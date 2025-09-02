Channel 4 News: Světoví akademičtí odborníci: Potvrzeno. Izrael v Gaze páchá genocidu
2. 9. 2025
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 1. září 2025, 19 hodin: Izraelské tanky pronikly hlouběji do města Gaza, kde armáda vyhazovala do vzduchu vozidla naložená výbušninami, aby zničila domy a vyhnala rodiny. Lékařské zdroje uvádějí, že od úsvitu bylo v Gaze zabito dalších několik desítek Palestinců. A zatímco Izrael pokračuje v ofenzivě s cílem získat plnou kontrolu nad pásmem, koluje poválečný plán, podle kterého by se Gaza měla proměnit v turistické letovisko spravované Spojenými státy. Z Tel Avivu hlásí zahraniční korespondent Paraic O'Brien:
‘Israel is committing genocide in Gaza’, say world’s leading expertshttps://t.co/pYEb3mdN2i— Channel 4 News (@Channel4News) September 1, 2025
Reportér: Je tu nádherná realitní lokalita, ale také ztracené domovy a milovaní. Jak se ofenzíva IDF v Gaze zintenzivňuje, objevují se nové podrobnosti o rozvojovém plánu, který koloval ve Washingtonu. Pokus o realizaci vize Donalda Trumpa pro Gazu, kterou vyjádřil v únoru.
Trump: „Riviéra Blízkého východu, to by mohlo být něco, co by nemuselo být tak špatné, mohlo by to být tak velkolepé.“
Následuje materiál generovaný umělou inteligencí, který Trump sdílel. Ale před realitní prezentací je tu realita. Podle ministerstva zdravotnictví Hamásu v Gaze bylo za posledních 24 hodin izraelskou armádou zabito 98 Palestinců. Například bratr Abu Muhammada Dalula dnes zahynul při leteckém útoku.
„Co udělal špatného? Neměl u sebe nic. Měl malé děti. Teď jsou sirotky. Proboha, zastavte tu válku.“
Úředníci dnes uvedli, že 46 lidí bylo zabito při pokusu o přístup k humanitární pomoci. Za podobných okolností již zemřelo přes 2 000 lidí. Většina z těchto úmrtí se odehrála v blízkosti míst spravovaných kontroverzní Gazskou humanitární nadací podporovanou USA. Někteří z lidí, kteří za ní stojí, údajně stojí také za návrhem na poválečnou Gazu. Samostatná skupina se zabývala financemi.
Finanční plánování návrhu provedl tým pracující pro gigantickou poradenskou společnost Boston Consulting Group. Mají kanceláře v tomto mrakodrapu ve tvaru rotundy za mnou tady v Tel Avivu. Nyní se od tohoto návrhu distancovali a řada zapojených manažerů byla propuštěna. Nicméně tento návrh byl zjevně navržen tak, aby oslovil Donalda Trumpa, amerického prezidenta, který je realitním agentem.
Za prvé, nazývá se Gaza Reconstitution Economic Acceleration and Transformation Trust, zkráceně GREAT. Jedná se o myšlenku „modré oblohy“, kde modrá obloha je na jiné planetě. Myšlenka spočívá v síti sci-fi stylových inteligentních měst poháněných umělou inteligencí podél celého pásma.
Plán předpokládá přesídlení všech více než 2 milionů obyvatel Gazy. Jejich možnosti jsou dobrovolné přesídlení do jiné země nebo do omezených zabezpečených zón. Těm, kteří vlastní pozemky, by byl nabídnut digitální token výměnou za práva na přestavbu jejich nemovitostí, který by mohli vyměnit za byt v přestavěné rezidenci nebo za financování nového života jinde. Každý Palestinec, který se rozhodne odejít, by dostal 5 000 dolarů v hotovosti a dotace na pokrytí čtyř let nájemného a jednoho roku jídla.
V této prezentaci ve stylu realitní kanceláře výrazně chybí některá slova. Etnické čistky. Nucené vysídlení. Udržitelná správa věcí veřejných po válce.
Celá věc je téměř k smíchu, až na to, že kritici by řekli, že ji autoři navrhli, protože si mysleli, že se bude líbit prezidentovi Spojených států.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zemřelo v posledních 24 hodinách v pásmu devět lidí hlady a podvýživou. Digitální tokeny ani zprávy konzultantů pro realitní projekt se nedají jíst. Aby snad podtrhli, jak je tento návrh v části týkající se obnovy infrastruktury Gazy nesourodý, použili logo IKEA. Dnes jsme se obrátili na IKEA a zaznamenali jsme, jak jim spadla čelist. Na naši otázku, zda se budou podílet na obnově Gazy, odpověděli následujícím prohlášením: „Toto je překvapivá a pro nás nová informace. IKEA o této iniciativě neví a může potvrdit, že jsme neschválili použití loga IKEA v tomto kontextu.“
Nyní poslouchejte, zpět do reálného světa budoucnosti Gazy. Včera večer se zde v Izraeli konalo zasedání bezpečnostní rady vlády. Podle izraelských médií chtěl náčelník generálního štábu IDF hovořit o pokračování jednání ohledně dohody o rukojmích. Premiér Benjamin Netanjahu však tuto myšlenku opět odmítl a chtěl, aby se zasedání zaměřilo výhradně na obnovenou vojenskou operaci v Gaze.
A ještě jedna myšlenka, pokud mohu, ty záběry, které jste viděli v naší reportáži z Gazy, vám přinesli novináři, kteří tam žijí a pracují. Novináři jako já tam nemají přístup. A tito novináři, stejně jako mnoho obyvatel Gazy, hledají jídlo pro sebe a své rodiny, ale zároveň se snaží poukázat na to, co se děje v jejich domově.
Moderátor: To byl Paraic O'Brien živě z Tel Avivu.
Moderátor: Asociace předních odborníků na genocidu přijala usnesení, ve kterém uvádí, že byly splněny právní kritéria pro konstatování, že Izrael páchá v Gaze genocidu. Izraelské ministerstvo zahraničí označilo toto rozhodnutí za hanebné a uvedlo, že je založeno na lživé kampani Hamásu. Profesor Tim Williams je druhým viceprezidentem Mezinárodní asociace odborníků na genocidu a profesorem pro bezpečnost a sociální pořádek na Univerzitě Bundeswehru v Mnichově. Pane profesore Williamsi, mohli jste k tomuto závěru realisticky dojít již před rokem? Mnoho věcí, které popisujete ve svém odůvodnění, se v Gaze zřejmě dějí již delší dobu.
Profesor Tim Williams: Rozhodně. Myslím, že před rokem by bylo obtížné přijmout toto usnesení, protože tehdy bylo mnohem více nejasností, pokud jde o spolehlivé údaje a o skutečné záměry izraelské vlády a armády. To znamená, že ano, rezoluce mohla být pravděpodobně přijata dříve, než tomu bylo. Ale myslím si, že jednou z charakteristických vlastností akademického výzkumu je, že opravdu chce počkat, až bude k dispozici dostatek důkazů, aby bylo možné učinit velmi silné prohlášení. A nemyslím si, že by některý z našich členů předložil rezoluci, dokud si nebyl jistý, že ji podpoří silná většina členů. A nakonec 86 % našich členů s hlasovacím právem hlasovalo pro přijetí rezoluce.
Moderátor: A před o něco více než týdnem byl vyhlášen hladomor v některých částech Gazy. A dnes se zdá, že se tím nic nezměnilo. A na Twitteru jsme dostali další prohlášení, tentokrát od izraelské vlády, které obviňuje vaši asociaci, že je ostudou pro právnickou profesi. Co si o tom myslíte?
Profesor Tim Williams: Nemyslím si, že by někdo očekával, že izraelská vláda bude naše usnesení zvlášť podporovat, ale nemyslím si, že to mění něco na skutečnostech, které jsme analyzovali. Že drtivá většina našich členů dospěla k přesvědčení, že dochází ke zločinu genocidy. S tím souvisí velmi konkrétní násilné činy, zabíjení, páchání psychické a fyzické újmy a úmyslné ničení životních podmínek s cílem přivést ke zničení určitou skupinu. A my vidíme, že se to děje. Ale izraelská vláda...
Moderátor: Myslíte si, že to bude mít nějaký hmatatelný vliv na izraelské kroky?
Profesor Tim Williams: Myslím, že to říká vládám po celém světě, že přední asociace odborníků na genocidu se tímto zabývá každý den. Zabýváme se genocidami, různými případy. Jsme přesvědčeni, že se jedná o genocidu, a každý, kdo nyní tvrdí, že se jedná o genocidu, může mít určitou akademickou autoritu. Doufám tedy, že vlády po celém světě... Nemyslím si, že to přesvědčí izraelskou vládu, aby změnila svůj názor, ale doufám, že to bude mít vliv na některé politické debaty, které se odehrávají v třetích zemích.
Moderátor: Mnoho lidí se možná dívá na to, co se děje v Gaze, a pro ně to automaticky dosahuje prahu genocidy. Ale myslíte si, že existuje rozdíl mezi tím, co si myslí část veřejnosti, a právní definicí genocidy, která ve skutečnosti klade poměrně vysoké požadavky?
Profesor Tim Williams: Rozhodně. Genocida není jen masové zabíjení. Jsou to také jiné zločiny, jak jsem říkal, například také ničení, úmyslné ničení základů života. Existuje však také kritérium záměru zničit. Pachatelé genocidy musí chtít zcela nebo částečně vyhladit cílovou skupinu. A myslím, že právě v tomto bodě se vede nejvíce debat. Viděli jsme však, jak mnoho izraelských vládních představitelů, ministrů a vysokých armádních důstojníků vydalo za poslední téměř dva roky jasná prohlášení. A díky tomu si myslím, že naši členové nakonec uznají, že tato kritéria byla splněna.
Moderátor: Jen stručně, pane profesore Williamsi, podle článku 1 Úmluvy o genocidě musí i ostatní státy zabránit aktům genocidy. Myslíte si, že to bude mít nějaký vliv na zaměření pozornosti v tomto ohledu?
Profesor Tim Williams: Doufám, že ano. Myslím, že v posledních několika měsících jsme viděli, že zejména několik evropských mocností, Velká Británie, Francie a Německo, začíná měnit své myšlení a své vztahy k Izraeli. A doufám, že je to jeden z dílků mozaiky důkazů a výzev ke změně těchto politik a k vyvíjení tlaku na Izrael, aby změnil způsob, jakým vede válku v Gaze.
