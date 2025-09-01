Všichni odsuzují fyzický útok na Andreje Babiše
1. 9. 2025
Dnes odpoledne došlo k napadení Andreje Babiše, lídra hnutí ANO.
Podobné projevy násilí jednoznačně odsuzujeme, ať se dějí vůči kterémukoliv z politiků. Nesouhlas lze vyjádřit slušně a bez násilí - i v těch nejvypjatějších chvílích. Jedině tak se můžeme posunout k politice založené na respektu, namísto strachu.
A těm, kteří už teď ukazují prstem na druhé a využívají situaci pro svou kampaň, vzkazujeme jediné: Obviňování založené na dojmech nikomu nepomůže. Počkejme na vyšetření celé situace. To poslední, co teď potřebujeme, je, aby ji politici zneužili k podněcování další nenávisti.
Milion chvilek pro demokracii
Pozn. red. Útok na Andreje Babiše berlou staršího člověka odsoudili všichni politikové. Samozřejmě, jak na to poukazují mnozí, k útoku přispěla konfliktní polarizace české společnosti a verbální útokyobou stran,
Petr Fiala hovořil v souvislosti s útokem o nutnosti nenásilí, bohužel tento pokrytec nemá nic proti izraelskému násilí při vraždění dětí v Gaze.
