Channel 4 News: Vyvražděné děti, když šly pro vodu
3. 9. 2025
čas čtení 2 minuty
Moderátor, Channel 4 News, úterý 2. září 2025, 19 hodin: Rodiny izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze protestují v Tel Avivu a vyzývají prezidenta Trumpa, aby zajistil příměří. V Gaze však izraelský útok na město Gaza pokračuje, čímž jsou stále více Palestinci vyhnáni a ti, kteří neodešli včas, jsou zabiti. V celé Gaze bylo podle zpráv za posledních 24 hodin zabito 76 Palestinců. Na jihu někteří zemřeli, když šli pro vodu. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien podává zprávu.
76 Palestinians killed across Gaza in last 24 hours – reportshttps://t.co/t2wGcEXdU6— Channel 4 News (@Channel4News) September 2, 2025
Novináři, kteří pro nás dnes natáčejí v Gaze, zaznamenávají následky izraelského leteckého úderu v Khan Yunis na jihu pásma. Mrtví a zranění byli převezeni do Násirovy nemocnice. Dvanáct lidí bylo zabito při sbírání vody. Sedm z nich byly děti. Imám Abu Duraz je tetou dvou dětí, které zemřely.
„Všichni společně čekali na vodu. Nic neudělali. Nemají rakety ani tanky. Nejsou to odporoví bojovníci. Jsou to jen děti.“
Příbuzní nám řekli, že útok se odehrál dnes odpoledne v 13:30. Tři rakety zasáhly auto a vodní zdroj. Požádali jsme IDF o komentář a čekáme na odpověď.
Dále na severu Palestinci prchají, jak byli nuceni dělat opakovaně v posledních dvou letech. Izraelský útok na město Gaza je nyní v plném proudu. Po týdnech bombardování se na jihu a západě rozrostlo moře stanů. Zoufalí vysídlenci se drží pobřeží. A proto prchají. Ze strachu, že oni a jejich děti budou dalšími, kdo skončí pohřbeni pod troskami.
V noci bylo zasaženo nejvyšší podlaží této obytné budovy v čtvrti Tel Al-Hawa v městě Gaza. Úředníci z Gazy uvedli, že bylo zabito 10 lidí, včetně malého dítěte.
Zatím neznáme jejich jména ani jméno ženy, která přijímá tělo na ulici pod budovou. Ale ať už je to kdokoli, z její reakce je zřejmé, že přesně ví, kdo toto dítě je.
