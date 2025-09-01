Čeští zbrojaři prodávající zbraně Izraeli skončí na lavici obžalovaných v Haagu

1. 9. 2025
Spouštím nový seriál "Horizont souvislostí", píše Jitka Votavová:
Nejbohatší Čech je zbrojař Strnad. Ten stejný Strnad, pro kterého pracoval současný Fialův poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Ten stejný Strnad, který své věcičky na zabíjení civilistů prodává např. izraelské zbrojovce Elbit. Válečné zločiny totiž vydělávají. Peklo pro jedny, ráj pro Strnada, Pojara a jejich přátele.
Pozn. red.: Pokud pan Strnad vyváží své zbraně do Izraele, jimiž Izrael vraždí děti a další civilisty, skončí, třeba i po letech na lavici obžalovaných u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Human Rights Watch v těchto dnech upozorňuje, že vývoz zbraní do Izraele je trestný. Potíž je, že tento trestný čin je nepromlčitelný a pan Strnad může skončit u soudu třeba za deset patnáct let, až se poměry změní.
Schvalování izraelských válečných zločinů a Izraelem páchané genocidy je trestný čin i podle českého právního řádu. Pokud politikové jako Fiala a Lipavský podporují izraelské válečné zločiny kvůli těm zbrojním vývozům do Izraele, je to také trestný čin, ať se Fiala pokrytecky jakkoliv zapřísahá křesťanskou morálkou.
