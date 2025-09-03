Pátá velká ruská rafinerie byla zastavena kvůli útoku bezpilotního letounu
V závodě s kapacitou 7 milionů tun ročně byly poškozeny obě primární jednotky rafinace ropy - každá s kapacitou 10 tisíc tun denně.
Také v rafinérii, která je součástí skupiny Samara společnosti Rosněfť a v loňském roce vyrobila 800 tisíc tun benzínu a 1,3 milionu tun nafty, byly narušeny některé sekundární procesy, uvedly zdroje.
Rafinérie Kujbyšev se stala pátým velkým závodem, který tento měsíc ukončil výrobu kvůli útokům bezpilotních letounů. 2. srpna se po útoku bezpilotního letounu se zastavila rafinerie Novokujbyševsk (také součást skupiny Samara společnosti Rosněfť), 11. srpna přestala rafinerie Saratov přijímat suroviny. Dne 15. srpna vešlo ve známost odstavení volgogradské rafinerie společnosti Lukoil, největší na jihu Ruska. Ve stejný den, po útoku dronu, přestala rafinerie Syzran přijímat ropu k rafinaci.
Kromě toho 2. srpna zastavila asi polovinu kapacity rafinerie v Rjazani, největší z rafinérií Rosněfti, odkud se prodává palivo, a to i do Moskevské oblasti. Osud rafinerie Novošachtinskij, jediné v Rostovské oblasti, která hořela 5 dní po útoku bezpilotního letounu, zůstává nejasný.
Podle agentury Reuters ztratily ruské ropné společnosti kvůli dronům 17 % své kapacity pro rafinaci ropy. Objem nevyužité kapacity rafinérie v srpnu vytvořil historický rekord 6,4 milionu tun, tedy 23 %.
Zdroje agentury Reuters nicméně uvedly, že v Rusku zatím nedošlo ke srovnatelnému poklesu výroby pohonných hmot. Podle nich ropné společnosti snížily v srpnu produkci pouze o 5 %, protože problémy v postižených závodech byly kompenzovány zvýšením zatížení stávajících rafinérií.
