.
Premiér hovoří o ostrově cizinců. Ignoruje laskavost cizinců. A právě to mi dává naději, že společně můžeme vybudovat laskavější svět pro všechny.
Jeremy Corbyn je poslancem za londýnský okrsek Islington North a členem skupiny nezávislých poslanců Independent Alliance.
