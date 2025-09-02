Hnutí Duha: Křivoklátsko čeká na rozhodnutí: poslední možnost vyhlásit národní park
2. 9. 2025
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny má vyhlásit nový Národní park Křivoklátsko, posílit ochranu stromů a další zeleně ve městech i krajině, v obecné rovině zavést ochranu opylovačů a definovat světelné znečištění. Obsahuje i kontroverzní reformu ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů. Její červnové schválení se neuskutečnilo kvůli tomu, že poslanci ANO a SPD avizovali zdržování jednání dlouhými projevy, čímž chtěli zabránit vyhlášení NP Křivoklátsko.To přitom podporuje významná část vědců, ekologické organizace i více než 24 tisíc signatářů výzvy Divočina nabeton.
Hnutí DUHA dnes upozornilo, že nastala poslední rozhodující chvíle. Aby mohla být novela zákona schválena, je potřeba, aby ji koaliční poslanci příští týden zařadili na program schůze Poslanecké sněmovny, aby opozice nebránila vyhlášení NP Křivoklátsko dlouhými projevy a aby ji následně Senát poslancům nevracel.
Ekologická organizace proto dnes spustila aplikaci /2/, prostřednictvím které mohou lidé napsat krátký vzkaz předsedovi Hnutí ANO Andreji Babišovi. Cílem je připomenout, že ochrana přírody by měla stát nad politickými spory a že zbytečné obstrukce by neměly bránit přijetí důležitých opatření pro zachování našeho společného přírodního dědictví.
Schválení novely zákona o ochraně přírody a vyhlášení NP Křivoklátsko však neohrožuje pouze politikaření opozice. Šéf poslanců ODS Marek Benda uvedl, že před volbami nechtějí poslouchat projevy opozičních poslanců a proto jsou ochotni obětovat novelu zákona o ochraně přírody, přestože naplňuje část vládního programu /3/.
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů a divoké přírody Hnutí DUHA, říká::
„Z bludného kruhu politikaření ANO, SPD a ODS může v tuhle chvíli ve prospěch ochrany naší přírody vyvést politické strany asi jen Andrej Babiš jasným gestem, které odblokuje schválení novely zákona, která vyhlásí nový Národní park Křivoklátsko a zlepší ochranu stromů a zeleně ve městech. Tisíce lidí, kteří mají rádi českou přírodu teď sleduje jestli to udělá.”
Eva Pernicová, tisková mluvčí Hnutí DUHA, říká:
„Jako ekologická organizace důrazně odmítáme útoky a násilí na vládní činitele, nejen v předvolebním období, a přejeme Andreji Babišovi brzké uzdravení.
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny má vyhlásit nový Národní park Křivoklátsko a posílit ochranu stromů a zeleně ve městech i krajině. K tomu vyzývá více než 24 tisíc lidí prostřednictvím naší výzvy Divočina nabeton. Pojďme společně dát přednost respektu, zdraví a ochraně přírody.“
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů a divoké přírody Hnutí DUHA
Eva Pernicová, tisková mluvčí Hnutí DUHA
